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Covid: Lambda varyantı hakkında neler biliniyor?

21.08.2021 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüsün Delta varyantı sebebiyle İngiltere ve Rusya'da vaka sayıları artarken, ilk olarak Aralık 2020'de Peru'da görülen ve C.37 olarak adlandırılan Lambda varyantı da yayılmaya devam ediyor.

Covid: Lambda varyantı hakkında neler biliniyor?

Koronavirüsün Delta varyantı sebebiyle İngiltere ve Rusya'da vaka sayıları artarken, ilk olarak Aralık 2020'de Peru'da görülen ve C.37 olarak adlandırılan Lambda varyantı da yayılmaya devam ediyor.

Tüm İnfluenza Verilerinin Paylaşımı Küresel İnsiyatifi'ne (GISAID) göre, Lambda varyantı şu ana kadar Türkiye ve İngiltere de dahil 31 ülkede 2 bin 223 vakada görüldü.

Güney Amerika ülkesi Peru'da baskın tür haline gelen Lambda varyantı yeni enfeksiyonların yüzde 80'den fazlasını oluşturuyor.

Arjantin, Şubat 2021'in üçüncü haftasından bu yana Lambda varyantın yayılım hızının arttığını duyurdu. WHO'nun aktardığına göre söz konusu varyant, ülkede 2 Nisan ile 19 Mayıs tarihleri arasında Covid-19 vakalarının yüzde 37'sini oluşturdu.

Şili'de de benzer şekilde yayılımı artış gösteren varyant, toplam vakaların yüzde 32'sine karşılık geldi. Bu yüzde 33 oranında yaygın olan Gamma (Brezilya) varyantı ile neredeyse eşit.

Ülkelere göre bildirilen toplam Lambda vaka sayısı . . Not: Veriler 6 Temmuz 2021 tarihi itibarıyla alındı..### 'Daha fazla kanıta ihtiyaç var'

Bu koronavirüs varyantının endişe verici bir boyut taşıyıp taşımadığı ise hala araştırılıyor.

WHO tarafından 14 Haziran'dan itibaren dikkate alınan Lambda varyantı, bundan 9 gün sonra ise İngiltere Halk Sağlığı Merkezi (PHE) tarafından incelemeye alındı.

WHO'ya göre varyantın daha hızlı yayılma ve aşıya karşı daha dirençli olma ihtimali var. Ancak bu iki endişe için de daha fazla kanıta ve bilimsel çalışmaya ihtiyaç var.

PHE de Lambda varyantının aşıları daha etksizi hale getirdiği ya da daha şiddetli hastalıklara sebep olduğuna ilişkin herhangi bir kanıt olmadığını duyurdu.

Şili'deki sağlık çalışanları tarafından alınan numuneler üzerinde yapılan yeni bir bilimsel çalışma Lambda varyantının hem Alfa (İngiltere) hem de Gamma varyantlarından daha bulaşıcı olduğunu ortaya koydu. Ancak bu çalışma bilim insanları tarafından henüz incelenmemiş bir çalışma.

New York Üniversitesi Grossman Tıp Okulu'nda 3 Temmuz'da yayımlanan ancak henüz hakemli olmayan bir araştırmada, aşıların Lambda varyantına karşı etkili olduğunu ileri sürüldü.

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