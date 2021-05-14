Covid aşısı: İngiltere'de bazı bölgelerde Hindistan varyantının yayılmasını önlemek için ikinci doz aşı daha erken yapılabilir

Dünya Sağlık Örgütü Covid Danışma Kurulu üyesi Prof. Paul Hunter, BBC'ye yaptığı açıklamada Hindistan varyantının şu anda İngiltere'nin çoğu bölgesinde görüldüğünü söyledi.

Bu arada üst düzey bir bilim insanı, Hindistan varyantı nedeniyle İngiltere'de 21 Haziran'da kısıtlamaların tamamen kaldırılması planının tehlikeye girebileceğini söyledi.

Zahawi, Luton kentinde birden fazla kuşağın yaşadığı hanelerde gençlerin aşılanmasına yönelik pilot uygulamanın başarılı olduğunu ifade etti.

İngiltere'de hükümet, Covid salgınından en kötü etkilenen bölgelerde, koronavirüsün Hindistan varyantının yayılmasının önlenmesi için ikinci doz aşının daha erken yapılabileceğini açıklamada. Yerel düzeyde kısıtlamalar getirilmesi de gündemde.

Hükümet ise "Bu varyantın hastalığın ağır geçirilmesine yol açtığı ya da aşıları etkisiz hale getirdiğine yönelik net bir kanıt yok" diyor.

Ancak uzmanlar, Hindistan varyantının daha bulaşıcı olabileceğini söylüyor.

Kısıtlamaların tamamen kalkması 'şüpheli'

Başbakan Boris Johnson, İngiltere'de kısıtlamaların kaldırılması planının öngörüldüğü gibi uygulanmamasını gerektirecek herhangi bir kanıt olmadığını söylemişti.

Kısıtlama önlemlerinde Pazartesi günü daha da esnetilecek.

Ancak Prof. Hunter'a göre, esnemede dördüncü aşama olan 21 Haziran'da tüm yasal sosyal temas kısıtlamalarının kaldırılması planının uygulanması "şüpheli".

Şu anda Hindistan varyantı, daha genç, aşı yapılmayan insanlar arasında yayılıyor ancak vakalar artarsa hastanelere yatanların sayısı da artacak, Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) üzerindeki baskı da artacak.

Nadhim Zahawi 21 Haziran'da kısıtlamaların gevşetilmesinin hükümetin koyduğu dört kritere bağlı olduğunu; bunlar arasında aşıların etkili olmaya devam etmesi ve yeni varyantlarla risklerin kökten değişmemesi olduğunu da vurguladı.