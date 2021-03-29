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Covid haritası: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı oranı en yüksek ve en düşük iller hangileri?

29.03.2021 05:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığı, 13-19 Mart haftasına ait il bazında her 100 bin kişiye düşen haftalık koronavirüs vaka sayısını açıkladı. BBC Türkçe'nin interaktif haritasında illerin üzerine tıkladığınızda en güncel verilere ulaşabilirsiniz.

Covid haritası: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı oranı en yüksek ve en düşük iller hangileri?

Sağlık Bakanlığı, 13-19 Mart haftasına ait il bazında her 100 bin kişiye düşen haftalık koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Yukarıdaki haritada illerin üzerine tıkladığınızda en güncel verilere ulaşabilirsiniz.

Samsun, bu sıralamada yine ilk sırada yer aldı. Samsun'da her 100 bin kişiye düşen haftalık vaka sayısı 458,53'den 508,97'ye yükseldi.

En düşük vaka sayısının görüldüğü il ise Şırnak oldu. Şırnak'ta 100 bin kişiye düşen haftalık vaka sayısı 8,18 oldu. Geçen hafta bu ildeki vaka sayısı 4,46 olmuştu.

Vaka görünme oranı en çok artan ve azalan iller

Türkiye'de 13-19 Mart haftasında 11 ilde vaka sayıları gerilerken, Uşak ve Diyarbakır'da ise yeni vakalar hemen hemen aynı düzeylerde kaldı. Diğer tüm illerde ise artış kaydedildi. En büyük düşüş Sinop'ta olurken, en büyük artış ise Kastamonu'da görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 23 Mart'ta verilerle ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Son hafta 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Kastamonu, Çankırı, Yalova, İstanbul ve Erzincan. En çok azalan illerimiz: Sinop, Gümüşhane, Mersin, Kırıkkale ve Burdur" dedi.

https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1374305399558529025?s=20

Türkiye, 1 Mart'tan itibaren il bazında önlem alınmasını öngören yeni bir düzenlemeye geçti.

Türkiye'de başlatılan kademeli normalleşme uygulaması kapsamında, iller düşük, orta, yüksek ve çok yüksek risk kategorilerine ayrılıyor ve bu kategorilere göre farklı kısıtlayıcı tedbirler uygulanıyor.

Daha önce risk kategorilerinin iki haftada bir gözden geçirileceği açıklanmıştı. Ancak 20-26 Şubat haftasından bu yana risk haritası değiştirilmedi.

Risk haritalarının belirlenmesinde sadece haftalık vaka sayıları belirleyici olmuyor. Haftalık vaka sayısına ek olarak vakaların artış/düşüş hızı, aşılama oranı, yoğun bakım ve servis kapasiteleri gibi kriterler de göz önüne alınıyor.

En yüksek vaka sayısı hala Samsun'da

13-19 Mart haftasında 100 bin kişiye düşen nüfusa göre en yüksek haftalık vaka sayısına sahip iller şöyle:

  1. Samsun: 508,97
  2. Giresun: 356,35
  3. Sinop: 309,06
  4. Balıkesir: 288,16
  5. Yalova: 275,31

Bu illerin toplam nüfusları 100 bine bölündükten sonra çıkan sayıyı bu ortalama değerlerle çarpılınca haftalık vaka sayılarına ulaşılıyor.

Her 100 bin kişiye düşen haftalık ortalama vaka sayılarının en düşük olduğu iller de şöyle sıralanıyor:

  1. Şırnak: 8,18
  2. Siirt: 14,2
  3. Hakkari: 15,69
  4. Mardin: 17,08
  5. Şanlıurfa: 18,30

Ankara ve İstanbul'da son durum ne?

İstanbul ve Ankara'da koronavirüs vakalarındaki artış devam ediyor.

İstanbul'da vaka sayısı bir önceki haftaya göre yüzde 30 yükseldi. İstanbul'da her 100 bin kişiye düşen vaka sayısı 178,25'ten 251,12'ye çıktı.

Ankara'da da 100 bin kişiye düşen vaka sayısı veriler açıklanmaya başladığından bu yana ilk kez 100'ün üzerine çıktı. Ankara'da yeni vakalar bir önceki haftaya göre yüzde 36,5 artarak, 107,99'a yükseldi.

Koronavirüs

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