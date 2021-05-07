Covid-19 seyahat düzenlemeleri: İngiltere'nin Türkiye'yi "kırmızı listeye" aldığına dair haberler doğru mu?

İngiltere, 7 Mayıs'ta Türkiye'yi kırmızı listeye dahil edeceğini açıkladı.

Kırmızı listede yer alan ülkelerden gelenlerin 10 gün boyunca masraflarını kendileri karşılayarak ev yerine, otelde karantinada kalmaları gerekiyor.

Seyahat öncesinde İngiltere devletinin resmi internet sitesinde yer alan otellerden birinde rezervasyon yaptırılması ve ülkeye girerken de bu belgenin ibraz edilmesi isteniyor. Otelde karantinanın masrafı 1750 sterlin ve bu masraf yolcunun kendisine ait.

Kırmızı listeden gelişlerde İngiltere'ye yalnızca Birleşik Krallık vatandaşları ve oturum izni sahipleri kabul ediliyor. Bu şartları karşılamayanlar ise ülkeye alınmıyor.

Geçtiğimiz haftalarda Türkiye'de bazı basın organları İngiltere'nin Türkiye'yi kırmızı listeye dahil ettiğini öne sürmüştü. Ancak o dönemde bu iddialar yalanlanmıştı.

Kırmızı listede hangi ülkeler var?

İngiltere, son dönemde getirdiği yeni seyahat düzenlemeleri kapsamında, Covid-19 vakalarının yoğun şekilde görüldüğü bazı ülkelerden seyahat edenlere 10 gün devletin onayladığı bir otelde karantinada kalmasını zorunlu tutuyor.