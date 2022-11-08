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Cübbeli Ahmet Hoca'dan ezberbozan Doğu Perinçek çıkışı: Keşke ben de onun gibi olsam! Ölen birinin pantolonunu...

08.11.2022 08:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muhafazakar çevreye mesaj veren Cübbeli Ahmet Hoca; 'Dindar geçinenler eğer lükse alışırlarsa liyakatı unuturlarsa İslam'ı da unuturlar' dedi. Sosyal medyada gündem olan programın içerisinde Doğu Perinçek'ten de övgüyle bahseden Cübbeli Ahmet Hoca; 'Onunla aynı gemideyiz ona çok özeniyorum. Keşke onun gibi olabilirsem...' ifadelerini kullandı.

Cübbeli Ahmet Hoca'dan ezberbozan Doğu Perinçek çıkışı: Keşke ben de onun gibi olsam! Ölen birinin pantolonunu...

Son dönemde televizyon kanallarında yaptığı çıkışlarla gündem olan Cübbeli Ahmet Hoca'dan yeni salvolar geldi. TV100 ekranlarında Gürkan Hacır'ın konuğu olan Cübbeli Ahmet, Canan Kaftancıoğlu'ndan Doğu Perinçek'e enflasyondan seçimlere birçok konu hakkında ilginç ifadeler kullandı. 'Türkiye'de sağcılar da berbat solcular da' diyen Cübbeli Ahmet, sosyal medyada TT oldu.

SAĞCILARI DA SOLCULARI DA ELEŞTİRDİ 'TÜRKİYE'DE HER ŞEY ANORMAL'

Türkiye'deki sağcılar da berbat solcular da... Türkiye'de her şey anormal. Gerçek inananlar lüks takıntılı olmaz. Dış güçlere karşı olmaları gerekir, üretimi desteklemeleri gerekir. Ben kimseyi desteklemiyorum.

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'KAFTANCIOĞLU İÇİN SENELER ÖNCE SÖYLEDİM'

Ben Kaftancıoğlu için seneler önce söyledim. 'Sizin inandığınız Allah diyor' biz bu zihniyete karşıyız. İstanbul Ticaret Odası seçimlerinde Şekip Bey'i bu yüzden destekliyorum. Ben yoksa kendisini tanımam. Doğru solcu olun memleketi düze çıkarın diyorum.

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CHP, Atatürk'ün partisinin olmaktan çıkmış. Milliyetçi kişiler orada barınamadı. İnsan vatanperver midir değil midir? Ben buna bakarım. CHP eski CHP olsaydı bunları konuşuyor olmazdık. Ben Kaftancıoğlu ekibinden bahsediyorum. Devlete seri katil diyen bir insan.

'BAZI ÜLKELERDE İSLAM'IN ADI KALMIŞ'

Dindar geçinenler liyakatı unuturlarsa lükse alışırlarsa İslam'ı unuturlar. Bazı İslam ülkelerinde İslam'ın sadece adı kalmış.

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CÜBBELİ AHMET HOCA: 'KEŞKE DOĞU PERİNÇEK GİBİ OLSAM DİYORUM...'

Doğu Perinçek ile aynı gemideyiz. Gemi su almaya başladı. Milli olmak zorundayız. Seneler boyu biz onu dinsiz bildik o bizi eleştirdi. Dış güçlere karşı birlik olmak zorundayız. Ulusalcılığı da şimdi milliyetçiliğe çevirdi. Doğu Bey için aynı elbiseyi şu kadar zamandır giyiyor diyorlar. Ölmüş birinin pantolonunu alıyor kendine uyduruyor. İsraf yapmıyor, ben bunları beğeniyorum. Keşke ben de öyle olsam diyorum.

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Doğu Perinçek Cübbeli Ahmet Hoca

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