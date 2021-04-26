Cuma günü sokağa çıkma yasağı mı var? Hafta içi sokağa çıkma yasağı mı var?

29 Nisan 2021 yani Perşembe akamı saat 19.00'dan başlayın 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihlerde kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

26 Nisan koronavirüs kısıtlamaları açıklandı ve 18 günlük tam kapanma açıklandı. Bu doğrultuda sokağa çıkma izni olan vatandaşlarımız dışında tüm vatandaşlarımızın 18 gün boyunca sokağa çıkması yasaklandı.

Koronavirüs kısıtlamaları ile ilgili yepyeni kararlar alındı. Vaka sayılarındaki yükselişin alınan önlemlere rağmen devam etmesi nedeniyle kısıtlamalar sıkılaştırıldı.

Ana okulu, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek tüm sınavlar ertelenecek. Tarım sektörlerinde ç alışanların faaliyetlerini gereken düzenlemeler ayrıca yapılacaktır.

İhtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkamayan yaşlı veya ağır hastalığı olan vatandaşlarımız vefa ekiplerinden destek isteyebileceklerdir. Kurumlarımız gereken tüm tedbirleri alacaktır. Bu sürecin hedeflediğimiz şekilde sonuç verebilmesi için kurallar en sıkı şekilde uygulanacak, kesinlikle taviz verilmeyecektir. İnşallah bu fedakarlığımızın karşılığını bayram sonrası huzurlu, sağlık ve mutlu günlere ulaşarak alacağız. Rabbim yar ve yardımcınız olsun diyerek hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla."

