Covid-19: Sürekli evden çalışmak zorunda kalanlar için bel ve boyun ağrılarını önleyebilecek 5 öneri

Tüm uzmanların üzerinde mutabık olduğu şey, hareketin gerekli olduğu.

Fizyoterapistler şikayetleri ciddi olan kişilerin uzmanları görmesi gerektiğini söylüyor ancak evde yapılabilecek bir takım egzersizleri de öneriyorlar.

Katılımcıların yüzde 48'i sınırlamalar öncesine göre daha az fiziksel aktivite yaptıklarını açıkladı.

Artrite Karşı (versus Arthritis) isimli İngiltere merkezli bir vakfın yaptırdığı bir araştırmaya katılan kişilerin yüzde 81'i bel, omuz ya da boyun rahatsızlığı yaşadığını belirtti.

Bu yeni rutin, salgın önlemleri birçok ülkede birinci yılına yaklaşırken yan etkilerini de göstermeye başladı.

Covid 19 salgını nedeniyle milyonlarca insan, fiziksel olarak daha hareketsiz günler geçiriyor. Metro durağına yapılan yürüyüşler, yatak odasından salona yapılan yürüyüşlere dönüştü. Sayısız insan günü evden çıkmadan, bilgisayara eğilmiş şekilde geçiriyor.

Hareket etme rutinine girmek zor olabilir. Bunun için uzmanlar cep telefonu veya bilgisayara hatırlatıcı ya da alarm kurulmasını öneriyor.

Ashley James, hangi sınırlama düzeyinde olunursa olunsun, yürüyüş olarak da olsa bu egzersizin yapılmasını öneriyor.

İngiltere'de 4 Ocak'ta ulusal çapta sınırlamalar devreye sokuldu ve bu, egzersizlerin teke inmesi anlamına da geliyordu.

Çünkü hareket halindeyken, boyun, bel ve kafamız farklı kaslar tarafından destekleniyor. Aynı kas grubuna baskı uygulanmıyor.

James'in verdiği öneriler arasında, örneğin telefon konuşmalarını ayakta yapmak, gerekmese de merdiven inip çıkmayı, ev içinde dolaşmayı sayıyor.

BBC'nin konuştuğu fizyoterapist Ashley James, "Vücudunuzu hareket ettirebileceğiniz tüm fırsatları kullanın" diyor ve bunu "hareket atıştırması" gibi düşünün diyor.

Boyun uzmanı Chris Worfold, saatler boyunca aynı pozisyonda oturmaktan bu yolla kurtulabileceğini söylüyor:

"Biz hareket etmek için evrimleştik, 20 - 30 dakika sonra doğamız gereği hareket etmek istiyoruz. İşte bu çağrıyı hissettiğinizde kalkmalı ve bu dürtüyü tatmin etmelisiniz."

Hertfordshire hastanesinden Leanne Antoine, "Püf noktası, uygulayabileceğiniz bir rutin yaratmakta" diyor ve devam ediyor: "Uygulayamadığınız noktada kendinizi başarısız hissedeceğiniz bir programa girmeniz gerekmiyor"

Antoine, sizi koltuktan ya da sandalyeden kaldırdığı sürece, harekete ne ad koyduğunuzun önemi olmadığını söylüyor.

Çalışma ortamınızı düzenleyin

Fizyoterapist Chris Martey, pahalı bir koltuğa ihtiyaç olmadığını söylüyor ama uyarıyor, "Eğer kanepeye gömülürseniz bu beliniz için iyi olmayacaktır"

Leanne Antoine da hak veriyor, "Birkaç değişiklikle dünyanın parasını harcamadan bunu sağlayabilirsiniz."

Bu sizi koltukta dik tutacak bir yastık da olabilir, alt belinizi destekleyecek bir başka şey de… Çok pahalı olmayan bir ofis sandalyesi olabilir.