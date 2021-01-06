Covid-19 aşısı: Avrupa İlaç Ajansı, Moderna aşısını onayladı

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), ABD'li ilaç firması Moderna tarafından üretilen koronavirüs aşısının Avrupa'da kullanımını onayladı. Moderna'nın geliştirdiği aşı, Avrupa Birliği (AB) Komsiyonu'nun koşullu pazarlama yetkisi vermesinin ardından, Avrupa'da kullanılan ikinci koronavirüs aşısı olacak. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, EMA'nın, Moderna aşısının güvenli ve etkili olduğuna karar verdiğini belirterek, bunun Avrupalılar için bir müjde olduğunu söyledi. Von der Leyen, Twitter mesajında, EMA'nın tavsiye kararı üzerine, Moderna aşısına Avrupa'da koşullu pazarlama yetkisi vermek için büyük bir hızla çalışacaklarını kaydetti. EMA, 21 Aralık'ta Pfizer-BioNTech aşısına onay vermişti. Türkiye kökenli bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin'in başında bulunduğu BioNTech'in, ABD'li ilaç şirketi Pfizer ile birlikte ürettiği aşı, 27 Aralık'tan itibaren Avrupa'da uygulanmaya başlandı. AB üyesi 27 ülkeden temsilcilerin yer aldığı Avrupa İlaç Ajansı İnsani İlaçlar Bilimsel Komitesi (CHMP), Pazartesi günü yaptığı toplantıda, "çok fazla yanıtlanması gereken soru bulunduğu" gerekçesiyle, Moderna aşısına onay konusunda anlaşma sağlayamamıştı.

Moderna tarafından Amsterdam'a gönderilen yeni bilgiler ışığında Çarşamba sabahı yeniden toplanan CHMP, koronavirüs aşısının Avrupa'da kullanımı konusunda tavsiye kararı aldı. AB Komisyonu'nun Moderna aşısına Avrupa'da koşulla pazarlama yetkisi vermesinin ardından kısa süre içinde aşıların AB ülkelerinde eş zamanlı dağıtımına başlanacak. EMA, 18 yaşından büyük kişilerde Covid-19'un önlenmesi için Moderna aşısına koşullu pazarlama yetkisi verilmesini tavsiye etti. EMA, aşıların güvenliğini yakından takip edecek EMA Genel Müdürü Emer Cooke, "Bu aşı bize, mevcut krizi aşmak için yeni bir yol açacak" dedi. Durumun aciliyeti nedeniyle kısa sürede onaylanan aşıların güvenliği, EMA tarafından yakından izlenecek. Hollanda İlaç Değerlendirme Kurulu'na (MEB), Moderna aşısı, koronavirüse karşı, 18 yaş üstü kişilerin yüzde 94,1'inde koruma sağlıyor. Aşı, Covid-19'un daha ciddi biçimlerini de önlüyor. MEB'e göre, Moderna aşısı, obezite, kronik akciğer, kalp veya karaciğer sorunu olan kişilerde de yüzde 91 oranında koruyucu etki gösteriyor. ABD ve Kanada da onaylamıştı ABD ve Kanada'nın ardından Avrupa İlaç Ajansı'nın onayladığı Moderna aşısı, Pfizer-BioNTech'in geliştirdiği ürün gibi bir RNA aşısı.