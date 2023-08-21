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Covid-19'un yeni varyantı Eris virüsü nedir, belirtileri nelerdir? Türkiye’de eris varyantı görüldü mü?

21.08.2023 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Covid-19'un yeni varyantı Eris virüsü hakkında araştırmalar hız kazandı. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, Türkiye'de Kovid-19 vakalarında artış gözlenmediğini, ABD ve bazı Avrupa ülkelerinde görülen Omicron varyantının alt türevi olan Eris (EG.5.1) varyantının henüz tespit edilmediğini bildirdi. Bu açıklamaların ardından Eris virüsü nedir, belirtileri nelerdir? gibi soruların yanıtları merak edildi. İşte tüm detaylar...

Covid-19'un yeni varyantı Eris virüsü nedir, belirtileri nelerdir? Türkiye’de eris varyantı görüldü mü?

Covid-19'un yeni varyantı Eris virüsü belirtileri merak edilmeye başlandı. Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19'un bir varyantı olarak ortaya çıkan yeni virüsün adı Eris olarak duyuruldu. ağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısında son üç aya göre yaklaşık yüzde 80 artış olduğunu söyledi. Peki, Covid-19'un yeni varyantı Eris virüsü nedir, belirtileri nelerdir? Türkiye’de eris varyantı görüldü mü? İşte tüm merak edilenler...

COVİD-19'UN YENİ VARYANTI ERİS VİRÜSÜ NEDİR?

Eris virüsünün Covid-19’un bir alt varyasyonu olan Omicron’dan ürediği düşünülmektedir ve İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) tarafından yapılan açıklamaya göre, ülke genelindeki her 7 yeni vakadan biri eris virüsü kaynaklıdır. Dünya Sağlık Örgütü hastalığa EG.5.1 tanımlaması yapmaktadır.

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ERİS VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Eris virüsünün başlıca belirtileri yoğun bir şekilde Omicron varyantına benzemektedir. Bunlar; boğaz ağrısı, burun akıntısı, tıkalı burun, hapşırma, balgamsız öksürük, baş ağrısı, balgamlı öksürük, ses kısıklığı, kas ağrıları ve ağrıları ve koku alma duyusunda değişikliktir. Bununla birlikte, nefes darlığı, koku kaybı ve ateş ana semptomlar arasında kabul edilmemektedir.
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TÜRKİYE’DE ERİS VARYANTI GÖRÜLDÜ MÜ?

Dünya Sağlık Örgütü'nün yakın takibe aldığı Eris varyantı vakalarına henüz Türkiye'de rastlanmadığını ifade eden Şener, "Türkiye için baktığımız zaman ise Türkiye'de henüz daha bu alt grup varyantla ilgili bir geri bildirim yok. Sahadaki kişisel gözlemimiz şu ki acil servise başvuru, test pozitifliyle, yoğun bakıma ve hastaneye yatan vakalarda Kovid-19 açısından bir artış yok." dedi.


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