Covid-19 nedeniyle 6 hafta hastanede kalan adam tanınmayacak hale geldi

San Fransisco’da hemşire olan 43 yaşındaki Mike Schultz, koronavirüse yakalandıktan sonra altı hafta boyunca tedavi gördü. İyileşme dönemine giren Mike Schultz, Instagram’da takipçileri ile son halinin fotoğrafını paylaştı. Mike "Herhangi birinin başına da bunun gelebileceğini göstermek istedim. Yaşlı ya da genç olmanız fark etmez. Öncesinde bir sağlık sorununuz olmasa da bu virüs sizi etkileyebilir" dedi. Hastanede yalnızca bir hafta kaldığını düşünen Mike, kendisiyle ilgilenen hemşireden altı haftadır hastanede olduğunu öğrenmişti. Mike, hastalıkla mücadele ettiği dönemi “Çok güçsüzdüm. En zor kısmı da buydu. Telefonumu bile tutamıyordum, ağır geliyordu. Tuşlara basamıyordum, çünkü ellerim çok titriyordu” diyerek anlattı. KRONİK RAHATSIZLIĞI YOKTU Hastalığın öncesinde kronik bir rahatsızlığı bulunmadığını söylenen Mike, haftanın neredeyse her günü spor yapıyordu ve 86 kiloydu. Altı haftanın sonunda 68 kiloya düşmüştü ve akciğer kapasitesi oldukça zayıflamıştı. Mike, hastalıktan önceki ve sonraki halini gösteren bir fotoğrafı Instagram’daki 30bin takipçisiyle paylaştı.

"6 hafta boyunca ventilatörde olmanın nasıl olduğunu insanlara göstermek istedim. Covid-19, akciğer iltihabı ile birlikte akciğer kapasitemi düşürdü. 8 haftadır ailemden ve arkadaşlarımdan uzaktayım. Her gün biraz daha iyiye gidiyorum ve akciğerlerimi güçlendirmeye çakışıyorum. Bu sefer daha sağlıklı döneceğim. Belki kardiyo bile yapabilirim. Bir şeyler olmaya başlayana kadar koronavirüsün bu kadar ciddi olduğunu düşünmüyordum. Genç ve sağlıklıyım, beni etkilemez diye düşünüyordum. Bir çok insanın da böyle düşündüğünü biliyorum" diyen Mike, koronavirüsün genç, yaşlı fark etmeksizin insanları etkileyebileceğini göstermek için fotoğrafını Instagram’da paylaştığını söyledi. VİRÜSE RAĞMEN PARTİYE KATILMIŞ 16 Mart’ta hastaneye kaldırılmadan iki gün önce Mike, erkek arkadaşını ziyarete Boston’a gitmişti. Kendini biraz hasta hissetmesine rağmen, herhangi bir semptom göstermediğini belirtti. Çift daha sonra Miami’de, binlerce insanın katıldığı bir festivale katıldı. Mike “Virüsü biliyorduk, ama herhangi bir kısıtlama, karantina yoktu. Ellerimizi sık sık yıkadığımız ve yüzümüze götürmediğimiz sürece sorun yok diye düşünmüştük” dedi. Sonradan ortaya çıkan bilgilere göre, Miami’deki bu partiye katılan insanlardan 38’i hastalığa yakalanmıştı ve üç kişi hayatını kaybetmişti.