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Cuma günü tek gün oruç tutulur mu? Mevlid Kandili orucu kaç gün tutulur? Diyanet'ten 'kandil orucu' açıklaması!

07.10.2022 07:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cuma günü tek gün oruç tutulup tutulmayacağı, Mevlid Kandili orucunu tutmak isteyen kişiler tarafından arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Mevlid Kandili, bugün idrak edilecek. Bu önemli günü idrak etmek isteyenler oruç ibadetini de yerine getirecekler. Konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki, Cuma günü tek gün oruç tutulur mu? Mevlid Kandili orucu kaç gün tutulur?

Cuma günü tek gün oruç tutulur mu? Mevlid Kandili orucu kaç gün tutulur? Diyanet'ten 'kandil orucu' açıklaması!

Mevlid Kandili orucunun hangi gün tutulacağı konusunda bilgi edinmek isteyen vatandaşlar interntte araştırma yapıyor. Yılın son kandili bugün idrak edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı konuya ilişkin bilgileri yayımladı.. Diyanet'ten yapılan açıklamada, ‘Sadece Cuma günleri nafile oruç tutmak, tenzîhen mekruh görülmüştür.’ ifadesine yer verildi. İşte ayrıntılar...

CUMA GÜNÜ TEK GÜN ORUÇ TUTULUR MU?

Sadece Cuma günleri nafile oruç tutmak, tenzîhen mekruh görülmüştür. Resul-i Ekrem (s.a.s.), “Sizden hiç kimse Cuma günü oruç tutmasın. Ancak bir gün önceden veya sonradan oruç tutuyorsa, bu takdirde Cuma günü de oruç tutabilir.” (Ebû Dâvûd, Savm, 50) buyurmuştur. Cuma günü kazaya kalan farz veya adak gibi vacip bir oruç tutmakta sakınca bulunmamaktadır. Cuma günü nafile oruç tutmak isteyenlerin, bir gün önce veya sonrasında da oruç tutması uygun olur. Oruç tutmak için özellikle Cuma gününü seçmenin mekruh oluşu bu günün müslümanların haftalık bayram günü kabul edilmesindendir.

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