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Covid: Bilim insanlarına göre, Ocak ayında İngiltere Omicron'a bağlı yeni bir dalgayla karşı karşıya

11.12.2021 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilim insanlarına göre daha büyük önlemler alınmaması durumunda İngiltere, salgında son koronavirüs varyantı Omicron vakalarına bağlı oldukça güçlü bir dalgayla karşı karşıya kalacak.

Covid: Bilim insanlarına göre, Ocak ayında İngiltere Omicron'a bağlı yeni bir dalgayla karşı karşıya

Bilim insanlarına göre daha büyük önlemler alınmaması durumunda İngiltere, salgında son koronavirüs varyantı Omicron vakalarına bağlı oldukça güçlü bir dalgayla karşı karşıya kalacak.

Ancak bunun sağlık sistemi üzerinde, geçtiğimiz kışla mukayese edildiğinde ne denli bir baskı oluşturacağı net değil.

Araştırmacılarsa Omicron'un etkilerini azaltmak adına daha sert kısıtlamaların gerekli olabileceğinden söz ediyor.

Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu tarafından yapılan çalışma geleceğe dair kesin bilgiler vermese de bazı olası sonuçlara sahip.

Araştırmacılardan Dr. Nick Davies, Omicron'un "çok hızlı" ve "oldukça endişe verici" bir biçimde yayıldığını ve yüksek bir olasılıkla yıl sonuna kadar İngiltere'de baskın virüs varyantı olacağını söyledi.

Rapora göre, İngiltere'de aşılama oranları çok yüksek olsa da enfekte olan kişi sayısı her 2,4 günde iki katına çıkıyor. Bu, virüs orjinal formundayken kimsenin herhangi bir korumaya sahip olmadığı zamanlardakinden daha yüksek bir hız.

Dr. Davies, "Gördüklerimizden hareketle, Birleşik Krallık'ta büyük bir Omicron dalgasını bekleyebiliriz" dedi.

Öte yandan, en büyük belirsizlik ise aşıların ve ilave dozların Omicron'a karşı insanları hastaneye yatışlarda yeterince koruyup korumadığı.

İlave doz aşıların sahip olduğu etki hakkında iyimser ve kötümser senaryoları araştıran ekibin çalışması, eğer aşı olduysanız Omicron'un önceki varyantlardan daha az şiddetli olduğunu aktarıyor.

Her gün hastanelere başvuran insan sayısı, en iyimser senaryoda, geçen kış görülen rekor zirveden yüzde 40 daha düşük; en karamsar senaryoda ise bu sayılar neredeyse iki kat daha yüksek olabilecek.

Ama rapor senaryoların çoğunluğunda, mevcut önlemlerle devam edilmesi durumunda hastanelere başvuru sayısının geçen kışa göre daha fazla olacağı sonucuna varıyor.

Dr. Davies, "Tahminlerimiz endişe verici, iyimser bir tablo çizmiyor" dedi.

Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı tarafından yapılan araştırmada, iki doz aşının Omicron'a karşı sınırlı oranda koruma sağladığını ancak ilave doz aşının bu korumayı yüzde 75'e çıkardığını belirtti.

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