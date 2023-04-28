HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cricut, Akasya AVM’de ziyaretçilerini ağırlayacak

Cricut, Akasya AVM’de ziyaretçilerini ağırlayacak

28.04.2023 21:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye distribütörlüğünü Penta Teknoloji’nin üstlendiği ve “kendin yap” (Do It Yourself) projeleri alanında önemli teknoloji üreticilerinden biri olan Cricut, Akasya AVM’de kurulacak olan standında teknoloji severlerle buluşacak.

Cricut, Akasya AVM’de ziyaretçilerini ağırlayacak

Cricut, kullanıcıların kendi tasarımlarını çeşitli malzemeler üzerinde uygulamasını sağlayan tasarım, yazma, kesme ve uygulama çözümlerini bir arada sunan modelleriyle 2-8 Mayıs tarihlerinde, teknoloji ve tasarım meraklılarını standında ağırlayacak.

Kullanıcılara yüzlerce materyal üzerinde pratik ve hızlı kişiselleştirme çözümleri sunan ve özellikle kadın istihdamına önemli bir katkı sağlaması beklenen Cricut, Türkiye pazarına ilk kez geçtiğimiz mart ayında Penta Teknoloji güvencesiyle giriş yapmıştı.

Hem hobi olarak yaratıcılığını konuşturmak hem de keyif aldıkları işlerden ek kazanç sağlamak isteyenler için gerekli tüm araçları sunan Cricut, sanatçıları destekleyen ve kullanıcıların projelerini ev ortamında istedikleri materyallerin üzerinde uygulamalarını sağlayan bir çözüm olarak da öne çıkıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İmamoğlu'nun mitinginde ilginç anlar! Cep telefonu atan gence...İmamoğlu'nun mitinginde ilginç anlar! Cep telefonu atan gence...
"İçeride ne yapıyordunuz?" sorusuna 'pes' dedirten cevap"İçeride ne yapıyordunuz?" sorusuna 'pes' dedirten cevap
Sizin de başınıza gelebilir! Adana, Kahramanmaraş ve Siirt'e hiç gitmedi, gelen mesajlarla şoke olduSizin de başınıza gelebilir! Adana, Kahramanmaraş ve Siirt'e hiç gitmedi, gelen mesajlarla şoke oldu
Anahtar Kelimeler:
akasya avm

En Çok Okunan Haberler

HDP’den Kılıçdaroğlu kararı! Emek ve Özgürlük İttifakı resmen duyurdu…

HDP’den Kılıçdaroğlu kararı! Emek ve Özgürlük İttifakı resmen duyurdu…

Canlı yayında ilk kez hastalığını açıkladı! 'Söylemiyorum ama...'

Canlı yayında ilk kez hastalığını açıkladı! 'Söylemiyorum ama...'

'İki ismin oylarında ciddi düşüş var' diyerek açıkladı! 'İlk turda...'

'İki ismin oylarında ciddi düşüş var' diyerek açıkladı! 'İlk turda...'

Davutoğlu'nun halası bizzat açıkladı!

Davutoğlu'nun halası bizzat açıkladı!

Araç muayenesinde yeni dönem, artık...

Araç muayenesinde yeni dönem, artık...

Eski MHP'li Oktay Vural'dan dikkat çeken paylaşım! Sessizliğini bozdu

Eski MHP'li Oktay Vural'dan dikkat çeken paylaşım! Sessizliğini bozdu

İlginizi Çekebilir

İlber Ortaylı’nın nasihatına uydu! Bir anda karşısında görünce...

İlber Ortaylı’nın nasihatına uydu! Bir anda karşısında görünce...

Paylaşımı viral oldu! “Öldükten sonra kocası onun yerine 4 kişiyi...”

Paylaşımı viral oldu! “Öldükten sonra kocası onun yerine 4 kişiyi...”

Spor ayakkabı, çanta, eşofman takımı... Çabasız şıklık sunan Puma spor giyimde %65'e varan indirim!

Spor ayakkabı, çanta, eşofman takımı... Çabasız şıklık sunan Puma spor giyimde %65'e varan indirim!

65 yaşındaki belediye başkanının 16 yaşındaki eşi tepki çekti

65 yaşındaki belediye başkanının 16 yaşındaki eşi tepki çekti

Müşteriler şaşkınlıkla izledi! 6 farklı garsonla özel sunum...

Müşteriler şaşkınlıkla izledi! 6 farklı garsonla özel sunum...

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.