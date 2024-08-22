Cübbeden önce ‘Gelin Hanım’, cübbeden sonra ‘Kızım’… Son nikahında sürpriz! Kızına kıydı

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesine bağlı Taşköprü Belediyesi'nde 31 yıldır nikah memuru olarak görev yapan 3 çocuk babası Azim Hüseyin Tanrıkulu, son nikahının ardından emekliye ayrıldı. Son nikahında kendisine büyük sürpriz olan kızı Ayfer Sarıkaya ile Furkan Sarıkaya’nın nikahlarını kıydı. Evlilik cüzdanını kızına veren Tanrıkulu, 'Gelin hanım' diyerek hitap ederken, cübbesini çıkardıktan sonra ‘Kızım’ diyerek sarıldı. Tanrıkulu, "Bu tören, benim 31 yıllık nikah memurluğumun jübilesi oldu" dedi.

‘‘BENİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ VE ÖZELDİ’’

Nikah esnasında duygu dolu anlar yaşayan Azim Hüseyin Tanrıkulu, "Bu zamana kadar 5 bine yakın nikah kıydım. Bunların arasında boşananların sayısı 7'yi geçmez. Bazı sorumluluklarımız var. Törende, kalıplaşmış sözlerin dışına çıkamayız. Mesela çifte 'Gelin hanım', 'Damat bey' diye hitap etmek zorundayız. Cübbemizi çıkartınca normale döneriz. Ayfer'in mutlu günü, benim için çok önemli ve özeldi. Resmiyet içinde nikahı kıydıktan sonra cübbemi çıkartıp, kendisine 'Kızım' diyerek sarıldım’’ dedi.

‘‘NİKAH MEMURLUĞUMUN JÜBİLESİ OLDU’’

Duygulanmaması için kızının gözüne bakmamaya çalıştığını ifade eden Tanrıkulu, ‘‘Ellerimi öptüler. Birlikte günün anısına fotoğraflar çektirdik. Bu tören, benim 31 yıllık nikah memurluğumun jübilesi oldu. Artık belediyede başka birimde görev yapacağım" dedi.

Gözyaşlarını tutamayan gelin Ayfer Sarıkaya, "Nikahımı babam kıydığı için çok mutluyum. Duygu dolu anlar yaşadık. Benim için 'evet' demek çok zordu. 'Evet' derken hiç bu kadar zorlanmamıştım hayatımda" diyerek duygularını ifade etti. (DHA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır