CS GO antrenman kodları nelerdir? CS GO antrenman map kodları özellikleri ve CFG dosyası aktifleştirme

Bombaları nasıl atacağınızı, nerelerde beklemeniz gerektiğini ve hedefe nasıl ateş etmeniz gerektiğini kodlar ile öğrenebilirsiniz.

Haritaya girdikten sonra ilk olarak yazılan kodların çoğunu kullanmak için svcheats 1 kodunun yazılı olduğuna emin olun. Bu kodun yazılı olduğuna emin olduktan sonra diğer kodları kullanmaya başlayabilirsiniz.

CS GO antrenman map kodları nelerdir?

svshowimpacts 1: Mermi darbelerini göster, bu kod sprey kontrolünü uygularken yardımcı olur.

svshowimpactstime 10: Mermi etkilerinin 10 saniye boyunca devam etmesini sağlar.

svshowimpactspenetration 1: Duvar patlamalarını test etmek amacıyla kullanılır. Oyuncunun mermilerin geçip geçmediğini, ne kadar hasar vereceğini, seyahat mesafesini ve hangi malzemeden ateş edildiğini görmesini sağlar.

svgrenadetrajectory 1: El bombası atıldığında yörüngesini gösterir.

svgrenadetrajectorytime 10: El bombası atıldığında, bombanın yörüngesi 10 saniye boyunca gösterilir.

botadd: Sunucuya yeni bot eklemesi yapar.

botaddt: Terörist takımına yeni bot eklemesi yapar.

botaddct: Counter-Terrorist takımına bot ekler.

botstop 1: Botların hareket etmesine engel olur. Bu kod belirli yerlere yerleştirmek istenilen botlar için kullanışlıdır.

botplace: Nişangahın baktığı yere doğru bot koyar. Botstop ile beraber kullanıldığında kullanışlıdır.

botmimic 1: Botların hareketlerinizi ve eylemlerinizi taklit etmesini sağlar.

botkick: Tüm botları sunucudan atar.

god: Tanrı modunu açar ya da kapatır.

clshowpos 1: Oyuncunun bulunduğu konumu ekranın sağ üst köşesinde gösterir.

CS GO antrenman CFG’si ise globalde en çok lan ve online oynanan oyunlardan birisi olan Counter-Strike oyununa ait dosyalardır. CFG’ler kişiye özel hazırlanmaktadır.

CFG’lerde şu ayarlar bulunur;

Hızlı bir şekilde silah alma

Rate ayarı

Fps ayarı

Crosshair renk ayarı

Oyuncu ismi ayarı

Mouse hassasiyeti gibi ayarlar

CS GO CFG hazırlamanın iki farklı yolu bulunur: