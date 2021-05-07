HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Covid-19 seyahat düzenlemeleri: İngiltere'nin Türkiye'yi "kırmızı listeye" aldığına dair haberler doğru mu?

Covid-19 seyahat düzenlemeleri: İngiltere'nin Türkiye'yi "kırmızı listeye" aldığına dair haberler doğru mu?

07.05.2021 20:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere, 7 Mayıs'ta Türkiye'yi kırmızı listeye dahil edeceğini açıkladı.

Covid-19 seyahat düzenlemeleri: İngiltere'nin Türkiye'yi "kırmızı listeye" aldığına dair haberler doğru mu?

İngiltere, 7 Mayıs'ta Türkiye'yi kırmızı listeye dahil edeceğini açıkladı.

Kırmızı listede yer alan ülkelerden gelenlerin 10 gün boyunca masraflarını kendileri karşılayarak ev yerine, otelde karantinada kalmaları gerekiyor.

Seyahat öncesinde İngiltere devletinin resmi internet sitesinde yer alan otellerden birinde rezervasyon yaptırılması ve ülkeye girerken de bu belgenin ibraz edilmesi isteniyor. Otelde karantinanın masrafı 1750 sterlin ve bu masraf yolcunun kendisine ait.

Kırmızı listeden gelişlerde İngiltere'ye yalnızca Birleşik Krallık vatandaşları ve oturum izni sahipleri kabul ediliyor. Bu şartları karşılamayanlar ise ülkeye alınmıyor.

Geçtiğimiz haftalarda Türkiye'de bazı basın organları İngiltere'nin Türkiye'yi kırmızı listeye dahil ettiğini öne sürmüştü. Ancak o dönemde bu iddialar yalanlanmıştı.

Kırmızı listede hangi ülkeler var?

İngiltere, son dönemde getirdiği yeni seyahat düzenlemeleri kapsamında, Covid-19 vakalarının yoğun şekilde görüldüğü bazı ülkelerden seyahat edenlere 10 gün devletin onayladığı bir otelde karantinada kalmasını zorunlu tutuyor.

Bu otel konaklamasının yaklaşık 1750 sterlinlik masrafını da yolcuların kendisinin karşılaması gerekiyor.

İngiltere, bu uygulamayı farklı varyantların ülkeye girişini engellemek adına yaptığını söylüyor. Kırmızı listeye eklenecek ya da çıkartılacak ülkeler, Ortak Biyogüvenlik Merkezi'nin belli kriterlere göre yaptığı risk değerlendirmesine göre belirleniyor.

Bu kriterler arasında, ülkelerin kendi içinde farklı varyantların yayılmasına ilişkin göstergeler, farklı varyantların İngiltere'ye geldiği ülkelerdeki durum ve farklı varyantlara ilişkin takip ile gen dizilimi türündeki verilere erişim gibi etkenler yer alıyor.

Bu listede 40'tan fazla ülke bulunuyor. Listede bulunan ülkeler şöyle:

Kırmızı Listedeki Ülkeler. . * Kırmızı listeye 9 Nisan Cuma günü İngiltere saati ile 04.00 itibarıyla eklenecek.Bu listenin dışında kalan ülkelerden gelenlerin ise 10 gün boyunca belirttikleri adreste karantinada kalmaları gerekiyor.

Yine İngiltere'ye ülke dışından gelen herkesin yolculuk öncesinde bir form doldurması ve 210 pound ödeyerek, ikinci ve sekizinci günlerde yapılmak üzere test kiti satın alması zorunluluğu bulunuyor.

İngiltere, koronavirüs nedeniyle alınan önlemlerin hafifletilmesi kapsamında 17 Mayıs'tan sonra yeni seyahat düzenlemelerine geçmeye hazırlanıyor.

Bu kapsamda, ülkelerin yeşil-sarı-kırmızı olmak üzere üç farklı kategoriye ayrılması ve her kategori için de farklı bir düzenleme uygulanması öngörülüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!
Joe Biden'dan Putin açıklamasıJoe Biden'dan Putin açıklaması
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler

En Çok Okunan Haberler

Tam kapanma sonrası normalleşme nasıl olacak? İşte masadaki 3 aşamalı plan

Tam kapanma sonrası normalleşme nasıl olacak? İşte masadaki 3 aşamalı plan

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya yanıt

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya yanıt

Kayahan'ın kızından duygulandıran mesaj! Büyüyüp genç kız oldu

Kayahan'ın kızından duygulandıran mesaj! Büyüyüp genç kız oldu

Memurlar dikkat! Yönetmelik değişti

Memurlar dikkat! Yönetmelik değişti

Çalışma izni görev belgesi geçerlilik süresi uzatıldı

Çalışma izni görev belgesi geçerlilik süresi uzatıldı

Eşini boğarak öldüren caninin cezai ehliyeti tam çıktı

Eşini boğarak öldüren caninin cezai ehliyeti tam çıktı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Bakan Koca aşı anlaşmalarını açıkladı

Bakan Koca aşı anlaşmalarını açıkladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Sinop’ta nöbetçi optisyen uygulaması başladı

Sinop’ta nöbetçi optisyen uygulaması başladı

Sosyal medya '128 dolar' paylaşımlarını konuşuyor

Sosyal medya '128 dolar' paylaşımlarını konuşuyor

Tek tek tespit edildi! Markete çocuklarıyla gidenlere ceza yağdı

Tek tek tespit edildi! Markete çocuklarıyla gidenlere ceza yağdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.