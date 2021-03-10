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Covid: İngiltere'de bazı araştırmacılar, 'Koronavirüs testi için semptom sayısı 3'ten 7'ye çıkarılmalı' diyor

10.03.2021 13:50 | Son Güncelleme:
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Covid: İngiltere'de bazı araştırmacılar, 'Koronavirüs testi için semptom sayısı 3'ten 7'ye çıkarılmalı' diyor

İngiltere'de bazı araştırmacılar, Covid-19 testi için belirlenen üç kritere halsizlik, baş ağrısı, boğaz yanması ve ishalin de eklenmesi çağrısında bulundu. Ülkede halihazırda öncelikle öksürük, yüksek ateş ya da koku veya tat kaybı olanlardan test yaptırmaları isteniyor.

İngiltere'de bazı araştırmacılar, Covid-19 testi için belirlenen üç kritere halsizlik, baş ağrısı, boğaz yanması ve ishalin de eklenmesi çağrısında bulundu. Ülkede halihazırda öncelikle öksürük, yüksek ateş ya da koku veya tat kaybı olanlardan test yaptırmaları isteniyor.

King's College London ve Zoe Symptom Study adlı mobil uygulamanın uzmanlarının ortak çalışmasında bu dört belirtinin de test kapsamına alınmasıyla yüzde 40 daha fazla vakanın tespit edilebileceği belirtiliyor.

Ancak bu aynı zamanda virüs taşımayan daha fazla insana test yapılması anlamına da geliyor.

İngiltere Sağlık Bakanlığı sözcüsü, bir uzman ekibin Covid-19 belirtilerini sürekli gözden geçirdiğini söyledi.

Sözcü, "Ana semptomlar, Covid-19'u olan azami sayıda insanı tespit edebilecek ama aynı zamanda virüs taşımayanlara test yapılmasını engelleyecek şekilde belirlendi" dedi.

'Her başı ağrıyana test yapılırsa sistem tıkanır'

Tat ve koku kaybının, koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığının belirtisi olduğu ilk kez Zoe ekibi tarafından ortaya çıkarılmış ve bu daha sonra resmi semptom listesine dahil edilmişti.

Ekip bu sonuca, testi pozitif çıkan kişilerin mobil uygulamadaki şikayetleriyle ulaşmıştı.

Zeo uzmanları, şimdi potansiyel belirtilerini bildiren 120 bin kullanıcısının (Bunlardan 1200'ü, koronavirüs testinin pozitif çıktığını bildirdi) verilerini analiz ederek en yaygın yedi semptomu belirledi.

Ancak bazı uzmanlar, bu semptomların erken Covid belirtisi olabileceği gibi, başka neden nedenleri olabileceğini de söylüyor.

Diğer belirtilerin aşırı derecede yaygın olduğuna dikkat çeken bu uzmanlar, örneğin başı ağrıyan herkesin test yaptırmasının sistemi tıkayacağını vurguluyor.

'Bu kriterler yüksek riskli bölgelerde geçerli olabilir'

BBC'nin sorularını yanıtlayan Dr. Margaret McCartney ise bu konuda "pragmatik" bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğini belirterek yüksek riskli bölgelerde yaşayan ve üç ana semptom dışındaki belirtileri gösteren kişilere de test yapılabileceğini ifade etti.

'Şimdi imkanlar arttı, her test hayat kurtarır'

Zoe uzmanları da önerdikleri stratejinin sistem üzerinde baskı oluşturacağını kabul ediyor. Hatta, bu uzmanlar bir pozitif teste karşılık 46 negatif testin sayısının bu yolla 95'e çıkacağını söylüyor.

Ancak Zoe'nin baş bilim danışmanı Dr. Claire Steves, "PCR testi imkanlarının yetersiz olduğu dönemde sınırlama mantıklıydı. Ama şimdi, ülke genelinde imkanlarımız arttı ve her pozitif test hayat kurtarabilir" dedi.

İngiltere'de Covid aşısı yapılan bir kişi

'İyi hissetmiyorsanız, Covid'e yakalanmış olabilirsiniz'

Projeye başkanlık eden Prof. Tim Spector ise "Başından beri sadece öksürük, ateş ve koku kaybına odaklanarak vakaların önemli bir bölümünü atladığımızı biliyoruz. Halka şu mesajı vermek istiyoruz: İyi hissetmiyorsanız, Covid'e yakalanmış olabilirsiniz ve test yaptırmalısınız" diye konuştu.

'Varyantların belirtileri farklı olabilir'

Prof. Spector, "bunun özellikle önemli olduğunu" zira yeni koronavirüs varyantlarının farklı semptomları olabileceğini vurguladı.

İngiltere Ulusal İstatistik Kurumu'nun verileri, yeni varyantlardaki en yaygın belirtilerin öksürük, halsizlik, boğaz yanması ve kas ağrısı olduğuna işaret ediyor.

Koronavirüs

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