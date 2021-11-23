HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Covid: İtalya’da 3. doz aşı için bekleme süresi 5 aya indirildi

Covid: İtalya’da 3. doz aşı için bekleme süresi 5 aya indirildi

23.11.2021 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Covid vakalarının artışa geçtiği İtalya'da hükümet, 3. doz (hatırlatma dozu) aşıların son dozdan 5 ay sonra yapılmasına karar verdi. Roma'dan Övgü Pınar'ın haberi. Daha önce bu süre 6 aydı.

Covid: İtalya’da 3. doz aşı için bekleme süresi 5 aya indirildi

Covid vakalarının artışa geçtiği İtalya'da hükümet, 3. doz (hatırlatma dozu) aşıların son dozdan 5 ay sonra yapılmasına karar verdi.

Sağlık Bakanı Roberto Speranza dün akşam yaptığı açıklamada İtalya İlaç Ajansı'nın (AIFA) onay vermesiyle, ilk aşı dozlarını tamamlayanların 5 ay sonra takviye doz yaptırabileceğini duyurdu. İtalya'da bugüne kadar 40 yaş ve üzerindekilere hatırlatma dozu için son aşı dozundan 6 ay sonrasına randevu veriliyordu.

Takviye dozu için bekleme süresinin 6 aydan 5 aya indirilmesi kararı bugün resmi gazetede yayımlanarak yarından itibaren uygulamaya geçecek.

Sağlık Bakanı Speranza, "Takviye dozu, kendimizi ve etrafımızdakileri korumak için kritik önemde. AIFA'nın da son görüşünü bildirmesinin ardından, takviye dozları ilk aşı döngüsünü tamamladıktan 5 ay sonra yapılabilecek. Daha güçlü olmak için hepimiz aşılanalım" dedi.

İtalya'da son haftalarda vaka sayıları artışa geçmiş ve Mayıs'tan bu yana ilk kez geçen hafta yeni vakalar günde 10 binin üzerine çıkmıştı. Son olarak dün açıklanan verilere göre son 24 saat içinde yeni vaka sayısı 6 bin 404, can kaybı 70 oldu.

Ülkede 12 yaş üstü nüfusun yüzde 87'si en az bir doz aşı yaptırmış durumda. Ancak aşıların etkinliğinin zamanla azalmasının da etkisiyle kış mevsiminde yeni kapanma tedbirlerine ihtiyaç duyulmaması için 3. doz çağrıları yapılıyor.

'Süper Yeşil Pasaport' gündemde

Ayrıca hükümete, "Süper Yeşil Pasaport" uygulaması çağrıları da geliyor. İtalya'da halen yeşil pasaport (Covid sertifikası) zorunluluğu tüm işyerlerinde ve restoranlar, barlar, sinemalar, müzeler, stadyumlar gibi geniş kapsamlı bir alanda uygulanıyor. Yeşil pasaport, aşı yaptıranlara, Covid-19 geçirip iyileşenlere ve test sonucu negatif olanlara veriliyor.

"Süper Yeşil Pasaport" olarak anılan sertifikalarınsa yalnızca aşı yaptıran ya da hastalığı geçirip bağışıklık kazananlara verilmesi, test sonucunun kabul edilmemesi gündemde.

aşı

İtalyan basınına göre, olası yeni tedbirler için hükümetle görüşme yapan bölge yönetimleri, süper yeşil pasaport uygulamasının devreye girmesini talep etti. Bölge yönetimlerinin genel olarak, olası yeni kısıtlayıcı tedbirlerin aşı yaptıranları kapsamamasını savunduğu belirtiliyor.

Yaklaşan Noel döneminde yeni kapama tedbirlerine ihtiyaç duyulmasını ve kış turizmi sektörünün zora girmesini önlemek amacıyla "süper yeşil pasaport" uygulaması gündeme geldi.

Hükümetin bu konuda ve olası yeni tedbirlerle ilgili kararını bu hafta alması bekleniyor.

Süper yeşil pasaportun, yalnızca vaka sayıları ile hastane doluluk oranı yüksek olan bölgelerde ve sinema, restoran gibi sosyalleşme alanlarında uygulanması da söz konusu olabilir.

Sağlık Bakanı Yardımcısı Andrea Costa bu konuyla ilgili olarak, "Aşı yaptırmama kararı alanların çalışma hakkı ve temel hakları elbette güvence altına alınmalı ancak aşı yaptırmayanlara daha fazla kısıtlama getirilmesi adil olur" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Avantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayınAvantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayın
PARTNER Ameliyattan karizma çıktığım doğrudur Ameliyattan karizma çıktığım doğrudur
İlk vaka 17 Ekim'de ortaya çıkmıştı: Salgın son aşamaya geldiİlk vaka 17 Ekim'de ortaya çıkmıştı: Salgın son aşamaya geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Siyasette yüzde 50+1 tartışması! Bahçeli'den Akşener'e yanıt

Siyasette yüzde 50+1 tartışması! Bahçeli'den Akşener'e yanıt

Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı

Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı

Gece yarısı kameraların karşısına geçti! "Yeter artık"

Gece yarısı kameraların karşısına geçti! "Yeter artık"

Müslüme olayında tutuklanan dede böyle konuşmuş

Müslüme olayında tutuklanan dede böyle konuşmuş

Metin Akpınar'ın o sözlerine Cem Yılmaz'dan yanıt: Bir gün beni sahnede izlerse...

Metin Akpınar'ın o sözlerine Cem Yılmaz'dan yanıt: Bir gün beni sahnede izlerse...

Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması

Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması

İlginizi Çekebilir

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Yer: İstanbul! Fransız kadınla otele giden Katarlının sonu kötü bitti

Yer: İstanbul! Fransız kadınla otele giden Katarlının sonu kötü bitti

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

14 ülkeye yayıldı! Uzman isim uyardı: Koronadan daha bulaşıcı ve öldürücü

14 ülkeye yayıldı! Uzman isim uyardı: Koronadan daha bulaşıcı ve öldürücü

Günler sonra açıkladı: Kabul etmedim

Günler sonra açıkladı: Kabul etmedim

İYİ Partili Durmuş Yılmaz'dan yeni açıklama

İYİ Partili Durmuş Yılmaz'dan yeni açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.