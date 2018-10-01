Çubuk'ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi Hisar 1 Sokak'ta, Ahmet Azder yönetimindeki 06 YUD 43 plakalı otomobil ile Burhan Kiper'in kullandığı 06 GYP 32 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücüler Ahmet Azder ve Burhan Kiper ile aynı otomobilde bulunan Sefa ve Berat Kiper yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

