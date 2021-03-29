HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Covid kısıtlamaları: Erdoğan yeni kısıtlamaları duyurdu, haftanın her günü gece sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak

Covid kısıtlamaları: Erdoğan yeni kısıtlamaları duyurdu, haftanın her günü gece sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak

29.03.2021 23:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ardından yeni Covid kısıtlamalarını açıkladı. Ramazan ayı boyunca tüm Türkiye'de hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma kısıtlaması akşam 21.00 ve sabah 05.00 olarak haftanın her günü devam edecek.

Covid kısıtlamaları: Erdoğan yeni kısıtlamaları duyurdu, haftanın her günü gece sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, koronavirüs salgınına karşı yeni tedbirlere karar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yaptığı basın toplantısıyla kararları duyurdu.

Çok yüksek riskli olarak belirlenen ve risk haritasında kırmızı renkle gösterilen illerin sayısının 58'e yükseldiğini söyleyen Erdoğan, bu illerin nüfusun yüzde 80'ini oluşturduğunu, Ramazan ayında da "fedakarlık yapmak gerekeceğini" kaydetti.

https://twitter.com/bbcturkce/status/1376585106387841025?s=20

Erdoğan'ın açıkladığı kararlara göre,

  • Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma kısıtlaması akşam 21.00 ve sabah 05.00 olarak haftanın her günü devam edecek.
  • Kırmızı kategorideki illerde sadece Pazar günü uygulanan sokağa çıkma sınırlaması artık Cumartesi ve Pazar günü olarak sürecek.
  • Ramazan ayı boyunca tüm Türkiye'de hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Lokanta ve kafeler

Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın tüm Türkiye'de yüzde 50 kapasite ve belirlenen kurallara uygun şekilde çalışabilecek. Sadece Ramazan boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafe gibi işletmelerin hizmetleri paket servisle sınırlandırılacak.

Erdoğan, "Nisan ve Mayıs aylarında normalleşme ve ücretsiz izin uygulaması kapsamında sigorta primi desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarımızın da prim yüklerini üstlenecek, ayrıca bunlara kişi başı 1500 lira nakdi ödeme yapacağız.

kafe ve lokantalar sınırlı kapasiteyle hizmet vermeye devam edecek.

'Vaka sayılarını düşüremezsek maliyeti ağır olacaktır'

Türkiye'nin vaka sayılarını azaltmasının ekonomik önemine değinen Erdoğan, "Vaka ve hasta sayılarımızı ticari ilişkilerde bulunduğumuz ülkelerden daha hızlı düşüremezsek, bunun ülkemize maliyeti ticaretten turizme kadar çok daha ağır olacaktır" ifadelerini kullandı.

Aşı çalışmalarının etkilerinin görülmeye başlandığı söyleyen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Aşılamada 15 milyon rakamına ulaşmamızın etkilerini görmeye başladık. İleri yaş gruplarının vaka, hasta, yoğun bakım içindeki oranları belirgin şekilde azaldı. Vaka sayıları artsa da, yatan hasta ve yoğun bakım hastası oranları aynı şekilde yükselmiyor."

Mavi renkte kalan tek il Şırnak oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise illerin risk durumunu gösteren haritayı paylaşarak, "Virüs gücünü kaybetmiş değil. Bu haritayı maviye çevirmek elimizde" dedi.

Haritada 58 ilin kırmızı renkte ve "çok yüksek risk" kategorisinde olduğu görülürken, yalnızca Şırnak'ın "düşük riskli" kategoride kaldığı görülüyor.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 225 bin 511 koronavirüs testi yapıldı, 32 bin 404 kişinin testi pozitif çıktı, 154 kişi de hayatını kaybetti.

Böylece ilk vakanın tespit edildiği 10 Mart 2020'den bu yana resmi olarak açıklanan toplam vaka sayısı 3 milyon 240 bin 577'ye çıktı. Can kaybı da 31 bin 230'a yükseldi.

Aşılanan kişi sayısı ise 15 milyonu aştı. 28 Mart 2021 itibarıyla 60 yaş üstündeki vatandaşların da aşılamasına başlandığı duyuruldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERDünyaca ünlü 8 futbolcuyla birlikte oldu, şimdi hamile! Güzel modelden çarpıcı itirafDünyaca ünlü 8 futbolcuyla birlikte oldu, şimdi hamile! Güzel modelden çarpıcı itiraf
MEB'den yüz yüze eğitimle ilgili önemli açıklamaMEB'den yüz yüze eğitimle ilgili önemli açıklama
Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Marmaris'te iğrenç görüntü!

Marmaris'te iğrenç görüntü!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kürşat Ayvatoğlu yeniden gözaltına alındı

Kürşat Ayvatoğlu yeniden gözaltına alındı

Gelen isteği kabul etti, hayatı kabusa döndü

Gelen isteği kabul etti, hayatı kabusa döndü

Yatak odasında çekmiş! Patrondan çalışanına cinsel fotoğraf şoku

Yatak odasında çekmiş! Patrondan çalışanına cinsel fotoğraf şoku

Diğer Haberler

Risk haritasında İstanbul'un rengi değişti mi? İşte İstanbul'un risk haritasındaki rengi

İstanbul'un risk haritasındaki rengi

Yeni koronavirüs risk haritası açıklandı | Hangi iller kırmızı?

Yeni koronavirüs risk haritası belli oldu

Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile koronavirüs genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile koronavirüs genelgesi

Kastamonu Valisi Çakır hastanede mevcut kapasitenin dolma noktasına geldiğini söyledi

Kastamonu Valisi Çakır hastanede mevcut kapasitenin dolma noktasına geldiğini söyledi

Türkiye'nin tek 'mavi' rengi Şırnak oldu

Türkiye'nin tek 'mavi' rengi Şırnak oldu

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Metin Ergun'un Kovid-19 testi pozitif çıktı

Sosyal medya hesabından açıkladı! Partinin kritik ismi virüse yakalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.