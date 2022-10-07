Cuma günü tek gün oruç tutulur mu? Mevlid Kandili orucu kaç gün tutulur? Diyanet'ten 'kandil orucu' açıklaması!

Mevlid Kandili orucunun hangi gün tutulacağı konusunda bilgi edinmek isteyen vatandaşlar interntte araştırma yapıyor. Yılın son kandili bugün idrak edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı konuya ilişkin bilgileri yayımladı.. Diyanet'ten yapılan açıklamada, ‘Sadece Cuma günleri nafile oruç tutmak, tenzîhen mekruh görülmüştür.’ ifadesine yer verildi. İşte ayrıntılar...

CUMA GÜNÜ TEK GÜN ORUÇ TUTULUR MU?

Sadece Cuma günleri nafile oruç tutmak, tenzîhen mekruh görülmüştür. Resul-i Ekrem (s.a.s.), “Sizden hiç kimse Cuma günü oruç tutmasın. Ancak bir gün önceden veya sonradan oruç tutuyorsa, bu takdirde Cuma günü de oruç tutabilir.” (Ebû Dâvûd, Savm, 50) buyurmuştur. Cuma günü kazaya kalan farz veya adak gibi vacip bir oruç tutmakta sakınca bulunmamaktadır. Cuma günü nafile oruç tutmak isteyenlerin, bir gün önce veya sonrasında da oruç tutması uygun olur. Oruç tutmak için özellikle Cuma gününü seçmenin mekruh oluşu bu günün müslümanların haftalık bayram günü kabul edilmesindendir.

