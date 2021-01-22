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Covid: İngiltere'de karantinayı teşvik için koronavirüs testleri pozitif çıkanlara 500 sterlin ödenmesi gündemde

22.01.2021 14:02 | Son Güncelleme:
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Covid: İngiltere'de karantinayı teşvik için koronavirüs testleri pozitif çıkanlara 500 sterlin ödenmesi gündemde

Mevcut önlemlerin koronavirüs salgınının önünü kesmeye yetmediğinden kaygılanan İngiltere hükümetinin değerlendirdiği önlemler arasında Covid pozitif olanların izolasyona teşviki için 500 sterlin ödeme yapılması da var.

İngiltere'de hükümet, Covid-19 salgınının hızını yavaşlatmak için koronavirüs testi pozitif çıkan herkese, karantinaya girmelerini teşvik için 500 sterlin ödeme yapılmasını gündeme aldı. Sağlık Bakanlığı'nın öneriye ilişkin bazı belgeleri medyaya sızdı.

Öneri, düşük gelir gruplarındaki hastaların, geçim derdi nedeniyle çalışmak zorunda oldukları ve bu nedenle kendilerini karantinaya almadıkları kaygısına dayanıyor.

Halen hükümet tarafından çeşitli gruplara sağlanan mali desteğin bu kişileri kapsamadığı düşünülüyor.

Adını açıklamayan üst düzey bir hükümet yetkilisi, teklifin uzmanlar tarafından hazırlandığını ancak Başbakan Boris Johnson'ın bu konuda henüz bir karar almadığını söyledi.

Koronavirüs testi pozitif çıkan herkese 500 sterlin ödeme yapılması hükümete haftada 453 milyon sterline mal olabilir. Bunun da, mevcut desteklerin ve mali yardımların 12 katı olduğuna dikkat çekiliyor.

Temkinli yaklaşım

İngiltere'de Eylül ayında, koronavirüs testi pozitif çıkanların kendilerini izole etmeleri yasayla zorunlu hale getirildi.

Esasında halen geliri çok düşük kişilere belediyeler tarafından 500 sterlin yardım yapılıyor ve hükümet yardımı finanse ediyor.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin yetkilileri ise bu konuda yapılan başvuruların büyük kısmının reddedildiğini söylüyor.

Geçen hafta açıklanan verilere göre Ekim-Aralık ayları döneminde bu yardım için 49 bin 877 kişi başvuru yaptı, başvuruların dörtte üçü reddedildi.

İngiltere'de hükümetin hedefi kitlesel aşılama ve önlemler ile bahar aylarına kadar salgının hızının kesilmesi

Salgında son durum ve aşılama

Aşılama kampanyasına Aralık ayında başlayan İngiltere'de şu ana dek birinci doz aşılarını olan kişilerin sayısı 5 milyonu buldu.

Hükümet ilk öncelik gruplarındaki 15 milyon kişinin aşılanmasının Şubat ayı ortalarına kadar tamamlanmasını umuyor.

Ülkede dün günlük koronavirüs vaka sayısı 38 bine, can kaybı sayısı da 1300'e yakındı.

Vaka ve ölüm sayılarında bir hafta öncesine göre hafif düşüşler görülse de, bunun genel bir eğilim olduğunu söylemek için henüz erken olduğu düşünülüyor.

Hastanelerin kapasitelerinin ve sağlık çalışanlarının gücünün zorlandığı İngiltere'de, hükümet halen uygulanan önlemlerin salgının yayılma hızını azaltmadığından kaygılanıyor.

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