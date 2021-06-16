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Covid aşısı: MHRS ve e-nabız üzerinden randevu nasıl alınır, kimler aşı olabilir?

16.06.2021 18:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu'na kayıtlı tüm çalışanların aşılanmasına başlandığını duyurdu. Yaş grubu olarak ise sıra 40 yaş üstündekilerde. Aşı randevuları, Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) ve e-Nabız üzerinden alınıyor.

Covid aşısı: MHRS ve e-nabız üzerinden randevu nasıl alınır, kimler aşı olabilir?

Türkiye'de Pfizer/BioNTech aşılarının teslimatıyla birlikte aşılama programı da hız kazandı ve süreçte aynı gün içerisinde randevu uygulamasına başlandı. 15 Haziran tarihinde bir günde aşılanan insan sayısı 1 milyonu geçerek, rekor kırdı.

Türkiye ilk etapta yaş gruplarına göre başladığı aşılama kampanyasında daha sonra öncelikli olarak tanımladığı meslek gruplarını ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na kayıtlı tüm çalışanları da dahil etti. Yaş grubu olarak ise sıra 40 yaş üstündekilerde.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 16 Haziran itibarıyla "gün içinde randevu, gün içinde aşı" uygulamasının başlatıldığını söyledi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 15 Haziran itibarıyla toplam yapılan doz sayısı 35 milyonu aştı. 21 milyon kişiye ilk dozu aşı yapılırken, bunların yaklaşık 14 milyonu ikinci doz aşısını da oldu.

Türkiye'de Çin üretimi Sinovac aşısıyla başlayan aşılama kampanyası BioNTech/Pfizer aşısıyla devam ediyor. Bu hafta içerisinde programa dahil edilmesi beklenen Rus üretimi Sputnik V aşılarının ilk teslimatı yapıldı. Sputnik V aşısının ne zaman programa dahil edileceği henüz bilinmiyor ancak bunun kısa bir süre içerisinde olması bekleniyor.

Ayrıca, Türkiye aşı programına hız kazandırmak için aile hekimlerinde de BioNTech aşılarının yapılması uygulaması başlattı.

MHRS ve e-Nabız'dan aşı randevusu nasıl alınıyor?

Aşı randevuları, Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) ve e-Nabız üzerinden alınıyor.

Gösterilen yoğun ilgi nedeniyle bazı kullanıcılar sistemlerin geçici olarak çöktüğünü bildiriyor.

aşı yapan hemşire

Merkezi Hekim Randevu Sistemi ya da kısa adı ile MHRS, aşı sırası gelen ve kriterlere uyan vatandaşların e-Nabız üzerinden eriştikleri ve aşı randevularını alabildikleri bir platform.

Sisteme hem MHRS'nin internet sitesi, hem de mobil uygulamasından ulaşılabiliyor. Randevu almak için üyelik gerekiyor. Üyelik bilgilerini girenler, kimlik numarası ve şifreleri ile hastane ve doktor seçimi yaparak aşı randevularını alabiliyor.

ALO182 hattından telefonla da aşı randevu almak mümkün.

Randevu bilgileri, e-Nabız ve cep telefonuna gönderilen kısa mesaj üzerinden kişiye bildiriliyor.

A**dım adım aşı randevusu**

Sağlık Bakanlığı, randevu almak ve aşı yaptırmak için sekiz aşamalı bir rehber yayımladı.

Buna göre;

  1. Kişiler aşı randevusu alıp alamayacaklarını e-Nabız veya 2023'e mesaj atarak öğrenir
  2. Aşı sırası geldiyse MHRS uygulamasından randevu alınır
  3. Randevu bilgileri SMS olarak gönderilir ve randevu tarihinde aşının yapılacağı merkeze gidilir
  4. Burada sağlık personeli "Aşıla" adı verilen uygulama üzerinden gelen kişinin aşı randevusu olup olmadığını kontrol eder
  5. Uygulanacak aşının seri numarasını gösteren barkod uygulamaya okutulur ve aşı yapılır
  6. İkinci doz aşı randevusu alınır
  7. İkinci doz aşı randevusunun detayları kişiye ulaştırılır
  8. Dijital aşı kartları HES ve e-Nabız uygulamalarına eklenir

Sağlık Bakanlığı, aşı uygulama noktalarında kalabalık oluşmaması için, randevu saatinden 15 dakika önce gidilmesinin yeterli olduğunu belirtiyor ve maske kullanımına dikkat etmek konusunda uyarıyor.

