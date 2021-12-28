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Covovax ve Corbevax: Hindistan’ın onayladığı yeni koronavirüs aşıları hakkında neler biliniyor?

28.12.2021 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Omicron kaynaklı yeni bir koronavirüs dalgası endişesinin yaşandığı Hindistan, iki yeni Covid-19 aşısının kullanımına acil durum onayı verdi. Aşılardan Covovax'ı Serum Enstitüsü, Corbevax'ı ise Biological E üretecek.

Covovax ve Corbevax: Hindistan’ın onayladığı yeni koronavirüs aşıları hakkında neler biliniyor?

Omicron kaynaklı yeni bir koronavirüs dalgası endişesinin yaşandığı Hindistan, iki yeni Covid-19 aşısının kullanımına acil durum onayı verdi.

Aşılardan Covovax Serum Enstitüsü tarafından, Corbevax ise Biological E tarafından üretilecek.

Böylece ülkede onay verilmiş aşı sayısı sekize yükseldi.

Hindistan'da bugüne kadar toplam 1,4 milyar doz aşı yapıldı.

Hükümet 2021 sonuna kadar ülkenin tamamını aşılamayı hedefliyordu, fakat bu hedefin uzağında kaldı.

Yetişkinlerin yüzde 90'ına bir doz, yüzde 62'sine iki doz aşı yapılabildi.

Başbakan Narendra Modi, 10 Ocak'tan itibaren sağlık çalışanlarından başlayarak üçüncü doz aşılamaya geçileceğini duyurdu.

3 Ocak'tan itibaren de 15-18 yaş grubu aşılanacak.

Hindistan'da günlük vaka sayısı 6 bin civarında olsa da Omicron varyantının ülkeye girmesiyle birlikte bunun hızla artmasından endişe ediliyor.

Onaylanan yeni aşıların üçüncü doz olarak kullanılıp kullanılmayacağı bilinmiyor.

Hükümet, üçüncü dozların ilk iki dozla aynı aşıdan mı yapılacağı sorusuna henüz yanıt vermedi.

Yeni aşılar nasıl çalışıyor?

Hint ilaç şirketi Biological E'nin ABD merkezli Dynavax ve Baylor Tıp Koleji ile birlikte geliştirdiği Corbevax adlı aşı, Hindistan'da geliştirilen ilk rekombinant protein aşısı.

Sağlık Bakanı Mansukh Mandaviya'nın paylaştığı bilgilere göre aşıda koronavirüsün hücrelere girmek için kullandığı dikensi protein yer alıyor ve bağışıklık sistemi bu proteini tanıdıktan sonra koronavirüsle karşılaştığında onu yok etmeyi daha kolay başarıyor.

Hindistan'da günlük aşılama Eylül'de 10 milyon doz ile rekor kırmıştı

Covovax ise Novavax aşısının Hindistan'da üretilecek versiyonu.

ABD'de yapılan klinik deneylerde aşının yüzde 90 etkili olduğu ortaya koyulmuştu.

Daha önce hangi aşılar onaylanmıştı?

Hindistan'da onay almış altı aşı daha bulunuyor.

Fakat bunlardan yalnızca üçü uygulanıyor: Oxford-AstraZeneca aşısının Serum Enstitüsü'nün ürettiği versiyonu olan Covishield, Bharat Biotech tarafından geliştirilen Covaxin ve Rusya'nın Sputnik V aşısı.

Hint şirketi Cadilla'nın ürettiği dünyanın ilk DNA aşısı olan ZyCov-D onaylanan aşılar arasında olsa da henüz uygulanmıyor.

Biological E şirketi, Hint hükümetinin onayladığı Johnson & Johnson'ın tek dozluk aşısını sunmak için bir anlaşma imzaladı.

Hükümet Cipla şirketinin Moderna aşısını ithal etmesine de izin verdi.

Fakat bu aşıların ne zaman halka sunulacağı bilinmiyor.

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