Covid: İngiltere'de karantinayı teşvik için koronavirüs testleri pozitif çıkanlara 500 sterlin ödenmesi gündemde

İngiltere'de hükümet, Covid-19 salgınının hızını yavaşlatmak için koronavirüs testi pozitif çıkan herkese, karantinaya girmelerini teşvik için 500 sterlin ödeme yapılmasını gündeme aldı. Sağlık Bakanlığı'nın öneriye ilişkin bazı belgeleri medyaya sızdı.

Öneri, düşük gelir gruplarındaki hastaların, geçim derdi nedeniyle çalışmak zorunda oldukları ve bu nedenle kendilerini karantinaya almadıkları kaygısına dayanıyor.

Halen hükümet tarafından çeşitli gruplara sağlanan mali desteğin bu kişileri kapsamadığı düşünülüyor.

Adını açıklamayan üst düzey bir hükümet yetkilisi, teklifin uzmanlar tarafından hazırlandığını ancak Başbakan Boris Johnson'ın bu konuda henüz bir karar almadığını söyledi.

Koronavirüs testi pozitif çıkan herkese 500 sterlin ödeme yapılması hükümete haftada 453 milyon sterline mal olabilir. Bunun da, mevcut desteklerin ve mali yardımların 12 katı olduğuna dikkat çekiliyor.

Temkinli yaklaşım

İngiltere'de Eylül ayında, koronavirüs testi pozitif çıkanların kendilerini izole etmeleri yasayla zorunlu hale getirildi.