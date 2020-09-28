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Covid-19’un saçmalık olduğunu söylemişti! Yoğun bakımda

YAŞAM HABERLERİ  | 28.09.2020 14:11 | Son Güncelleme

Koronavirüsün saçmalık olduğuna inanan adam, virüs nedeniyle ölmekten korkuyor.

Covid-19’un saçmalık olduğunu söylemişti! Yoğun bakımda

İngiltere Manchester’dan Chris Grailey adlı adam, yoğun bakım yatağından yayınladığı videoyla, insanları virüsü ciddiye almaları konusunda uyardı.

29 yaşındaki Chris, yayınladığı videoda kendisini yenilmez olarak gördüğünü, ancak İspanya tatilinde virüse yakalandıktan sonra durumun ciddiyetini anlamaya başladığını söyledi.

Satış uzmanı olarak çalışan ve geçmişte bir sağlık sorunu olmayan Chris , yayınladığı videoda “İspanya tatilinde, kendimi yenilmez görerek maske takmadım. Bedelini ödüyorum. Altta yatan hiçbir sağlık sorunum yoktu. Başkasının da benimle aynı hatayı yapmasını istemiyorum. Şu an yoğun bakımdayım ve iyileşmeyi bekliyorum. Dışarı çıkabilecek miyim, bilmiyorum. Bu mesajı ciddiye almanızı çok isterim, çünkü bu herkesin başına gelebilir. Lütfen, lütfen, lütfen kendinize dikkat edin” dedi.

Watford’da bir hastanede tedavi gören Chris, bu ayın başında Kanarya Adaları’nda tatildeyken hastalığa yakalandı. Koronavirüs ve akut zatürre teşhisi konan Chris “Tatilin çoğunda hastaydım. Tat ve koku duyularını kaybetmiştim ve soğuk terler döküyordum. Ama eve döndüğümde çok daha kötüydüm. 20 Eylül’de test için hastaneye gittim. O gece beni eve gönderdiklerinde bir şeyim olmadığını düşündüm. Salı günü tekrar hastaneye gittim ve COVID tanısı kondu” dedi.

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Chris, sosyal medyada paylaştığı başka bir gönderide insanları dikkatli olmaya ve risk almamaya çağırarak şunları söyledi;

“Geçen hafta, cehenneme çok yakın olduğumu hissettim. Oturup beklerken, pes etmeye hazırdım. Nefes alamıyorum, yürüyemiyorum, hareket edemiyorum. Bir zombi gibiyim. Dört farklı antibiyotik kullanıyorum ve 7/24 oksijen alıyorum. Size bunları anlatıyorum; çünkü ben de başlarda virüsün saçmalık olduğuna, genç olduğumuz için bizi etkilemeyeceğine, bunun yalnızca kötü bir grip olduğuna, koronavirüsün hükümetlerin bir komplosu olduğuna inanıyordum. Ama bu gerçek."

Çektiği videoda insanları koronavirüse karşı uyaran Chris “Ev partilerine gitmeyi düşünmeden önce bu resme bakın ve benim yerimde olabileceğinizi hayal edin. Bu hastalık herkesi etkileyebilir. 29 yaşındayım ve daha önce hiçbir hastalığım yoktu. Lütfen uyanın arkadaşlar. Hayat, sağlığınızı riske atmak için çok kısa. Ben bunu çok zor bir şekilde öğrendim ve insanların benim yaptığım hatayı yapmasını istemiyorum” dedi.

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