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Covid-19: Fransa'da üçüncü defa ulusal kısıtlama 'uygulanabilir'

25.01.2021 03:53 | Son Güncelleme:
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Covid-19: Fransa'da üçüncü defa ulusal kısıtlama 'uygulanabilir'

Fransa'da artan vakalar nedeniyle ülkenin üçüncü defa ulusal kısıtlamalara gidebileceği uyarısı yapıldı. Hükümetin başdanışmanı, gelecek haftanın kritik olduğunu ve yetkililerin hemen harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

Fransa'da hükümetin sağlık danışmanı Pazar günkü açıklamasında, koronavirüsle mücadele için ülkenin üçüncü defa kapanmaya gidebileceğini söyledi.

Fransa'da geçen haftasonu ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmesine rağmen vaka sayıları artmaya devam ediyor.

Covid-19 konusunda hükümete başdanışmanlık yapan Bilim Konseyi Başkanı Prof. Jean-François Delfraissy, 'acil durumdan' geçildiğini ve bu haftanın kritik önemde olduğunu ifade etti.

Prof. Delfraissy, koronavirüsün yeni türünün hızlı yayılmasıyla ilgili artan kaygılar nedeniyle hükümetin bir an önce harekete geçmesi çağrısında bulundu.

İlk olarak İngiltere'de tespit edilen yeni tür virüs, Fransa'nın bazı bölgelerindeki vaka sayılarının %7-9'unu oluşturduğunu belirten Prof. Delfraissy virüsün yayılmasının önüne geçmenin zor olacağı uyarısı yaptı.

Bilim Konseyi Başkanı, Fransa'nın diğer Avrupa ülkelerine kıyasla daha iyi durumda olduğunu söyledi ama yeni tür virüslerin 'ikinci salgın gibi olduğunu' kaydetti.

BFM televisyon kanalına konuşan Prof. Delfraissy, "Kısıtlamaları sıkılaştırmazsak Mart ortasında kendimizi çok zor bir durumun içinde bulacağız" dedi.

Fransız hükümetinin yeni önlemlere ihtiyaç duyulup duyulmadığını Çarşamba günü ele alması bekleniyor.

Vaka sayısı ortalama 20.000

Yetkililer ülke genelinde uygulanacak üçüncü bir sokağa çıkma yasağından kaçınmaya çalışıyordu. Onun yerine yasaklar geceleri uygulandı ve okullar açık kaldı.

Ama Fransa'da vaka sayıları giderek artıyor. Yedi günlük ortalama vaka sayısı, akşam saat 6'dan sonra sokağa çıkma yasağı ilan edilmesine rağmen ortalama 20 bin olarak kaydedildi.

Fransa Başbakanı Jean Castex daha önceki açıklamalarında, durumun kötüleşmesi durumunda kısıtlamaların 'gecikmeden' uygulanacağını söylemişti.

Ülkede Covid-19 nedeniyle toplam can kaybı da Pazar günü itibariyle 73.000 oldu.

Fransa'ya girişler de kısıtlandı. Yeni kurallar uyarınca, Avrupa Birliği ülkelerinden ülkeye havadan ve denizden girenler seyahatlerinden 72 saat önce yapılacak Covid-19 testinin negatif çıktığını gösteren belge ibraz etmek zorunda. Avrupa Birliği üyesi ülkelerden, işçiler dahil, karadan giriş yapacaklar ise, test zorunluluğundan muaf.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, geçen haftaki açıklamasında AB içinde zorunlu haller dışında seyahat yapılmaması tavsiyesinde bulunmuştu. AB sınırları ise kapatılmadı.

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