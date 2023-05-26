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  4. CUMA MESAJLARI VE RESİMLİ SÖZLER 2023: En yeni, en anlamlı, hadisli ve dualı cuma tebriği mesajları burada

CUMA MESAJLARI VE RESİMLİ SÖZLER 2023: En yeni, en anlamlı, hadisli ve dualı cuma tebriği mesajları burada

26.05.2023 09:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cuma mesajları ve resimli cuma tebrik sözleri hakkında araştırmalar yoğunlaştı. Müslümanların bayram günü olan cuma günü müslümanlar için birlikte dua etme, bilgi paylaşma ve sosyal bağların güçlendirilmesi anlamına geliyor. Bu özel ve anlamlı günde sevdiklerine, akrabalarına, arkadaşlarına cuma tebriği göndermek isteyenler en yeni, en anlamlı hadisli ve dualı cuma sözlerini araştırıyorlar. Bizde sizler için birbirinden özel cuma mesajları ve resimli cuma sözlerini derledik. İşte tüm detaylar..

CUMA MESAJLARI VE RESİMLİ SÖZLER 2023: En yeni, en anlamlı, hadisli ve dualı cuma tebriği mesajları burada

Cuma günü mesajları ve resimli sözleri hakkında araştırmalar hız kazandı. Müslümanların bayram ve ibadet günü olan cuma gününde en güzel, en anlamlı dualı ve hadisli cuma mesajlarına dair araştırmalar hız kazandı. Bizde Facebook, WhatsApp ve Instagram gibi sosyal medya mecralarında paylaşılabilecek en yeni 'HAYIRLI CUMALAR' mesajlarını sizler için derledik..

CUMA MESAJLARI 6

CUMA MESAJLARI VE RESİMLİ SÖZLER 2023

Cuma gününde bir saat vardır ki Müslüman, bu saate isabet ederek hayırlı bir şey isterse Allah ona istediğini verir. (Müslim, Cuma, 15) Hayırlı Cumalar.

O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" Cuma gününüz bin mübarek olsun.

CUMA MESAJLARI 1

Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı Cumalar.

Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı Cumalar.

CUMA MESAJLARI 7

O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" Cuma gününüz bin mübarek olsun.

CUMA MESAJLARI 2

Sağanak sağanak rahmet yağsın yuvanıza, melekler amin desin dualarınıza! Dualarda buluşmak dileğiyle, hayırlı Cumalar.

Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı Cumalar dilerim.

CUMA MESAJLARI 8

Ne yaprağınız kurusun ne gülünüz solsun her tuttuğunuz altın olsun avuçlarınız semada dudaklarınız duada olsun her an ve her günkü dualarınız kabul olsun cumanız mübarek olsun!

CUMA MESAJLARI 3

Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun. Amin! Hayırlı Cumalar dilerim.

Allah'ım... Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat... Hayırlı Cumalar...

CUMA MESAJLARI 9

Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.

CUMA MESAJLARI 4

Günler bize dostların güzelliğiyle, geceler onların dualarıyla mübarek oluyor. Umudumuz dostların hediyesi, duamızsa sizlerin sevgisi. Cumanız Mübarek olsun.

Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı Cumalar.

Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı Cumalar.

CUMA MESAJLARI 5

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