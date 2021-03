Covid aşıları: Hangi ülke, kaç kişiyi aşıladı?

Poonawalla kişisel servetinden yüz milyonlarca doları, başarılı olup olmayacağı henüz belli olmayan aşılara yatırmıştı.

Bu yılın Ocak ayında bu aşılardan Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca şirketi tarafından geliştirilen aşının ilk üretim hakkı Hindistan hükümetine verildi ve Poonawalla'nın fabrikaları Hindistan hükümeti için üretim yapan iki şirketten biri olarak, şu anda günde 2,4 milyon doz Oxford-AstraZeneca aşısı üretiyor.

Poonawalla, Hindistan hükümetinin yanı sıra ürettiği aşıları Brezilya, Fas, Bangladeş ve Güney Afrika'ya da gönderiyor.

Fakat herkesi memnun etmek ve bütün talepleri karşılamak hala mümkün değil.

Poonawalla, "Ben çok daha fazla tesiste aşı üretilebileceğini düşünüyordum. Ama maalesef şu anda en azından yılın ilk üç ayında ve belki de ikinci üç ayında aşı arzında çok büyük bir artış göremeyeceğiz" diyor.

Aşı üretimini hızla artırmanın mümkün olmadığını anlatan Poonawalla, "Bu zaman alıyor. İnsanlar Serum Enstitüsü'nün büyülü bir kaynağı olduğunu sanıyor. Evet işimizi iyi yapıyoruz ama elimizde sihirli bir değnek yok" diye de ekliyor.