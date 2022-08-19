"Cübbeli Ahmet"in kadınlarla ilgili sözleri olay oldu! "Müslüman olmayan kadınların yanında..."

İsmailağa Cemaati'nin önde gelenlerinden ve halk arasında "Cübbeli Ahmet" olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü'nün, 11 Ağustos'ta YouTube kanalında yaptığı haftalık sohbet olay oldu. Videonun bir bölümünde kadınlarla ilgili konuşan Cübbeli Ahmet, Müslüman kadınların, Müslüman olmayan kadınların yanında, yabancı bir erkekmiş gibi davranması gerektiğini savundu.

Cübbeli Ahmet konuşmasının ilgili bölümünde şunları söyledi:

"KADINA DA HARAMDIR"

Kadın masaja gidiyor. Spa mı diyorlar? Spa mpa... İslami otele gidiyor, orada masaj yaptırıyor. Masaj yapan kadın tamam. Göbeği ile diz kapağı arası kadının da kadına haramdır. O bölgeye kadar açtırmayacak, ellettirmeyecek.

"İSLAMIN DIŞINDAKİ DİNDEN KADIN, YABANCI ERKEK HÜKMÜNDEDİR"

Bu noktaya gelene kadar kadın ne? Endonezyalı. Dini ne? Budist. Budist kadının veya Yahudi kadının veya Hıristiyan bir kadının masör bilmem ne gibi... Keyfi işleri konuşuyoruz. Bir zaruret meselesidir, doktor bakabilir. Doktor, avret yerine de bakar. Müslüman kadın Müslüman kadına, ancak İslamın dışındaki bir dinden kadın aynı yabancı erkek hükmündedir. Kâfire kadınların yanında da erkek varmış gibi oturacak.

