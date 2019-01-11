Çubuk'ta 200 polisin katılımıyla uyuşturucu operasyonu

Ankara’nın Çubuk ilçesinde 200 polisin katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Çubuk İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Çam'ın koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele, Asayiş, Çevik Kuvvet ve Özel Harekat şubeleri ekiplerince 27 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.

200 polisin katıldığı operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Söz konusu adreslerde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, av tüfeği, satışa hazır bir miktar esrar, eroin, sentetik uyuşturucu ve para ele geçirildi.

Şüphelilerden emniyetteki işlemleri tamamlanan 10'u adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 7'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

