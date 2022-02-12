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Covid: Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, kısıtlamalar nedeniyle düğününü iptal etti

12.02.2022 00:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, açıklanan yeni Covid kısıtlamaları kapsamında kendi düğününü iptal ettiğini duyurdu.

Covid: Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, kısıtlamalar nedeniyle düğününü iptal etti

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, açıklanan yeni Covid kısıtlamaları kapsamında kendi düğününü iptal ettiğini duyurdu.

Ülkede Omicron varyantı görülmesi, ülke genelinde yeni önlemlerin alınmasına neden oldu.

Kapalı alan etkinlikleri, aşı olmuş 100 kişinin katılımı ile sınırlandırılırken, mağazalarda ve toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğu da getirildi.

Dün açıklanan güncel verilere göre ülkede son 24 saat içerisinde 71 yeni vaka kaydedildi. Bugüne kadar ülke genelinde toplamda ise 15 bin 104 koronavirüs vakası bildirilirken, 52 kişi de virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Başbakan Ardern, Pazar günü gazetecilere yaptığı açıklamada, televizyon sunucusu Clarke Gayford ile yapacağı düğünün, virüsün yayılımının önüne geçmek adına iptal edildiğini söyledi.

"Ben kimseden farklı değilim, binlerce insan pandeminin yıkıcı etkisini hissetti, bazen sevdikleri kişilerle bir arada olamadılar" diyen Ardern, bunun bugüne kadar yaşadığı üzüntülerden katbekat daha fazla olduğunu belirtti.

Dokuz Omicron vakasının duyurulmasının ardından alınan yeni önlemler Pazar günü gece yarısı itibarıyla uygulanmaya başlayacak.

Auckland'da düğüne katılan bir ailenin, South Island'daki evlerine döndükten sonra yaptıkları koronavirüs testi pozitif çıktı. Ayrıca uçuşta görevli bir kabin memuru da virüse yakalandı. Yetkililer, bu olayın virüsün yayılım hızını artırmasını bekliyor.

New Zealand Herald'ın aktardığına göre, yeni önlemler spor salonları ve düğünleri de içerek. Bu etkinliklerin kapasitesi aşı olmuş 100 kişi ya da aşı olmamış 25 kişi ile sınırlandırıldı.

4 yaş ve üzeri tüm öğrencilerin de okullarda maske takması zorunlu olacak.

Ülke, salgının başlamasının ardından sınırlarını kapatan ilk ülkelerden birisi oldu. Aldığı katı kurallarla da ölüm sayılarını en aşağıda tutmayı başarabildi.

Ancak Delta varyantının ardından, Başbakan Ardern ülkede daha yüksek aşılama politikası gütmeye başladı.

12 yaş üzeri ülke nüfusunun yüzde 94'ünün tam olarak aşılandığı; yüzde 56'sının ise hatırlatıcı doz aşılarını olduğu düşünülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Yeni Zelanda
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