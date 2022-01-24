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Covid: İngiliz aşı uzmanına göre 'Covid-19'a karşı herkesi 4-6 ayda bir aşılamak sürdürülebilir değil'

24.01.2022 05:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de hükümete aşı programı konusunda tavsiyeler sunan Aşılama ve Bağışıklık Komitesi Başkanı Prof. Andrew Pollard, dünyadaki her bir insanın Covid-19'a karşı düzenli olarak aşılanmasının sürdürülebilir olmayacağını, bunun gerekli de olmayabileceğini söyledi.

Covid: İngiliz aşı uzmanına göre 'Covid-19'a karşı herkesi 4-6 ayda bir aşılamak sürdürülebilir değil'

İngiltere'de hükümete aşı programı konusunda tavsiyeler sunan Aşılama ve Bağışıklık Komitesi Başkanı Prof. Andrew Pollard, dünyadaki herkesin Covid-19'a karşı düzenli olarak aşılanmasının sürdürülebilir olmayacağını, bunun gerekli de olmayabileceğini söyledi.

Oxford Üniversitesi'nin Aşı Grubu'nun da başkanı olan Prof. Pollard, bunun yerine, en fazla risk altında olanların tespit edilerek bu kişilere öncelik verilmesi gerektiğini belirtti.

BBC'ye konuşan Pollard, "Bu gerçekten sürdürülebilir değil. Maliyeti kaldırılamaz. Belki gezegendeki herkesi dört-altı ayda bir aşılamak da gerekmiyor'' dedi.

Prof. Pollard şöyle devam etti:

''Daha Afrika'daki herkes bir doz aşı bile yaptıramamışken, tüm insanların dördüncü doz aşısını olabileceği bir noktaya gelmemiz kesinlikle mümkün değil.''

Vaka sayılarının hızla tırmandığı İngiltere'de halihazırda tüm yetişkinler üçüncü doz aşı yaptırabiliyor. Prof. Pollard, dördüncü doza gerek olup olmayacağını henüz kesin olarak söyleyemeyeceklerini kaydetti.

Omicron'da olduğu gibi hastalığın daha hafif geçirildiği varyantların ortaya çıkması durumunda İngiltere'nin iyi bir konumda olacağına dikkat çeken Pollard şunları söyledi:

"Bu durumda sadece riskli gruplara ilave dozlar yapılabilir ama 12 yaşın üstündeki herkesin ilave doza ihtiyaç duyacağı bir noktaya gelmemiz çok olası değil. Omicron'un yeni varyantları olacak. Bunların nasıl olacağını bilmediğimiz için her şey değişebilir."

Vaka sayılarında rekor

Pollard Birleşik Krallık'ta aşılama programının ''son derece iyi gitmesine'' rağmen dünyanın bazı bölgelerinde yetersiz kaldığını söyledi.

İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda'yı kapsayan Birleşik Krallık'ta Omicron vakaları son haftalarda rekor düzeyde arttı.

Dün İngiltere ve İskoçya'da toplam 157 bin 758 vaka rapor edildi. Noel ve Yılbaşı tatillerinin yeni sona ermesi nedeniyle Galler ve Kuzey İrlanda henüz günlük vaka sayılarını açıklamadı.

Başbakan Boris Johnson'ın sözcüsü, vaka sayılarındaki artışa rağmen ''Hükümetin yeni sınırlamalar getirilmesini gerektirecek bir durum görmediğini'' söyledi.

İngiltere'de şu anda 'Plan B' olarak adlandırılan önlemler uygulanıyor. Buna göre, kapalı alanlarda maske takmak zorunlu. Çalışanlara da mümkünse evden çalışmaları tavsiye ediliyor.

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