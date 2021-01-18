Covid aşısı: Brezilya'dan Sinovac ve Oxford/AstraZeneca'ya acil kullanım onayı

Brezilya'da sağlık sisteminin düzenleyici kurumu Anvisa, Oxford Üniversitesi/AstraZeneca'nın ortak geliştirdiği Covid-19 aşısına ve Çinli Sinovac şirketinin ürettiği CoronVac'a acil kullanım onayı verdi.

Böylece, dünyada en fazla vaka sayısının görüldüğü üçüncü ülke, en yüksek can kaybına sahip ikinci ülke olan Brezilya'da kitlesel aşılamanın başlamasının da önü açıldı.

Anvisa, Pazar günü televizyondan canlı yayınlanan beş saatlik maratonun ardından iki aşıya onay verme kararı aldı.

Anvisa'nın Başkanı Antônio Barra Torres, "Karşımızda tek bir düşman var. Bu savaşı kazanmak için en büyük şansımız sosyal davranışımızı değiştirmek. Bu olmadan aşı olsa bile zafere ulaşamayız" dedi.

Kararın açıklanmasından kısa bir süre sonra Sao Paulo'da 54 yaşındaki bir hemşire, ülkede aşı olan ilk kişi oldu. Aşılar, ilk etapta sağlık çalışanlarına yapılacak.

Sağlık Bakanı Eduardo Pazuello, günde 1 milyon kişiye aşı yapmayı hedeflediklerini açıkladı.

"Tek bir düşman var. Bu savaşta en iyi şansımız sosyal davranışta değişiklik yapmak olmalı. Ajans başkanı Antônio Barra Torres etkinlik sırasında, bu olmadan, bir aşı ile bile zafer elde edilemez "dedi.