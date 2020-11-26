Covid-19 aşısı Türkiye'ye ne zaman gelecek?

Covid-19 aşısının Türkiye'ye ne zaman geleceği ve nasıl uygulanacağına ilişkin detaylar çarşamba günü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın düzenlediği basın toplantısında ele alındı.

Koca, Çin merkezli Sinovac firması tarafından üretilen Covid-19 aşısından 50 milyon dozun satın alınması için anlaşıldığını açıkladı.

Aşının vatandaşlara ücretsiz uygulanacağını söyleyen Koca, aralık-ocak-şubat ayları gibi aşının getirilmesi için sözleşme yapıldığını aktardı:

"Aralık ayında asgari 10 milyon olmak üzere 20 milyon hedefliyoruz. Ocak ayında 20 milyonda sorun yok. 50 milyon doz için sözleşme imzalandı."

Diğer ülkelerle de görüşmeler sürüyor

Rusya gibi aşı üreticisi diğer ülkelerle de irtibat halinde olduklarını belirten Koca, "bir başka aşı için de aralık ayında bir milyon, daha sonra 25 milyona kadar aşının getirilmesi için" görüşmelerin devam ettiğini ekledi.

Yabancı ülkelerde geliştirilen ancak Türkiye'de de denenen aşıların yıl sonundan önce vatandaşlara uygulanmasını ümit eden Koca, "Çin ve Almanya kaynaklı aşıların ülkemizde faz çalışmalarını kamuoyuyla paylaşıyoruz. Bu yıl bitmeden aşıya kavuşmanın ümidi içindeyim" diye konuştu.