Covid kısıtlamaları: Erdoğan yeni kısıtlamaları duyurdu, haftanın her günü gece sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, koronavirüs salgınına karşı yeni tedbirlere karar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yaptığı basın toplantısıyla kararları duyurdu.

Çok yüksek riskli olarak belirlenen ve risk haritasında kırmızı renkle gösterilen illerin sayısının 58'e yükseldiğini söyleyen Erdoğan, bu illerin nüfusun yüzde 80'ini oluşturduğunu, Ramazan ayında da "fedakarlık yapmak gerekeceğini" kaydetti.

https://twitter.com/bbcturkce/status/1376585106387841025?s=20

Erdoğan'ın açıkladığı kararlara göre,

Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma kısıtlaması akşam 21.00 ve sabah 05.00 olarak haftanın her günü devam edecek.

Kırmızı kategorideki illerde sadece Pazar günü uygulanan sokağa çıkma sınırlaması artık Cumartesi ve Pazar günü olarak sürecek.

Ramazan ayı boyunca tüm Türkiye'de hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Lokanta ve kafeler

Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın tüm Türkiye'de yüzde 50 kapasite ve belirlenen kurallara uygun şekilde çalışabilecek. Sadece Ramazan boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafe gibi işletmelerin hizmetleri paket servisle sınırlandırılacak.

Erdoğan, "Nisan ve Mayıs aylarında normalleşme ve ücretsiz izin uygulaması kapsamında sigorta primi desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarımızın da prim yüklerini üstlenecek, ayrıca bunlara kişi başı 1500 lira nakdi ödeme yapacağız.