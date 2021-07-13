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Covid haritası: Dünyada son durum ne, toplam vaka ve can kaybı hangi seviyede?

13.07.2021 19:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BBC Türkçe'nin düzenli olarak güncellenen haritasında dünya genelindeki son durumu, virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığına yakalanan ve hayatını kaybedenlerin sayısını görebilirsiniz.

Covid haritası: Dünyada son durum ne, toplam vaka ve can kaybı hangi seviyede?

Koronavirüs salgını ilk kez 2019'un Aralık ayı sonunda Çin'in Vuhan kentinde görülmüştü.

ABD'deki Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, 8 Temmuz 2021 itibarıyla dünyada koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyonu aştı. Toplam vaka sayısı da 185 milyonu geçti.

Aşağıdaki harita, dünya genelindeki durumu, virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığına yakalanan ve hayatını kaybedenlerin sayısını gösteriyor.

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Koronavirüs

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