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CS GO antrenman kodları nelerdir? CS GO antrenman map kodları özellikleri ve CFG dosyası aktifleştirme

26.09.2022 20:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antrenman yapmak ya da arkadaşlarınız ile eğlenmek için CS GO antrenman kodları kullanıma uygundur. Bu eğlence için bir harita bir de antrenman kodları lazımdır. Bu kodlar en temel rekabetçi maçlarda daha iyi oyun oynayabilmek için kullanılır.

CS GO antrenman kodları nelerdir? CS GO antrenman map kodları özellikleri ve CFG dosyası aktifleştirme

Bombaları nasıl atacağınızı, nerelerde beklemeniz gerektiğini ve hedefe nasıl ateş etmeniz gerektiğini kodlar ile öğrenebilirsiniz.

Haritaya girdikten sonra ilk olarak yazılan kodların çoğunu kullanmak için svcheats 1 kodunun yazılı olduğuna emin olun. Bu kodun yazılı olduğuna emin olduktan sonra diğer kodları kullanmaya başlayabilirsiniz.

CS GO antrenman map kodları nelerdir?

  • svshowimpacts 1: Mermi darbelerini göster, bu kod sprey kontrolünü uygularken yardımcı olur.
  • svshowimpactstime 10: Mermi etkilerinin 10 saniye boyunca devam etmesini sağlar.
  • svshowimpactspenetration 1: Duvar patlamalarını test etmek amacıyla kullanılır. Oyuncunun mermilerin geçip geçmediğini, ne kadar hasar vereceğini, seyahat mesafesini ve hangi malzemeden ateş edildiğini görmesini sağlar.
  • svgrenadetrajectory 1: El bombası atıldığında yörüngesini gösterir.
  • svgrenadetrajectorytime 10: El bombası atıldığında, bombanın yörüngesi 10 saniye boyunca gösterilir.
  • botadd: Sunucuya yeni bot eklemesi yapar.
  • botaddt: Terörist takımına yeni bot eklemesi yapar.
  • botaddct: Counter-Terrorist takımına bot ekler.
  • botstop 1: Botların hareket etmesine engel olur. Bu kod belirli yerlere yerleştirmek istenilen botlar için kullanışlıdır.
  • botplace: Nişangahın baktığı yere doğru bot koyar. Botstop ile beraber kullanıldığında kullanışlıdır.
  • botmimic 1: Botların hareketlerinizi ve eylemlerinizi taklit etmesini sağlar.
  • botkick: Tüm botları sunucudan atar.
  • god: Tanrı modunu açar ya da kapatır.
  • clshowpos 1: Oyuncunun bulunduğu konumu ekranın sağ üst köşesinde gösterir.
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CS GO antrenman CFG’si ise globalde en çok lan ve online oynanan oyunlardan birisi olan Counter-Strike oyununa ait dosyalardır. CFG’ler kişiye özel hazırlanmaktadır.

CFG’lerde şu ayarlar bulunur;

  • Hızlı bir şekilde silah alma
  • Rate ayarı
  • Fps ayarı
  • Crosshair renk ayarı
  • Oyuncu ismi ayarı
  • Mouse hassasiyeti gibi ayarlar

CS GO CFG hazırlamanın iki farklı yolu bulunur:

  1. Bir notepad sayfası açıp içerisine istediğiniz kodları yazarsınız bunu farklı kaydet diyerek uzantısını .cfg olarak kaydedebilirsiniz. Dosya isminde Türkçe karakterler olmaması gerekir.
  2. İkinci yöntem ise cfg yapma programlarını kullanarak dosya hazırlayabilirsiniz. Bu iki seçeneğin en önemli farkı birinci seçenekte kodları ve komutları bilmeniz gerekir fakat ikinci seçenekte bilmenize gerek yoktur.

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    Hazırlanan CFG dosyasını nasıl aktifleştirebiliriz?

    Hazırlanan .cfg uzantılı dosyayı oyunun kurulu olduğu sürücüde;

    • valve->Csstrike klasörüne kopyalayarak, oyuna giriş yapınız.
    • Ardından "é" tuşuna basarak oyunun komut penceresini açmalısınız.
    • “Exec cfgadi.cfg" şeklinde komutu yazıp enter'a basarak cfg'yi aktifleştirebilirsiniz.

    Bu şekilde yaptığınız tüm ayarlar otomatik olarak kayıt olacaktır.

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