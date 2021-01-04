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  4. Covid-19 vakası olmayan Kuzey Kore’den dikkat çeken hamle

Covid-19 vakası olmayan Kuzey Kore’den dikkat çeken hamle

04.01.2021 16:26 | Son Güncelleme:
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Covid-19 vakası olmayan Kuzey Kore’den dikkat çeken hamle

Resmi açıklamalara göre koronavirüs vakasının görülmediği ve salgını önlemek için ülkeden kaçak giriş yapanları idam eden Kuzey Kore'nin gizlice Covid-19 aşısı temini için temaslarda bulunduğu ortaya çıktı.

Resmi açıklamalara göre koronavirüs vakasının olmadığı ülke ile ilgili kapsamlı bir özel haber yapan Wall Street Journal, dünyanın geri kalanından izole bir konumda olan Pyongyang yönetiminin gizlice Covid-19 aşısı için bazı temaslarda bulunduğunu ortaya çıkardı.

Wall Street Journal’dan Timothy Walter imzalı haberde, Kuzey Koreli yetkililerin bazı Avrupalı büyükelçilikleri ile temasta olduğu ve aşı almak için yardım istediği belirtildi. Kuzey Kore’nin aşı almak için çalışmalarıyla ilgili olan bir kişi, Pyongyang yönetiminin aynı zamanda yoksul ülkelere yönelik küresel aşı ittifakı Gavi’den de faydalanmak istediğini söyledi.

Geçen hafta kamuoyunun karşısına çıkan Kim Jong-un’un maske takmaması dikkat çekmişti.

Gavi, Kuzey Kore’nin başvuru iddiası ile ilgili bir açıklama yapmazken, kuruluş, aralarında Kuzey Kore’nin de olduğu yoksul ülkeler için yaklaşık 1.3 milyar dozluk aşı temin edeceğini açıklamıştı.

DİPLOMATİK TEMASTA BULUNDU

Wall Street Journal, Kuzey Koreli yetkililerin bazı Avrupa ülkelerinin diplomatik temsilcilikleri ile temasa geçildiğini ve aşı için yardım istendiğini duyurdu.

Koronavirüs salgınına karşı sınırları kapatan Kuzey Kore yönetimi, geçen hafta devlet kanalı aracılığıyla vatandaşların “alarm” durumuna geçmelerini istemişti. Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre Kuzey Kore’de yaklaşık 12 bin insan Covid-19 testi olurken on binlerce insanın karantinada olduğu kayıtlara geçti. Her ne kadar Kuzey Kore’de vaka olmasa da sağlık uzmanları ve diplomatlar Kuzey Kore’de vaka olmadığına dair açıklamalara şüpheyle yaklaşıyor.

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