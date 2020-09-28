Covid-19’un saçmalık olduğunu söylemişti! Yoğun bakımda

İngiltere Manchester’dan Chris Grailey adlı adam, yoğun bakım yatağından yayınladığı videoyla, insanları virüsü ciddiye almaları konusunda uyardı.

29 yaşındaki Chris, yayınladığı videoda kendisini yenilmez olarak gördüğünü, ancak İspanya tatilinde virüse yakalandıktan sonra durumun ciddiyetini anlamaya başladığını söyledi.

Satış uzmanı olarak çalışan ve geçmişte bir sağlık sorunu olmayan Chris , yayınladığı videoda “İspanya tatilinde, kendimi yenilmez görerek maske takmadım. Bedelini ödüyorum. Altta yatan hiçbir sağlık sorunum yoktu. Başkasının da benimle aynı hatayı yapmasını istemiyorum. Şu an yoğun bakımdayım ve iyileşmeyi bekliyorum. Dışarı çıkabilecek miyim, bilmiyorum. Bu mesajı ciddiye almanızı çok isterim, çünkü bu herkesin başına gelebilir. Lütfen, lütfen, lütfen kendinize dikkat edin” dedi.

Watford’da bir hastanede tedavi gören Chris, bu ayın başında Kanarya Adaları’nda tatildeyken hastalığa yakalandı. Koronavirüs ve akut zatürre teşhisi konan Chris “Tatilin çoğunda hastaydım. Tat ve koku duyularını kaybetmiştim ve soğuk terler döküyordum. Ama eve döndüğümde çok daha kötüydüm. 20 Eylül’de test için hastaneye gittim. O gece beni eve gönderdiklerinde bir şeyim olmadığını düşündüm. Salı günü tekrar hastaneye gittim ve COVID tanısı kondu” dedi.