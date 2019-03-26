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Cudi'de 12 milyon yıllık olduğu belirtilen salyangoz fosili bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 11:03 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ta Jeofizik Yüksek Mühendisi Abdullah Sipahi, Cudi Dağı bölgesinde bilimsel adı 'gastropoda' olan karındanbacaklılar deniz canlısına ait olduğu belirtilen fosiller buldu.

Cudi'de 12 milyon yıllık olduğu belirtilen salyangoz fosili bulundu

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK'ta Jeofizik Yüksek Mühendisi Abdullah Sipahi, Cudi Dağı bölgesinde bilimsel adı 'gastropoda' olan karındanbacaklılar deniz canlısına ait olduğu belirtilen fosiller buldu. Sipahi, fosillerin, bölgede 12 milyon yıl önce olduğu söylenen denizin varlığını kanıtlar niteliğinde olduğunu söyledi.
Jeofizik Yüksek Mühendisi Abdullah Sipahi, Cudi Dağı’nda dolaşırken üzerinde, salyangoz olarak da bilinen karındanbacaklılar deniz canlısının fosilleri yer alan kireç taşı buldu. Abdullah Sipahi, fosillerin, bölgede olduğu söylenen denizin varlığını kanıtlar niteliğinde olduğunu belirtti. Bölgede bulunan Tethis Denizi'nin 12 milyon yıl önce kapandığını anlatan Sipahi, "Türkiye bugünkü şeklini alana kadar çeşitli dönemlerden geçmiştir. Jeolojik dönemler olarak adlandırdığımız bu dönemler sedimenter kayaçlar içinden çıkan fosillerle aydınlatılabilir. Şu an üzerinde bulunduğumuz Cudi bölgesi Büyük Okyanus ve Atlas Okyanusu'nun kapanması sonucu aradaki Tethis Denizi'nin kapanmasıyla meydana gelmiş bir bölgedir. Bu Tethis Denizi günümüzden yaklaşık 12 milyon yıl önce kapanmıştır" dedi.
Gastropoda'nın karasal, denizel ve gölsel ortamlarda yaşayabildiğini anlatan Sipahi, şunları söyledi:
"Cudi Dağı'nda bulduğumuz bu fosiller günümüzden yaklaşık 12 milyon yıl önce bölgede bir deniz olduğunu göstermektedir. Bu fosiller gastropoda olarak tanınır. Gastropodalar karından bacaklıdır. Gastropodalar karasal, denizel ve gölsel ortamlarda yaşayabilirler. Ama bulmuş olduğumuz bu canlı denizel ortamlardaki kireç taşlarından çıktığı için biz bu canlıya denizde yaşayan bir gastropoda diyebiliriz. Denizel kireç taşları içinden çıkan bu canlı bize bölgede yaklaşık 12 milyon yıl önce bir deniz olduğunu göstermektedir."
Bölgedeki terör olayları nedeniyle daha önce araştırma yapılmadığını ifade eden Sipahi, "Geçmiş yıllarda bölgedeki terör olayları nedeniyle burada çeşitli çalışmalar yapılamamıştır. Bölgede sağlanan huzur sonucu gerek kamu, gerekse özel sektör çalışanları bölgede şu an detaylı çalışmalar yapmaktadır. Bunu önümüzdeki yıllarda daha iyi anlamış olacağız. Ama görünen o ki bölgede petrol, kömür gibi yer altı kaynakları bulunmaktadır" diye konuştu.

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Cudi'de 12 milyon yıllık olduğu belirtilen salyangoz fosili bulunduCudi'de 12 milyon yıllık olduğu belirtilen salyangoz fosili bulunduCudi'de 12 milyon yıllık olduğu belirtilen salyangoz fosili bulunduCudi'de 12 milyon yıllık olduğu belirtilen salyangoz fosili bulundu

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