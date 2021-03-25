HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Covid-19: İngiltere'de publara girişte aşı sertifikası veya test istenebilir

Covid-19: İngiltere'de publara girişte aşı sertifikası veya test istenebilir

25.03.2021 07:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Başbakanı Johnson, pubların gerek görmeleri halinde gelen müşterilerinden aşı sertifikası talep edebileceklerini söyledi. Hükümetin değerlendirdiği bir diğer seçenek de negatif test sonucunun gösterilmesi.

Covid-19: İngiltere'de publara girişte aşı sertifikası veya test istenebilir

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, pubların gerek görmeleri halinde gelen müşterilerinden aşı sertifikası talep edebileceklerini söyledi.

Koronavirüs salgını nedeniyle üçüncü tam kapanma döneminin sonlarına yaklaşan İngiltere'de kısıtlamaların nasıl kaldırılacağına dair detaylar tartışılıyor. İngiltere'de pub, restoran ve kafelerin 12 Nisan'da dış mekanda hizmet vermeye başlaması öngörülüyor.

Johnson, dün Avam Kamarası komitesinde konuyla ilgili olarak milletvekillerine bir bilgilendirme yaptı.

Oturum sırasında Muhafazakar Parti miletvekili William Wragg, Johnson'a aşı sertifikası gösterme uygulamasının "bizimki gibi özgür toplumlara uygun olup olmadığı" sorusunu yöneltti.

Johnson, halen yürürlükte olan düzenlemelere göre, doktorların Hepatit B aşısı yaptırmış olmaları gerektiğini örnek göstererek, bu seçeneği tamamen safdışı bırakmamaları gerektiğini vurguladı.

Bunun üzerine Wragg, Başbakan'a, "Peki ama sıradan insanlar puba gittiğinde ne olacak" sorusunu yöneltti. Johnson da bu soruya, "Bu, pub işletmecilerinin isteğine bırakılabilecek durumlardan biri olabilir" yanıtını verdi.

Bu sözlere Muhafazakar Parti'den bir başka itiraz daha geldi. Milletvekili Steve Baker, böylesi bir durumun aşı olmaması önerilen kişilerin haksız bir şekilde cezalandırılması sonucunu doğuracağını belirtti.

Baker, hamile kadınlara test yaptırmamalarının önerildiğini ve bu durumun bu kesimin "toplumsal hayattan uzaklaşması" anlamına geleceğini ifade etti.

Konuyla ilgili BBC'ye bilgi veren bir hükümet kaynağı, negatif test sonucunun ibraz edilmesi seçeneğinin de değerlendirildiğini söyledi.

BBC'nin Politika Editörü Laura Kuenssberg, her ne kadar hükümetin bu uygulamaları zorunlu kılmak konusunda isteksiz olsa da test veya aşı sertifikası ile orta vadede insanların virüsü taşıyıp taşımadıklarını kanıtlamalarının gerekebileceğini söyledi.

Kuenssberg, "Johnson, işe gitmek için aşı yaptırılması fikrine sıcak baktığını net bir şekilde söyledi ve barların 'belge karşılığı bira' satışı yapmaları fikrine de açık olduğunu belirtti. Testler daha da yaygınlaştığı zaman, negatif test sonucunun ibrazı da işletmelerin açılmasına yardımcı olacak bir yöntem olarak değerlendiriliyor" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evde yüz bakımı için ihtiyacınız olan 7 ürünEvde yüz bakımı için ihtiyacınız olan 7 ürün
Markete cephanelik gibi girdi! Polisin suçlaması şaşkına çevirdiMarkete cephanelik gibi girdi! Polisin suçlaması şaşkına çevirdi
Bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldıBakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Günlük vaka sayısı 26 bini aştı! Bakan Koca'dan uyarı

Günlük vaka sayısı 26 bini aştı! Bakan Koca'dan uyarı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde kaç bakanlık değişir? Canlı yayında flaş açıklama

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde kaç bakanlık değişir? Canlı yayında flaş açıklama

İş yerine saldırarak çalışanları darp ettiler

İş yerine saldırarak çalışanları darp ettiler

Kadın vekilin masasında mastürbasyon yaptı

Kadın vekilin masasında mastürbasyon yaptı

Diğer Haberler

17 yıl süren eziyet! Safraları için yıllarca esir hayatına mahkum olan ayılar artık özgür

17 yıl süren eziyet! Bakın ne için yetiştiriyorlar

ABD'nin Atlanta şehrinde üzerindeki 5 silahla markete giren kişi korkuya neden oldu

Markete cephanelik gibi girdi! Polisin suçlaması şaşkına çevirdi

ABD ve AB arasında kritik görüşme! Dikkat çeken Türkiye detayı

ABD ve AB arasında kritik görüşme! Dikkat çeken Türkiye detayı

Facebook'tan çarpıcı açıklama: Çinli bilgisayar korsanları Uygurları hedef alıyor

Facebook'tan sistemli korsanlık açıklaması

ABD'de Virginia eyaleti idam cezasını kaldırdı

Bir ilk! İdam cezasını kaldırdılar

UCM'nin savaş suçlusu ilan ettiği Hafter'e bağlı milis komutanı Verfelli, uğradığı suikast sonucu öldürüldü

Hafter'e büyük darbe! Suikast sonucu öldürüldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.