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Cuma günü sokağa çıkma yasağı mı var? Hafta içi sokağa çıkma yasağı mı var?

26.04.2021 20:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm dünyada ve ülkemizde etkili olan koronavirüs salgını ile ilgili kabine 26 Nisan 2021 bugün bir kez daha toplandı. Kabine Toplantısı sonrası çıkan kararı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. 29 Nisan Perşembe gününden başlayarak 17 Mayıs Pazartesi gününe kadar ülkemizde tam kapanma uygulanacak. Peki, cuma günü sokağa çıkma yasağı mı var? Hafta içi sokağa çıkma yasağı mı var?

Cuma günü sokağa çıkma yasağı mı var? Hafta içi sokağa çıkma yasağı mı var?

Koronavirüs kısıtlamaları ile ilgili yepyeni kararlar alındı. Vaka sayılarındaki yükselişin alınan önlemlere rağmen devam etmesi nedeniyle kısıtlamalar sıkılaştırıldı.

CUMA GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI MI BAR? HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI MI VAR?

26 Nisan koronavirüs kısıtlamaları açıklandı ve 18 günlük tam kapanma açıklandı. Bu doğrultuda sokağa çıkma izni olan vatandaşlarımız dışında tüm vatandaşlarımızın 18 gün boyunca sokağa çıkması yasaklandı.

Cuma günü sokağa çıkma yasağı mı var? Hafta içi sokağa çıkma yasağı mı var?

KABİNE TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR

29 Nisan 2021 yani Perşembe akamı saat 19.00'dan başlayın 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihlerde kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

Üretim imalat, gıda, temizlik, sağlık gibi alanlarda istisna alanlarda tüm işyerleri faaliyetlere ara verilecek. Yeme içme sektöründe phaket servisi verilecektir. Zincir marketler pazar günleri kapalı olacka, diğear günlerde belirlenen saatlerde hizmeti sürdürecek.

Şehirlerarası seyahatler izne tabi olacak. Şehirlerarası yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecektir. Konaklama tesislerindeki rezervasyonlar istisna teşkil etmeyecektir. Kamu kurumundaki personel uzaktan veya dönüşümlü çalışmaya yönlendirecektir.

Ana okulu, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek tüm sınavlar ertelenecek. Tarım sektörlerinde ç alışanların faaliyetlerini gereken düzenlemeler ayrıca yapılacaktır.

İhtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkamayan yaşlı veya ağır hastalığı olan vatandaşlarımız vefa ekiplerinden destek isteyebileceklerdir. Kurumlarımız gereken tüm tedbirleri alacaktır. Bu sürecin hedeflediğimiz şekilde sonuç verebilmesi için kurallar en sıkı şekilde uygulanacak, kesinlikle taviz verilmeyecektir. İnşallah bu fedakarlığımızın karşılığını bayram sonrası huzurlu, sağlık ve mutlu günlere ulaşarak alacağız. Rabbim yar ve yardımcınız olsun diyerek hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla."

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