HABER
  4. Cosmic Crisp: Buzdolabında 'bir yıl dayanan' yeni elma türü

Cosmic Crisp: Buzdolabında 'bir yıl dayanan' yeni elma türü

12.01.2020 20:12 | Son Güncelleme

Yaratılması 20 yıl süren ve buzdolabında bozulmadan bir yıl kalabileceği belirtilen yeni bir elma türü dün ABD'de piyasaya sürüldü. Cosmic Crisp (Kozmik Kıtır) adı verilen elmanın sulu, kıtır ve sert olduğu söyleniyor.

Cosmic Crisp: Buzdolabında 'bir yıl dayanan' yeni elma türü

Yaratılması 20 yıl süren ve buzdolabında bozulmadan bir yıl kalabileceği belirtilen yeni bir elma türü Pazar günü ABD'de piyasaya sürüldü.

Cosmic Crisp (Kozmik Kıtır) adı verilen elma türü, Honeycrisp ve Enterprise türü elmaların melezlenmesiyle elde edildi.

Washington Devlet Üniversitesi'nde ilk denemesi 1997'de yapılan melez elmanın piyasaya sürülebilir hale getirilmesi için bugüne kadar 10 milyon dolar harcandı.

Meyvenin sulu, kıtır ve sert olduğu söyleniyor.

Elmanın yaratım sürecinin liderlerinden Kate Evans, "Bu çok kıtır, görece sert, tatlılık ve mayhoşluk dengesi iyi ve çok sulu bir elma" diyor.

Evans, elmanın dışının kararmasının uzun zaman aldığını, buzdolabında 10 - 12 ay arası taze kalabildiğini belirtiyor.

Bugüne kadar 12 milyon Cosmic Crisp ağacı ekildi. Üniversitenin sıkı lisanslama politikası nedeniyle elma ağaçları şimdilik sadece Washington'da ekilebiliyor.

Yaratılış sürecinde WA38 adıyla bilinen bu elmaya, koyu kızıl kabuğu üzerinde küçük beyaz lekeler barındırmasının gökyüzünü anımsatması nedeniyle Kozmik Kıtır adı takıldı.

Washington ABD'de en fazla elmanın yetiştirildiği eyalet. Elma ABD'de muzun ardından en popüler ikinci meyve.

PARTNERAyna karşısında çıplak pozAyna karşısında çıplak poz
Dünyanın en genç üniversite mezunu olması beklenen Laurent 9 yaşında elektrik mühendisi olacakDünyanın en genç üniversite mezunu olması beklenen Laurent 9 yaşında elektrik mühendisi olacak
Camide imamla müezzin arasında kavga! Soruşturma başlatıldıCamide imamla müezzin arasında kavga! Soruşturma başlatıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tüm dünyanın merakla beklediği görüntü geldi!

Tüm dünyanın merakla beklediği görüntü geldi!

Yoğun bakımda! Yeni açıklama

Yoğun bakımda! Yeni açıklama

Meral Akşener son anket sonucunu açıkladı

Meral Akşener son anket sonucunu açıkladı

İmamoğlu iptal etti, Erdoğan duyunca talimat verdi

İmamoğlu iptal etti, Erdoğan duyunca talimat verdi

Yarışmaya damga vurmuştu! TBMM Başkanı aradı

Yarışmaya damga vurmuştu! TBMM Başkanı aradı

İlber Ortaylı ilk kez açıkladı: Tövbe estağfurullah...

İlber Ortaylı ilk kez açıkladı: Tövbe estağfurullah...

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Rüyada tırnak kesmek ne anlama gelir, neye işaret eder?

Rüyada tırnak kesmek ne anlama gelir, neye işaret eder?

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Klasik ve yeni popüler kedi isimleri

Klasik ve yeni popüler kedi isimleri

Tilavet secdesi nasıl yapılır?

Tilavet secdesi nasıl yapılır?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Camide imamla müezzin arasında kavga! Soruşturma başlatıldı

Camide imamla müezzin arasında kavga! Soruşturma başlatıldı

Norik Höyük'teki kazılarda 4 bin 500 yıllık biberonlar bulundu

Ne olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız!

Nesli tükenme tehlikesi altındaki karakulak Köyceğiz'de görüldü

Heyecanlandıran gelişme! Muğla'da görüntülendi

İzmir'de 9,5 kilogramlık ahtapota yoğun ilgi!

İzmir'de yakalandı! Fiyatı en az 500 lira

Sakarya'da jandarma, yaşlı adamı sırtına alıp yolun karşısına geçirdi

Yürek ısıtan anlar! Trafiği durdurup...

Ken Bebek Rodrigo Alves kadın oldu! İsmi artık Jessica Alves

Ken Bebek cinsiyet değiştirdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.