Covid aşısı: MHRS ve e-nabız üzerinden randevu nasıl alınır, kimler aşı olabilir?

Türkiye'de Pfizer/BioNTech aşılarının teslimatıyla birlikte aşılama programı da hız kazandı ve süreçte aynı gün içerisinde randevu uygulamasına başlandı. 15 Haziran tarihinde bir günde aşılanan insan sayısı 1 milyonu geçerek, rekor kırdı.

Türkiye ilk etapta yaş gruplarına göre başladığı aşılama kampanyasında daha sonra öncelikli olarak tanımladığı meslek gruplarını ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na kayıtlı tüm çalışanları da dahil etti. Yaş grubu olarak ise sıra 40 yaş üstündekilerde.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 16 Haziran itibarıyla "gün içinde randevu, gün içinde aşı" uygulamasının başlatıldığını söyledi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 15 Haziran itibarıyla toplam yapılan doz sayısı 35 milyonu aştı. 21 milyon kişiye ilk dozu aşı yapılırken, bunların yaklaşık 14 milyonu ikinci doz aşısını da oldu.

Türkiye'de Çin üretimi Sinovac aşısıyla başlayan aşılama kampanyası BioNTech/Pfizer aşısıyla devam ediyor. Bu hafta içerisinde programa dahil edilmesi beklenen Rus üretimi Sputnik V aşılarının ilk teslimatı yapıldı. Sputnik V aşısının ne zaman programa dahil edileceği henüz bilinmiyor ancak bunun kısa bir süre içerisinde olması bekleniyor.