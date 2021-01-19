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Covid: Biden, Trump'ın kaldırdığı seyahat kısıtlamalarını uygulamaya devam edecek

19.01.2021 14:32 | Son Güncelleme:
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Covid: Biden, Trump'ın kaldırdığı seyahat kısıtlamalarını uygulamaya devam edecek

ABD'nin 46. Başkanı seçilen ve yarın yemin ederek göreve başlayacak olan Joe Biden, Donald Trump'ın Covid-19 salgını nedeniyle bazı ülkelere yönelik olarak uyguladığı ve kaldırılmasını kararlaştırdığı seyahat kısıtlamalarını geri getireceğini duyurdu. Biden'ın sözcüsü Jen Psaki, koronavirüs mutasyonlarına dikkat çekerek, önlemlerin daha da sıkılaştırılacağını açıkladı.

ABD'nin 46. Başkanı seçilen ve yarın yemin ederek göreve başlayacak olan Joe Biden, Donald Trump'ın Covid-19 salgını nedeniyle bazı ülkelere yönelik olarak uyguladığı ve kaldırılmasını kararlaştırdığı seyahat kısıtlamalarını geri getireceğini duyurdu.

Biden'ın sözcüsü Jen Psaki, koronavirüs mutasyonlarına dikkat çekerek, önlemlerin daha da sıkılaştırılacağını açıkladı.

Psaki, "Pandemi de durum kötüleşirken ve dünya çapında daha bulaşıcı varyantlar ortaya çıkarken, uluslararası seyahate yönelik kısıtlamaları kaldırmanın zamanı değil" dedi.

https://twitter.com/jrpsaki/status/1351322381118271497

Başkan Donald Trump'ın, görev süresinin dolmasına saatler kala Avrupa Birliği'nin Schengen Bölgesi, İngiltere, İrlanda ve Brezilya'dan gelenlere yönelik seyahat kısıtlamalarını 26 Ocak'tan itibaren geçerli olacak şekilde kaldırmıştı.

Trump tarafından imzalanan başkanlık kararnamesi, ABD'ye yurt dışından gelen herkesten negatif koronavirüs testi sonucu talep edilmesini öngörüyor.

Avrupa ülkelerine yönelik seyahat kısıtlamaları Mart ayında yürürlüğe girmişti. Brezilya'ya da Mayıs ayından bu yana kısıtlamalar uygulanıyordu.

Kısıtlamalar uyarınca son iki hafta içinde Brezilya, Avrupa'da Schengen Bölgesi'ndeki ülkeler, İngiltere ya da İrlanda'da bulunan ve Amerikan vatandaşı olmayanların çoğu, ABD'ye giriş yapamıyor.

Zor günler geçiren havacılık sektörü ise kısıtlamaların kalkması için lobi faaliyetleri yürütüyordu.

Karardan etkilenecek Schengen Bölgesi'ndeki 26 ülke ise şunlar:

Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İtalya, Letonya, Liechtenstein, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç ve İsviçre.

ABD'de 18 Ocak itibarıyla tespit edilen günlük koronavirüs vaka sayısı 142 bin 87.

Ülkede toplam vaka sayısı ise 24 milyonu geçti.

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