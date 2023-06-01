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Cuma namazı kaç rekat? Cuma namazı nasıl kılınır? Adım adım namaz rehberi

01.06.2023 21:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cuma namazı nasıl kılınır, sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Cuma namazı İstanbul'da saat 13:07'de, Ankara'da 12:52'de, İzmir'de 13:14'te, Adana'da ise 12:42'de kılınacak. Yarın birçok kişi camilere akın edecek, eller semaya yükselecek ve dualar edilecek. Peki, Cuma namazı kaç rekat? Cuma namazı nasıl kılınır? Adım adım namaz rehberi

Cuma namazı kaç rekat? Cuma namazı nasıl kılınır? Adım adım namaz rehberi

Cuma namazı kılınışı, namaz kılmak için camiye gidecek olan Müslümanlar tarafından merak edildi. Diyanet İşleri İl il cuma namazı saatlerini paylaştı. Cuma günü İslam alemi tarafından mübarek gün olarak kabul edilmektedir. Bugün cemaat ile namaz kılınması fark kılınmıştır. Cuma namazı öncesi camilere gitmek için hazırlık yapacak olan vatandaşlar, 81 ildeki 2 Haziran cuma namazı vakitlerini Diyanet'in https://namazvakitleri.diyanet.gov.tr ekranından öğrenebilecekler. İşte adım adım namaz rehberi...

CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

Cuma namazı; 4 rekat sünneti, 2 rekat farz ve 4 rekat da son sünnet olmak üzere 10 rekattır. Cuma günü camide kılınır ve farz olan bir namazdır. Cuma namazı erkeklere farz kılınmıştır. Kadınlar için Cuma namazı farz değildir.

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CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Cuma namazı, farz namazlardan olup, cuma günü öğle namazı vaktinde kılınır. Cuma namazının özelliklerinden birisi de namazdan önce hutbe okunmasıdır.

Cuma namazı 10 rekattır ama nafile namazlarla birlikte 16 rekat namaz kılınır.

İlk 4 Rekat Cuma Namazının İlk Sünneti;

İlk olarak Niyet edilir (Niyet ettim Allah rızası için bugünkü cuma namazının ilk sünnetini kılmaya),
"Allahu Ekber" diyerek İftitah tekbiri alınır,
Eller bağlanır ve namaza başlanır. (Erkekler; göbek altında sağ eli sol elin üzerine bağlarlar)

1. Rekat
Sübhaneke okunur, Euzü-Besmele çekilir, Fatiha Sûresi, Namaz Sûresi okunur,
"Allahü Ekber" diyerek Rüku'a eğilinir ve üç defa "Sübhane Rabbiye'l-Azim" denir.
Rükudan doğrulurken "Semi Allahü Limen Hamideh", tam dik durunca ise "Rabbena Lekel Hamd" denir,
"Allahü Ekber" diyerek iki defa Secde'ye gidilir ve üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir,
"Allahü Ekber" diyerek Kıyam'a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır.

2. Rekat
Besmele çekilir, Fatiha Sûresi, Namaz Sûresi okunur,
"Allahü Ekber" diyerek Rüku'a eğilinir,
"Allahü Ekber" diyerek iki defa Secde'ye gidilir,
Ka'de-i ahîre yani oturuşa geçilir,
Oturuşta Ettahiyyâtü okunur,
"Allahü Ekber" diyerek Kıyam'a geçilir yani ayağa kalkılarak üçüncü rekata başlanır.

3. Rekat
Besmele çekilir, Fatiha Sûresi okunur, Namaz Sûresi okunur,
"Allahü Ekber" diyerek Rüku'a eğilinir,
"Allahü Ekber" diyerek iki defa Secde'ye gidilir,
"Allahü Ekber" diyerek Kıyam'a geçilir yani ayağa kalkılarak dördüncü rekata başlanır.

4. Rekat
Besmele çekilir, Fatiha Sûresi, Namaz Sûresi okunur,
"Allahü Ekber" diyerek Rüku'a eğilinir,
"Allahü Ekber" diyerek iki defa Secde'ye gidilir,
Ka'de-i ahîre yani son oturuşa geçilir,
Oturuşta Ettahiyyâtü, Allahümme Salli - Allahümme Barik, Rabbena Atina - Rabbena Firli okunur,
"Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah" diye selam verilerek ilk sünnet tamamlanır.

