CS GO kodları: CS GO'da yararlı oyun konsol kodları nelerdir?

Dünya genelinde çok ilgi gören bir bilgisayar oyunu olan Counter Strike, CS GO 2012 yılı Ağustos ayında kuruldu. Valve ve Hidden Path Entertainment oyunun kurucularıdır. Ülkemizde de oldukça popüler olan bir savaş oyunudur. Karşılıklı gruplar halinde oynanır. Diğer yetenek oyunlarına göre rekabet yüksektir. Oyunu oynayan kişilerde CS GO konsol kodları ve CS GO kodları gibi terimlere kulak aşinalığı oluşur. Aslında her iki terim de aslında aynı anlamı taşır. Kodları yazacağı yeri bulamayanlar ya da açamayanlar, CS GO konsol açma adımlarını dikkatle inceleyerek nasıl yapıldığını öğrenebilirler.

Öncelikle CS GO konsol komutları ile oyunu nasıl kişiselleştirebileceğinizi öğrenmekle işe başlayabilirsiniz. CS GO’nun birçok özelliği ve ayarları vardır. Bu özellikleri profesyonel oyuncular çok iyi bilir. Bunun en büyük sebebi de rekabetin yüksek olmasıdır. Rekabet sayesinde CS GO komutları hakkında detaylı bilgiler edinilir. Oyun içinde CS GO oyuncularının en çok tercih ettiği komut kodları hakkında bilgi sahibi olmak işi kolaylaştırma açısından oldukça önemlidir.

Örnek olarak, CS GO smoke kodu, antrenman sırasında oldukça işinize yarayacak kodlardır. Kodları kullandığınızda sınırsız mühimmata sahip olabilirsiniz. Aynı zamanda birçok farklı özellik hakkında da bilgi sahibi olabilirsiniz. Böylece antrenmanlarınız çok daha eğlenceli olur. Kodları kullanmaya başladıktan sonra oyun hakkında diğer özellikleri de daha çok merak etmeye başlarsınız. Böylece daha fazla araştırmaya başlar ve daha fazla kod hakkında bilgi edinmek istersiniz.

CS GO Temel Kodları Nelerdir?

CS GO yararlı kodlar aslında oyundaki yararlı kodlar olarak düşünülebilir. Bu kodlar sayesinde oyuncu, daha iyi ilerleyebilir. Oyunun özelliklerini daha iyi anlar ve oyunu çok daha fazla kolaylaştırabilir. CS GO temel kodları aşağıdaki gibi sıralanabilir.

sv grenade_trajectory_time 10: Ekranda görülen bomba izini 10 saniye sonra silmeye yarar.

sv_showimpacts 1: Silahtan çıkan mermilerin yönlerini ve ulaştıkları yerleri gösterir.

sv_showimpacts_time 10: Silahtan çıkan mermilerin izlerinin 10 saniye sonra silinmesi için kullanılır.

sv_grenade_trajectory 1: Elinizde yer alan bombayı attıktan sonra bomba, gidiş yönünü gösteren bir çizgi çıkmasına yarar.

CS GO Alıştırma Kodları Ne İşe Yarar?

CS GO konsol komutları sayesinde oyuncular kendilerini geliştirir.

2020 yılında CS GO oyununun ücretsiz olmasıyla beraber oyuna çok sayıda yeni oyuncu eklendi. Eski oyuncularında birçoğunun bilmediği CS GO alıştırma kodları hakkında detaylı bilgiler oyuna yeni başlayanların işini kolaylaştıracaktır.

CS GO alıştırma kodları, oyun içindeki silah ve bomba kullanımındaki hakimiyetinizi arttırmak için işinize yarar. Profesyonel oyuncular sıklıkla alıştırma maçları oynayarak kendilerini geliştirmeye devam ederler. Katılacağınız tüm maçlarda daha iyi sonuçlar alabilmeniz için CS GO alıştırma kodlarını kullanarak, özel maçlarda kendinizi geliştirebilirsiniz. Oluşturduğunuz özel odada ya da botlarla girdiğiniz maçlarda alıştırma kodlarını kullanabilirsiniz.

CS GO alıştırma kodlarını inceleyelim.

sv_cheats 1: Konsola yazılan ilk koddur.

mp_limitteams 0: Takımlarda oyuncu sayısı dengesini kaldırmak için kullanılır.

mp_autoteambalance 0: Takım içindeki güç dengesinin kapanması için kullanılır.

mp_roundtime 60: Maçın süresi 60 dakika olarak belirlenir.

mp_roundtime_defuse 60: Round süresi 60 dakika olarak ayarlanır.

mp_maxmoney 60000: Para limitini 60.000’e yükseltmek için kullanılır.

mp_startmoney 60000: Oyuna başladığınızda 60.000 paranız olur.

mp_buytime 9999: Silah satın alma süresini uzatmak için kullanılan bir koddur.

mp_buy_anywhere 1: Her yerde silah satın almayı sağlar.

sv_infinite_ammo 1: Aldığınız silahın mermilerinin ve bomba sayısının sonsuz olmasını sağlar.

ammo_grenade_limit_total 5: Oyunda yer alan 5 farklı bombayı almanıza yardımcı olur.

bot_kick: Odada yer alan botların hepsini atmaya yarar.

mp_warmup_end: Isınma süresini bitirmeye ve maçı başlatmaya yarar.

net_graph 1: Oyundaki FPS gibi önemli detayları görmeyi sağlar.

cl_showpos 1: Sol üst kısımda hız gibi önemli detayları görmeye yarar.

sv_grenade_trajectory 1: Attığınız bombanın ardından çıkan gidiş izlerinin gözükmesine yarar.

sv_grenade_trajectory_time 10: Bomba izlerinin 10 saniye boyunca durmasını sağlar.

sv_showimpacts 1: Ateş ettiğinizde sıktığınız yeri ve merminin gittiği yeri göstermeye yarar.

sv_showimpacts_time 10: Mermi izlerinin 10 saniye durmasına yardım eder.

mp_solid_teammates 1: Takım arkadaşlarınıza çarpmak için kullanabilirsiniz.

sv_alltalk 1: Oyundaki kişilerin konuşmasını sağlar.

sv_deadtalk 1: Oyunda ölen oyuncuların konuşması için kullanabilirsiniz.

Yukarıda sıraladığımız alıştırma kodları, CS GO oyununda kullanılabilen ve işinizi kolaylaştıracak tüm kodları içerir.