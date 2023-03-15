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'Cübbeli Ahmet'in deprem açıklaması sonrasında o ilde panik yaşanmıştı! Bir açıklama daha: Rahat uyuyun

15.03.2023 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kamuoyunda “Cübbeli Ahmet” olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün geçtiğimiz günlerde bir açıklaması Kayseri'de yaşayan bazı vatandaşları panikletmiş, deprem olacağını sanan insanlar çadırda yaşamaya başlamıştı. Söz konusu ifadelerle ilgili bir kez daha açıklama yapan Mahmut Ünlü, "Ne dedik? Bir şey demedik ki. Kayseri rahat uyu." dedi.

'Cübbeli Ahmet'in deprem açıklaması sonrasında o ilde panik yaşanmıştı! Bir açıklama daha: Rahat uyuyun

Depremle ilgili yaptığı açıklamada 14 Mart’a dikkat çeken Cübbeli Ahmet Hoca, Kayseri’de çadırda kalan vatandaşlara seslenerek, “Bir korktular ki bütün bir Kayseri’de evde yatan yok. Ne dedik? Bir şey demedik ki. Kayseri rahat uyu. Fitne yok, bir şey yok” dedi.

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"O 3. AYIN 14'ÜNE DİKKAT ET ANLAMIŞ"

Kamuoyunda “Cübbeli Ahmet” olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, geçtiğimiz günlerde yaptığı deprem açıklamasında, "Bir arkadaş derneğe rüyasını atmış, dernekten de bana yazılı şekilde rüyayı gönderdiler. Rüya bizi bağlamaz ama ben rüyada demişim ki ’14.3 buna dikkat et.’ O da ’3’üncü ayın 14’üne dikkat et’ diye anlamış.

BAZI VATANDAŞLAR PANİĞE KAPILIP ÇADIRDA YAŞADI

Yazı bende, telefonuma atmışlar. Halbuki ben bunu size diyecektim. Ancak arkadaşın bu rüyayı görmesinden dolayı öne çektim. 3’üncü ay mart oluyor, 14’ü de Salı’yı Çarşamba’ya bağlayan gece oluyor. Bunun özelliği Rumi takvime göre ilk çarşamba olmasıdır. Biz bunu 1 hafta önce arkadaşlarla takvime bakıp tespit etmiştik" dedi. Bu açıklamanın ardından deprem fırtınasındaki Kayserililer paniğe kapılarak, parklara kurdukları çadırlarda yaşamaya başladı.

"KAYSERİ RAHAT UYU"

14 Mart’ta deprem olmayınca yeniden bir video yayınlayarak Kayserililere seslenen Cübbeli Ahmet Hoca, "14 Mart’tan korkmasalardı pek de izlemezlerdi. Bir korktular ki bütün bir Kayseri’de evde yatan yok. Ne dedik? Bir şey demedik ki. Kayseri rahat uyu. Fitne yok, bir şey yok. Kayseri’ye selamlar olsun" dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Mahmut Ünlü Kayseri

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