Türkiye'de aşılama sırası nasıl**?**

1. AŞAMA: Belirlenen öncelik sıralamasına göre, 1. Aşama'da ilk olarak sağlık çalışanları, bakım evlerinde kalanlar ve 65 yaş üstü bireyler var.

Sağlık Bakanlığı

2. AŞAMA: 2. Aşama'da öncelikli sektörler ile 50-64 yaş aralığında bireyler aşılanıyor.

Öncelikli sektörler arasında, gıda sektörü, eğitim sektörü ve taşımacılık da bulunuyor. Dolayısıyla öğretmenlerin ve marketlerde çalışanların aşılanmasının bu aşamada gerçekleşmesi bekleniyor.

3. AŞAMA: 3. Aşama'da, yaş aralığından bağımsız olarak kronik hastalığı bulunan kişilere aşı yapılacak. 18 yaş üstü bireylerin tamamına da 3. Aşama'nın B grubunda aşı yapılacak.

4. AŞAMA: 4. Aşama'da ise aşılanma sırası geldiği halde zamanında aşı yaptırmayanlara aşı yapılacak.

Aşının ikinci dozu için randevu, ilk dozun uygulandığı sağlık biriminden alınabiliyor.

Aşı uygulama rehberi

Sağlık Bakanlığı "aşı uygulama rehberi" yayımladı ve aşı uygulamasının bazı detaylarını paylaştı.

Rehberde yer alan bilgiler şöyle:

  • Aşı tercihen sol koldan ve otururken yapılacak.
  • İlk dozdan sonra ciddi alerjik reaksiyon yaşanırsa ikinci doz uygulanmayacak.
  • 38 derece ve üzerinde ateşi olanların, henüz kesin tanı konulmamış akut hastalığı olanların ve epilepsi gibi kronik hastalıkların akut atakları sırasında olanların aşıları ertelenecek.

'10 gün önce temaslı olan kişilere aşı yapılmayacak'

  • İkinci bir talimata kadar hastalığı geçiren ya da aşıdan 10 gün önce temaslı olan kişilere aşı yapılmayacak.
  • Virüs aşısıyla, grip, zatürre ve diğer rutin aşılar arasında en az iki hafta olması gerekiyor.
  • Kızamıkçık, kabakulak ve suçiçeği gibi canlı aşılarda ise en az 4 hafta beklenecek. Kuduz ve tetanos aşısı ise zaman bırakmadan yapılabilir.

Hamilelere 'ilk 3 ayda uygulanmaması' tercih edilecek

  • Covid-19 hastalığını ağır geçirme riski yüksek olan hamileler, istedikleri takdirde aşı olabilecek. Ancak, hamileliğin ilk üç ayında aşı uygulanmaması tercih edilecek. Emziren anneler isterse aşı olabilir.

Aşı olanlar 6 aya kadar takip edilecek

  • Aşı olanlar 6 aya kadar takip edilecek.
  • Aşı uygulanan bölgede ağrı/kızarıklık/şişlik, yorgunluk, baş ağrısı, gibi belirtiler sisteme girilecek.
  • 6 aya kadar tat veya koku kaybı, yüz felci gibi nörolojik istenmeyen etkiler de kayıt altına alınacak.

Yan etkilerle karşılaşanlar ne yapabilir?

Aşı sonrasında sık olarak karşılaşılabilecek durumlar ve bu hafif durumlara yönelik yaklaşımlar ise şöyle sıralanıyor:

  • Aşı uygulanan bölgede ağrı/şişlik/kızarıklık

Aşı uygulanan kol yüksekte olacak şekilde pozisyon vermek ve soğuk uygulama yapmak gerekiyor. (Örnek: Soğuk suyla ıslatılmış bir havlunun aşı yapılan bölgeye uygulanması. Bu sırada cilde doğrudan buz temas ettirilmesinden kaçınılmalı.)

Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanılabilir.

  • Yorgunluk

İstirahat etmek ve yeterli düzeyde sıvı almak gerekiyor.

  • Hafif ateş, titreme

İstirahat etmek, yeterli sıvı almak gerekiyor ve parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanılabilir.

  • Baş ağrısı

Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanılabilir.

  • Kas/eklem ağrısı

İstirahat etmek, yeterli düzeyde sıvı almak gerekiyor. Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanılabilir.

  • Kusma, ishal

Beslenme ishal diyetine uygun olarak düzenlenebilir. Ağızdan sıvı ve gıda alınamayacak kadar kusma olması durumunda sıvı kaybı olduğunda sağlık kuruluşuna başvurmak tavsiye ediliyor.

Koronavirüs

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