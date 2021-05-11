Covid: WHO, koronavirüsün Hindistan varyantının 30'dan fazla ülkeye yayıldığını açıkladı

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) geçen yıl Hindistan'da ortaya çıkan yeni koronavirüs varyantını artık küresel düzeyde kaygı yarattığını ve 30'dan fazla ülkeye yayıldığını açıkladı.

WHO, ilk araştırmaların, B.1.617 olarak adlandırılan mutasyonun diğer varyantlardan daha hızlı yayıldığını gösterdiğini ve daha kapsamlı araştırmalara ihtiyaç olduğunu bildirdi.

Örgütün "küresel sorun" kategorisine aldığı diğer üç varyant ise İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya'da yayılan mutasyonlar.

WHO koronavirüsün önemli farklılıklar içerebileceği düşünülen türlerini önce "ilgilenilecek varyant" sınıflamasına koyuyor. Yapılan incelemelerde, daha önceden belirlenmiş, daha bulaşıcı olma, daha şiddetli hastalığa yol açma, antikorlara ya da mevcut aşılara daha dayanıklı olma gibi kriterlerden en az birinin ortaya çıkması halinde mutasyon "küresel sorun" statüsüne alınıyor.

Mayıs ayında düzenlediği basın toplantısında bir WHO yetkilisi, varyantın antikorlara ve aşılara daha dayanıklı olabileceğine dair belirtilerden söz etmişti ama örgüt son açıklamasında, mevcut aşıların Hindistan varyantına karşı da etkili olacağını söylüyor.