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CUMA MESAJLARI 2023! Çok güzel, en yeni ve farklı 'Hayırlı cumalar' sözleri ve resimli cuma mesajları İNDİR

07.09.2023 22:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cuma mesajları yeni, farklı ve resimli seçenekleriyle internette yerini aldı. Çok sayıda vatandaş bugün WhatsApp, Threads, Instagram ve Twitter gibi uygulamalarda paylaşımda yapacak. Anne, baba, eş ve sevgiliye özel yeni, kısa, dualı, ayetli ve resimli cuma mesajları ve sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte en güzel ve en yeni resimli cuma mesajları ile 'Hayırlı cumalar' sözleri...

CUMA MESAJLARI 2023! Çok güzel, en yeni ve farklı 'Hayırlı cumalar' sözleri ve resimli cuma mesajları İNDİR

Dualı cuma mesajları, Müslümanlar tarafından mübarek olduğu kabul edilen cuma günü dolayısıyla arama motorlarında sorgulanıyor. Bugün birçok kişi anne, baba, eş ve arkadaşlarına göndermek için dualı, ayetli ve resimli cuma mesajları ile sözlerini inceliyor. Sevdiklerinin cumasını kutlamak isteyen vatandaşlar dualı cuma mesajlarını sosyal medyadan paylaşacak. Biz de en güzel mesajları sizler için derledik. İşte ayetli ve resimli cuma mesajları.

CUMA MESAJLARI DUALI, AYETLİ 2023!

Allah’ım musibetin yaşandığı bu günlerde tüm insanlara şifa ve sabır ihsan eyle. Bizleri yeniden Cuma saflarında bir araya getirmeyi nasip eyle. Tüm İslam alemine hayırlı cumalar.

Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı Cumalar.

"Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, "De’avât", 73)

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Ey nefsim! Şeytana yem olmak mı yoksa cennette gül olmak mı niyetin? Bırak yakamı secde edeyim. Sen huzura er, ben imanla öleyim. Rabbim hepimizi imanla ölen kullarından eylesin. Amin. Hayırlı nurlu cumalar.

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Allah’ım! Sen affedicisin, Kerim’sin, affı seversin, beni affet. (Tirmizî, Deavât, 84.) Hayırlı cumalar…

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