2 Rekat Cuma namazının farzı;

İlk sünnet kılındıktan ve imam minbere çıkıp oturduktan sonra, müezzin cami içinde ikinci ezanı okur. İmam hutbeyi okur ve dua eder. Daha sonra müezzin kamet getirir ve cuma namazın farzı için herkes ayağa kalkar.
İlk olarak Niyet edilir "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü cuma namazının farzını kılmaya, uydum hazır olan imama",
"Allahu Ekber" diyerek imam İftitah tekbiri alır, bizde kendi içimizden tekbir alırız,
Eller bağlanır ve namaza başlanır.

1. Rekat
Sübhaneke okunur, İmam Fatiha suresi ve namaz suresi okur, bizde imamı dinleriz,
İmam "Allahü Ekber" der ve "Rüku"a eğilinir ve üç defa "Sübhane Rabbiye'l-Azim" denir.
Rükudan doğrulurken imam "Semi Allahü Limen Hamideh" der, tam dik durunca bizde "Rabbena Lekel Hamd" deriz,
İmam "Allahü Ekber" der ve iki defa "Secde"ye gidilir ve secdede üçer defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" deriz,
İmam "Allahü Ekber" der ve "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır...

2. Rekat
İmam Fatiha suresi ve namaz suresi okur, bizde imamı dinleriz,
İmam "Allahü Ekber" der ve "Rüku"a eğilinir,
İmam "Allahü Ekber" der ve iki defa "Secde"ye gidilir,
"Ka'de-i ahîre" yani son oturuşa geçilir,
Oturuşta Ettahiyyâtü, Allahümme Salli - Allahümme Barik, Rabbena Atina - Rabbena Firli okuruz,
İmam "Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah" diye selam verir, bizde kendi içimizden selam vererek farzı tamamlarız.

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4 Rekat Cuma namazının Son Sünneti;

İlk olarak Niyet edilir (Niyet ettim Allah rızası için bugünkü cuma namazının son sünnetini kılmaya),
"Allahu Ekber" diyerek İftitah tekbiri alınır,
Eller bağlanır ve namaza başlanır (Erkekler; göbek altında sağ eli sol elin üzerine bağlarlar)

1. Rekat
Sübhaneke okunur, Euzü-Besmele çekilir, Fatiha Sûresi, Namaz Sûresi okunur,
"Allahü Ekber" diyerek Rüku'a eğilinir ve üç defa "Sübhane Rabbiye'l-Azim" denir.
Rükudan doğrulurken "Semi Allahü Limen Hamideh", tam dik durunca ise "Rabbena Lekel Hamd" denir,
"Allahü Ekber" diyerek iki defa Secde'ye gidilir ve üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir,
"Allahü Ekber" diyerek Kıyam'a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır.

2. Rekat
Besmele çekilir, Fatiha Sûresi, Namaz Sûresi okunur,
"Allahü Ekber" diyerek Rüku'a eğilinir,
"Allahü Ekber" diyerek iki defa Secde'ye gidilir,
Ka'de-i ahîre yani oturuşa geçilir,
Oturuşta Ettahiyyâtü okunur,
"Allahü Ekber" diyerek Kıyam'a geçilir yani ayağa kalkılarak üçüncü rekata başlanır.

3. Rekat
Besmele çekilir, Fatiha Sûresi, Namaz Sûresi okunur,
"Allahü Ekber" diyerek Rüku'a eğilinir,
"Allahü Ekber" diyerek iki defa Secde'ye gidilir,
"Allahü Ekber" diyerek Kıyam'a geçilir yani ayağa kalkılarak dördüncü rekata başlanır.

4. Rekat
Besmele çekilir, Fatiha Sûresi, Namaz Sûresi okunur,
"Allahü Ekber" diyerek Rüku'a eğilinir,
"Allahü Ekber" diyerek iki defa Secde'ye gidilir,
Ka'de-i ahîre yani son oturuşa geçilir,
Oturuşta Ettahiyyâtü, Allahümme Salli - Allahümme Barik, Rabbena Atina - Rabbena Firli okunur,
"Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah" diye selam verilerek namaz tamamlanır.

Kılınan bu 10 rekat namaz cuma namazıdır. (4 rekat ilk sünnet, 2 rekat cumanın farzı ve 4 rekat cumanın son sünneti)

Bundan sonraki 4 rekat zuhr-i ahir namazı ve 2 rekat vaktin sünneti de nafile namazdır, isteyenler kılar. Ancak, nafile namazlarında sevabı ve kazançı çok olduğundan bunlarında kılınması önemlidir. Bu namazlardan sonra imam ve cemaatle tesbihatlar yapılması ve dualar edilmesi büyük önem taşımaktadır.

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