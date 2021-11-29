Covid: Hollanda'da karantina otelinden kaçan çift uçakta gözaltına alındı

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da zorunlu olarak tutuldukları karantina otelinden kaçan bir çift, İspanya'ya gitmek üzere olan bir uçakta gözaltına alındı.

Portekiz vatandaşı bir kadın ile İspanya vatandaşı erkek, Cuma günü Güney Afrika'dan Hollanda'ya gelen ve Covid testleri pozitif çıkan 61 yolcu arasındaydı.

Testleri pozitif çıkan yolcular, Hollanda makamları tarafından Schipol Havalimanı yakınlardaki bir otelde zorunlu karantinaya alındı.

Badhoevedorp kasabasındaki karantina ötekinde kalan çiftin, buradan nasıl kaçtığı bilinmiyor.

İspanya'ya giden bir uçağa bilet alan çift, kalkıştan kısa süre önce uçak içinde gözaltına alındı.

'Çiftin otelden nasıl kaçtığı henüz belirlenemedi'

Havaalanlarının güvenliğinden sorumlu Kraliyet Özel Birlikleri'nin (Marechaussee) bir sözcüsü, "Otele giriş çıkışlar, sağlık otoriteleri ve güvenlik güçleri tarafından sıkı bir şekilde kontrol ediliyor. Buna rağmen çiftin otelden nasıl kaçtığı henüz belirlenemedi" dedi.

Covid hastası iki yolcu, Belediye Toplum Sağlığı Merkezi (GGD) yetkililerine teslim edildi.

Çift hakkında, karantina kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Koronavirüsün en bulaşıcı varyantı olduğu belirtilen Omicron nedeniyle Güney Afrika'ya uygulanan uçuş yasağı öncesi bu ülkeden iki ayrı seferle Amsterdam'a gelen toplam 600 yolcu, ayrı bir bölüme alınarak test edilmişti.

Bu yolculardan 61'inin testleri pozitif çıktı. Bunlardan 13'ünün Omicron varyantı ile enfekte olduğu açıklandı.

Karantina otelinden kaçan çiftin, bu 13 kişi arasında olup olmadığı belirtilmedi.

Covid olduğu belirlenen ve zorunlu karantinaya alınan yolcular, 2 kez daha test edilecek ve en az 5 gün daha karantinada kalacak.

Avrupa'da en fazla Omicron varyantı saptanan ülke

Hollanda, Avrupa'da resmi olarak en fazla Omicron varyantı vakası saptanan ülke oldu.

Yetkililer son 1 hafta içinde Güney Afrika'dan ülkeye gelen yaklaşık 5 bin kişiye, acilen test yaptırmaları çağrısında bulunuyor.

Hollanda, yoğun vaka artışları nedeniyle dünden itibaren kısmi kapanma kararı aldı.

Ülkede akşam 17:00 ile sabah 05:00 saatleri arasında kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacak.