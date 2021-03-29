Covid haritası: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı oranı en yüksek ve en düşük iller hangileri?

Sağlık Bakanlığı, 13-19 Mart haftasına ait il bazında her 100 bin kişiye düşen haftalık koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Yukarıdaki haritada illerin üzerine tıkladığınızda en güncel verilere ulaşabilirsiniz.

Samsun, bu sıralamada yine ilk sırada yer aldı. Samsun'da her 100 bin kişiye düşen haftalık vaka sayısı 458,53'den 508,97'ye yükseldi.

En düşük vaka sayısının görüldüğü il ise Şırnak oldu. Şırnak'ta 100 bin kişiye düşen haftalık vaka sayısı 8,18 oldu. Geçen hafta bu ildeki vaka sayısı 4,46 olmuştu.

Vaka görünme oranı en çok artan ve azalan iller

Türkiye'de 13-19 Mart haftasında 11 ilde vaka sayıları gerilerken, Uşak ve Diyarbakır'da ise yeni vakalar hemen hemen aynı düzeylerde kaldı. Diğer tüm illerde ise artış kaydedildi. En büyük düşüş Sinop'ta olurken, en büyük artış ise Kastamonu'da görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 23 Mart'ta verilerle ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Son hafta 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Kastamonu, Çankırı, Yalova, İstanbul ve Erzincan. En çok azalan illerimiz: Sinop, Gümüşhane, Mersin, Kırıkkale ve Burdur" dedi.