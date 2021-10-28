Covid aşısı: Hangi ülkelerde çocuklara aşı yapılıyor?

18 yaşın altındakileri aşı programlarına dahil eden ülkelerin sayısı artıyor.

Son olarak ABD'de denetleyici kurumlar 5-11 yaş arasındakilere tek doz Pfizer-BioNTech aşısı yapılmasını tavsiye etti.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Pfizer-BioNTech aşısının 12 yaş ve üstü kişiler için uygun olduğuna karar vermişti. Buna karşın çocuklara Covid-19 aşısı yapılması konusunda ülkelerde farklı politikalar uygulanıyor.

ABD

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), hafta başında Pfizer-BioNTech aşısının 5-11 yaş grubunda semptom gösteren Covid-19 vakalarını önlemede yüzde 95'in üzerinde etkili olduğunu açıkladı.

Ülkede 12 yaşındakiler için aşı programı, Pfizer-BioNTech aşısının Mayıs ayında onaylanmasının ardından Haziran ayında başlamıştı.

FDA, aşının faydalarının, risklerinden daha fazla olduğunu belirtiyor. Pfizer-BioNTech aşısının nadir görülen kalp kası iltihabı gibi riskleri bulunuyor.

Pazartesi günü ABD merkezli ilaç şirketi Moderna, Covid aşısının 6-11 yaş grubundaki çocuklarda "yüksek etkisizleştirici antikor tepkisi" oluşturduğunu duyurdu.

Çin

Çin'de ülkede üretilen Sinovac aşısı 3 yaşın üstündekiler için onaylandı.

Ülkede Haziran ayından bu yana, 3-17 yaş arasındaki çocukların bir bölümüne Sinovac aşısı yapılıyor.

Pekin yönetimi, bu yıl sonuna kadar 1.4 milyarlık nüfusunun yaklaşık yüzde 80'inin aşılamak gibi zor bir hedef belirlemişti.

Bu yüksek orana ulaşmak için, Çin'in 18 yaş altındakileri de aşı programına dahil etmesi gerekiyor.

Covid aşısı Çin'de gönüllülük esasına dayalı.

Buna karşın bazı yerel yönetimler, aileleri iki doz aşı olmayan öğrencilerin önümüzdeki dönemde okula alınmayacağını duyurdu.

Avrupa

Mayıs ayında Avrupa İlaç Ajansı (EMA) 12-15 yaş arasındakilere Pfizer-BioNtech aşısı yapılmasına onay verdi. Bunun ardından bazı Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde farklı hızlarda aşılama başladı.

Danimarka'da 12-15, İspanya'da ise 12-19 yaş arasındaki çocukların büyük çoğunluğuna tek doz aşı yapıldı.

Fransa da çabuk davranarak, 30 Eylül'den önce 12-17 yaş arasındakilerin yüzde 72'sine tek doz aşı yaptı. İki doz aşı yapılanların oranı ise yüzde 64. 18 yaş altındakiler, sinemalara, müzelere, restoranlara ve iç mekandaki alışveriş merkezlerine girmek için aşılı olduklarını ya da negatif Covid testi sonuçlarını göstermek zorunda.

Almanya'da aşı önce sadece 12-15 yaş arasında kronik rahatsızlığı bulunan çocuklara yapılmıştı. Ağustos'ta ise Delta varyantının yayılmasıyla aşı, 12 yaş üstü herkesi kapsayacak şekilde genişletildi.

İsveç'te 12-15 yaş arasındaki çocuklar yalnızca akciğer rahatsızlığı, ağır astım ya da başka bir yüksek riskli sağlık durumları mevcutsa aşı olabiliyor. AB üyesi olmayan Norveç ise Covid aşısını 12-15 yaş arasına yapmaya başladı ancak henüz tek doz yapılıyor. İkinci dozun ise daha sonra yapılmasına karar verildi.

https://www.youtube.com/watch?v=pNWSSS3xBRQ

Bazı ülkeler aşı programlarına küçük çocukları da dahil ediyor.

Birleşik Arap Emirlikleri Ağustos ayından beri, Çin'in Sinopharm aşısını 3 yaş ve üstüne yapıyor. Arjantin de aynı aşı politikasını izliyor.

Türkiye'de ise 18 Ağustos'tan bu yana Covid aşısı 15 yaş üstü kişilere yapılabiliyor. 12 yaş üstü kronik hastalığı olan çocuklar da aşı takvimine dahil edilmişti. Okullarda yüz yüze eğitimin başladığı 6 Eylül'den hemen önce, 12 yaş üstü tüm çocuklara aşı hakkı tanındığı açıklandı.

Şili

Şili'de altı yaş üzerindeki kişilere Sinovac aşısı yapılıyor.

Sinovac'tan yapılan açıklamada, aşının Güney Afrika'da altı aylık bebeklerden 17 yaşındakilere kadar farklı yaş gruplarında denendiği bildirildi.

Küba kendi ürettiği Soberana 02 adlı aşıyı iki yaşından itibaren herkese yapıyor.

Başka ülkelerde durum ne?

Çok sayıda gelişmekte olan ülke, 12 yaşın üstündekilere aşı yapmaya hazırlanıyor. Brezilya'da bazı belediyeler 5 yaşın üstündekilere Pfizer aşısı yapmak istediklerini söylüyor. Bunun için düzenleyici kurumların izni bekleniyor.

Asya'da Endonezya, Güney Kore, Tayland, Malezya ve Filipinler, 12 yaşın üstündekilere Covid-19 aşısı yapılmasına izin verdi.

Hindistan'da sağlık birimleri, yerel Zydus Cadila firmasına ait yeni aşının 12 yaş ve üzerinde kullanımı için Ağustos ayında onay verdi. Öncelikle sadece kronik rahatsızlıkları bulunan 12 yaş üstü çocuklar aşılanacak. Yetişkinlerin aşı programının tamamlanmasıyla kapsam genişletilecek.

WHO ne diyor?

Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre gençler, Covid vakalarını yetişkinlere kıyasla daha hafif atlatma eğilimindeler. Örgüt, hükümetlerin aşı çalışmalarını önceliklerini dikkate alarak yapmalarını istemişti.

WHO çocukların; yetişkinler, kronik hastalıkları bulunanlar ve sağlık çalışanlarından sonra aşılanmasını tavsiye ediyor. Örgüt, çocuklara ancak ağır Covid vakaları için bu gruplara kıyasla daha yüksek risk grubunda yer almaları durumunda öncelik verilmesini öneriyor.

Örgütün Stratejik Tavsiye Uzman Grubu (SAGE) Pfizer-BioNTech aşısının 12 yaş ve üzeri için uygun olduğunu duyurmuştu.

Grup, 12-15 yaş arasında yüksek risk grubunda olanların diğer öncelikli gruplarla birlikte aşılanabileceğini belirtmişti.

Aşıların çocuklar üzerinde denenmeye devam ettiğini belirten WHO, politika değişikliği için yeni bir kanıt bulunması halinde tavsiyelerini güncelleyecek.

