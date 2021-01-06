HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Covid-19 aşısı: Avrupa İlaç Ajansı, Moderna aşısını onayladı

Covid-19 aşısı: Avrupa İlaç Ajansı, Moderna aşısını onayladı

06.01.2021 16:27 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Covid-19 aşısı: Avrupa İlaç Ajansı, Moderna aşısını onayladı

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), ABD'li ilaç firması Moderna tarafından üretilen koronavirüs aşısının Avrupa'da kullanımını onayladı.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), ABD'li ilaç firması Moderna tarafından üretilen koronavirüs aşısının Avrupa'da kullanımını onayladı.

Moderna'nın geliştirdiği aşı, Avrupa Birliği (AB) Komsiyonu'nun koşullu pazarlama yetkisi vermesinin ardından, Avrupa'da kullanılan ikinci koronavirüs aşısı olacak.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, EMA'nın, Moderna aşısının güvenli ve etkili olduğuna karar verdiğini belirterek, bunun Avrupalılar için bir müjde olduğunu söyledi.

Von der Leyen, Twitter mesajında, EMA'nın tavsiye kararı üzerine, Moderna aşısına Avrupa'da koşullu pazarlama yetkisi vermek için büyük bir hızla çalışacaklarını kaydetti.

EMA, 21 Aralık'ta Pfizer-BioNTech aşısına onay vermişti. Türkiye kökenli bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin'in başında bulunduğu BioNTech'in, ABD'li ilaç şirketi Pfizer ile birlikte ürettiği aşı, 27 Aralık'tan itibaren Avrupa'da uygulanmaya başlandı.

AB üyesi 27 ülkeden temsilcilerin yer aldığı Avrupa İlaç Ajansı İnsani İlaçlar Bilimsel Komitesi (CHMP), Pazartesi günü yaptığı toplantıda, "çok fazla yanıtlanması gereken soru bulunduğu" gerekçesiyle, Moderna aşısına onay konusunda anlaşma sağlayamamıştı.

Moderna tarafından Amsterdam'a gönderilen yeni bilgiler ışığında Çarşamba sabahı yeniden toplanan CHMP, koronavirüs aşısının Avrupa'da kullanımı konusunda tavsiye kararı aldı.

AB Komisyonu'nun Moderna aşısına Avrupa'da koşulla pazarlama yetkisi vermesinin ardından kısa süre içinde aşıların AB ülkelerinde eş zamanlı dağıtımına başlanacak.

EMA, 18 yaşından büyük kişilerde Covid-19'un önlenmesi için Moderna aşısına koşullu pazarlama yetkisi verilmesini tavsiye etti.

EMA, aşıların güvenliğini yakından takip edecek

EMA Genel Müdürü Emer Cooke, "Bu aşı bize, mevcut krizi aşmak için yeni bir yol açacak" dedi. Durumun aciliyeti nedeniyle kısa sürede onaylanan aşıların güvenliği, EMA tarafından yakından izlenecek.

Hollanda İlaç Değerlendirme Kurulu'na (MEB), Moderna aşısı, koronavirüse karşı, 18 yaş üstü kişilerin yüzde 94,1'inde koruma sağlıyor. Aşı, Covid-19'un daha ciddi biçimlerini de önlüyor.

MEB'e göre, Moderna aşısı, obezite, kronik akciğer, kalp veya karaciğer sorunu olan kişilerde de yüzde 91 oranında koruyucu etki gösteriyor.

ABD ve Kanada da onaylamıştı

ABD ve Kanada'nın ardından Avrupa İlaç Ajansı'nın onayladığı Moderna aşısı, Pfizer-BioNTech'in geliştirdiği ürün gibi bir RNA aşısı.

Ancak Moderna aşısı, Pfizer-BioNTech aşısı gibi -70 derecede değil, -20 derecede saklanabiliyor. Çözüldükten sonra da 30 gün boyunca buzdolabı sıcaklığında korunabiliyor. Pfizer-BioNTech aşısı, çözüldükten sonra sadece 5 gün buzdolabında kalabiliyor.

AB 80**+80 milyon doz için anlaştı**

AB Komisyonu, Moderna ile 80 milyon doz aşı alımı konusunda bir anlaşma imzaladı. Anlaşmada, AB'nin buna ek olarak 80 milyon doz daha satın alma seçeneği yer alıyor.

Moderna aşısı, onaylanması durumunda AB tarafından satın alınan en pahalı aşı olacak. Pfizer-BioNTech aşısına doz başına 12 euro ödeyen Avrupa, Moderna aşısını doz başına 18 eurodan satın alacak.

Moderna aşısı, iki doz halinde uygulanacak. İlk dozun ardından 28 gün sonra ikinci doz aşı vurulacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kocasını başka kadınla yatakta böyle bastı! Kocasını başka kadınla yatakta böyle bastı!
Bir aşıdan daha iyi haber geldi!Bir aşıdan daha iyi haber geldi!
Akşam namazı nasıl kılınır?Akşam namazı nasıl kılınır?

En Çok Okunan Haberler

Ünlü şeften Serhat itirafı: Bir yarışmacı sözleşmeyi imzalamayınca...

Ünlü şeften Serhat itirafı: Bir yarışmacı sözleşmeyi imzalamayınca...

Koronavirüs aşısı olmayana 'kamu yasağı' gündemde

Koronavirüs aşısı olmayana 'kamu yasağı' gündemde

İş Bankası Genel Müdürü Bali: Mart ayında görevi bırakacağım

İş Bankası Genel Müdürü Bali: Mart ayında görevi bırakacağım

Ehliyetine el konuldu, bunu yapıp itiraz etti, cezalar silindi

Ehliyetine el konuldu, bunu yapıp itiraz etti, cezalar silindi

İstanbul'da iki ilçede gösteri ve yürüyüşler yasaklandı

İstanbul'da iki ilçede gösteri ve yürüyüşler yasaklandı

FETÖ'nün kritik isimleri Salih Fidan ile Samet Güre yakalandı

FETÖ'nün kritik isimleri Salih Fidan ile Samet Güre yakalandı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İstanbul'a kar mı yağacak? Tarih vererek duyurdu

İstanbul'a kar mı yağacak? Tarih vererek duyurdu

Kısıtlamada sokak ortasında fuhuş pazarlığı

Kısıtlamada sokak ortasında fuhuş pazarlığı

Görünce duygulandı! Kestiği ağacın gövdesinden çıktı

Görünce duygulandı! Kestiği ağacın gövdesinden çıktı

Diğer Haberler

'Veremden ölümler artacak!' İşte nedeni

'Veremden ölümler artacak!' İşte nedeni

İklim değişikliğine karşı iglolu çözüm

İklim değişikliğine karşı iglolu çözüm

Bir aşıdan daha iyi haber geldi!

Bir aşıdan daha iyi haber geldi!

Fransa’da arkeolojik kazıdan 41 bin yıllık Neandertal kalıntısı çıktı

Fransa’da arkeolojik kazıdan 41 bin yıllık Neandertal kalıntısı çıktı

Koronavirüs için yeni tedavi umudu! 10 kişiden 9'unda etkili oldu

Koronavirüste yeni tedavi 10 kişiden 9'unda etkili oldu

Mahkemeden Assange hakkında yeni karar

Mahkemeden Assange hakkında yeni karar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.