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Covid 19: Çin'in Şangay kentinde kapanmaya gidiliyor

28.03.2022 01:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin, Covid-19 salgınının iki yıldan uzun süre önce başlamasından sonraki en büyük şehir kapatma planlarını açıkladı. Yetkililer Covid-19 testi yaparken, Şangay kentinde iki aşama halinde kapanmaya gidilecek.

Covid 19: Çin'in Şangay kentinde kapanmaya gidiliyor

Çin, Covid-19 salgınının iki yıldan uzun süre önce başlamasından sonraki en büyük şehir kapatma planlarını açıkladı.

Yetkililer Covid-19 testi yaparken, Şangay kentinde iki aşama halinde kapanmaya gidilecek.

Mali açıdan önemli kent, yaklaşık bir aydır yeni Covid enfeksiyonlarıyla mücadele ediyor, ancak vaka sayıları yine de uluslararası standartlara kıyasla az.

Yetkililer, ekonomik istikrarsızlık yaratabileceği için 25 milyon nüfuslu kentte kapatmaya gitmeye şu ana dek direnmişti.

Ancak kentte, pandeminin başından bu yanaki en yüksek vaka sayısı kayda geçince, tutumları değişmiş gibi görünüyor.

Karantina iki aşamada yapılacak. Kentin doğu yakası bugünden 1 Nisan'a dek, batı yakası ise 1-5 Nisan arası karantinya girecek.

Toplu taşıma çalışmayacak, şirketler ve fabrikalar ise ya faaliyetlerini durduracak ya da uzaktan çalışılacak.

Diğer karantinalarda Çin'deki bazı bölgelerin tümünde kapanma olmuş ama yine de bu bölgelerin içinde seyahate için verilmişti. Ancak Şangay, nüfus yoğunluğu açısından kapanmaya gidilen en büyük şehir oldu.

Kent Çin'in ticari başkenti ve bazı hesaplamalara göre aynı zamanda ülkenin en büyük şehri.

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Anahtar Kelimeler:
Çin
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