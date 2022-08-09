Çözümü belli: Çamaşırlardaki küf kokusundan kurtulabilirsiniz!

Nemli kot pantolon giymek hiç eğlenceli değil. Tam kurumayan kıyafetler rahatsız edici olur. Bir süre sonra da küf kokmaya başlar. Yeterince kurutmadığınız çamaşırlar küf kokar. Aynı zamansa sepette çok uzun süre bekleyen kirli çamaşırlar da küf kokmaya başlar. Küflenen kumaşlar onlarca yıkamadan sonra bile kötü kokmaya devam eder.

ÇAMAŞIRLARDA KÜF KOKUSU NEDEN OLUR?

Çamaşır makinesinde çok uzun süre kaldıkları zaman veya yeterince kurumadığı zaman çamaşırlar kokar.

Çamaşırlar ter kokusunu kumaşta hapseder. Bu da düzgün temizlenmediğinde küf kokusuna neden olur.

Tam kurumayan, nemli çamaşırları katlayıp dolaba koyduğunuz için küf kokabilir.

Kıyafet dolabınızı yeterince temizleyip, havalandırmıyorsanız

Çamaşır makineniz eski veya yeterince temizlemiyorsanız çamaşırlarınız küf kokabilir.

Mümkünse, öncelikle giysilerinizin kötü kokmasına neyin sebep olduğunu belirleyin. Evinizin nemini alın, çamaşır makinenizi periyodik olarak temizleyin ve tam olarak kurumadan çamaşırları toplamayın.

KIYAFETLERDEKİ KÜF KOKUSU NASIL ÇIKAR?

Giysilerinizden kokuyu çıkarmak için birkaç seçeneğiniz var. En etkili olanı beyaz sirke kullanımıdır. Çamaşır makinenizin yumuşatıcı bölmesine yumuşatıcı yerine beyaz sirke koyarak bu sorunu çözebilirsiniz.

Çamaşırlarınızı ön yıkamalı programda yıkıyorsanız program başına 1/4 ila 1/2- fincan beyaz sirke ekleyin. Ciddi kokular için, küflü kumaşları bir bardak beyaz sirke ile deterjan kullanmadan sıcak suda yıkamayı deneyin.



