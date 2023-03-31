CUMA NAMAZI KILINIŞI! Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat? İşte 31 Mart 2023 Ankara, İzmir, İstanbul il il cuma vakti!

Cuma namazı kılınışı ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan bilgileri incelemek isteyen birçok kişi arama motorlarında konuya dair sorgulama yapıyor. Cuma namazı kılınışı ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte Diyanet'in yayımladığı bilgilere göre adım adım cuma namazı kılınışı...

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Cuma namazı, farz namazlardan olup, cuma günü öğle namazı vaktinde kılınır. Cuma namazının özelliklerinden birisi de namazdan önce hutbe okunmasıdır.

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Cuma namazı 10 rekattır ama nafile namazlarla birlikte 16 rekat namaz kılınır.

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İlk 4 Rekat Cuma Namazının İlk Sünneti;

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İlk olarak Niyet edilir (Niyet ettim Allah rızası için bugünkü cuma namazının ilk sünnetini kılmaya),

"Allahu Ekber" diyerek İftitah tekbiri alınır,

Eller bağlanır ve namaza başlanır. (Erkekler; göbek altında sağ eli sol elin üzerine bağlarlar)

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1. Rekat

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​ ​ Sübhaneke okunur, Euzü-Besmele çekilir, Fatiha Sûresi, Namaz Sûresi okunur,

"Allahü Ekber" diyerek Rüku'a eğilinir ve üç defa "Sübhane Rabbiye'l-Azim" denir.

Rükudan doğrulurken "Semi Allahü Limen Hamideh", tam dik durunca ise "Rabbena Lekel Hamd" denir,

"Allahü Ekber" diyerek iki defa Secde'ye gidilir ve üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir,

"Allahü Ekber" diyerek Kıyam'a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır.

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2. Rekat

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​ ​ Besmele çekilir, Fatiha Sûresi, Namaz Sûresi okunur,

"Allahü Ekber" diyerek Rüku'a eğilinir,

"Allahü Ekber" diyerek iki defa Secde'ye gidilir,

"Allahü Ekber" diyerek iki defa Secde'ye gidilir, Ka'de-i ahîre yani oturuşa geçilir,

Oturuşta Ettahiyyâtü okunur,

Oturuşta Ettahiyyâtü okunur, "Allahü Ekber" diyerek Kıyam'a geçilir yani ayağa kalkılarak üçüncü rekata başlanır.

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3. Rekat

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​ ​ Besmele çekilir, Fatiha Sûresi okunur, Namaz Sûresi okunur,

"Allahü Ekber" diyerek Rüku'a eğilinir,

"Allahü Ekber" diyerek iki defa Secde'ye gidilir,

"Allahü Ekber" diyerek Kıyam'a geçilir yani ayağa kalkılarak dördüncü rekata başlanır.

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4. Rekat

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​ ​ Besmele çekilir, Fatiha Sûresi, Namaz Sûresi okunur,

"Allahü Ekber" diyerek Rüku'a eğilinir,

"Allahü Ekber" diyerek iki defa Secde'ye gidilir,

Ka'de-i ahîre yani son oturuşa geçilir,

Oturuşta Ettahiyyâtü, Allahümme Salli - Allahümme Barik, Rabbena Atina - Rabbena Firli okunur,

"Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah" diye selam verilerek ilk sünnet tamamlanır.

2 Rekat Cuma namazının farzı;

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İlk sünnet kılındıktan ve imam minbere çıkıp oturduktan sonra, müezzin cami içinde ikinci ezanı okur. İmam hutbeyi okur ve dua eder. Daha sonra müezzin kamet getirir ve cuma namazın farzı için herkes ayağa kalkar.

İlk olarak Niyet edilir "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü cuma namazının farzını kılmaya, uydum hazır olan imama",

"Allahu Ekber" diyerek imam İftitah tekbiri alır, bizde kendi içimizden tekbir alırız,

Eller bağlanır ve namaza başlanır.

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1. Rekat

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​ ​ Sübhaneke okunur, İmam Fatiha suresi ve namaz suresi okur, bizde imamı dinleriz,

İmam "Allahü Ekber" der ve "Rüku"a eğilinir ve üç defa "Sübhane Rabbiye'l-Azim" denir.

Rükudan doğrulurken imam "Semi Allahü Limen Hamideh" der, tam dik durunca bizde "Rabbena Lekel Hamd" deriz,

İmam "Allahü Ekber" der ve iki defa "Secde"ye gidilir ve secdede üçer defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" deriz,

İmam "Allahü Ekber" der ve "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır...

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2. Rekat

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​ ​ İmam Fatiha suresi ve namaz suresi okur, bizde imamı dinleriz,

İmam "Allahü Ekber" der ve "Rüku"a eğilinir,

İmam "Allahü Ekber" der ve iki defa "Secde"ye gidilir,

"Ka'de-i ahîre" yani son oturuşa geçilir,

Oturuşta Ettahiyyâtü, Allahümme Salli - Allahümme Barik, Rabbena Atina - Rabbena Firli okuruz,

İmam "Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah" diye selam verir, bizde kendi içimizden selam vererek farzı tamamlarız.

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4 Rekat Cuma namazının Son Sünneti;

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​ ​ İlk olarak Niyet edilir (Niyet ettim Allah rızası için bugünkü cuma namazının son sünnetini kılmaya),

"Allahu Ekber" diyerek İftitah tekbiri alınır,

Eller bağlanır ve namaza başlanır (Erkekler; göbek altında sağ eli sol elin üzerine bağlarlar)

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1. Rekat

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​ ​ Sübhaneke okunur, Euzü-Besmele çekilir, Fatiha Sûresi, Namaz Sûresi okunur,

"Allahü Ekber" diyerek Rüku'a eğilinir ve üç defa "Sübhane Rabbiye'l-Azim" denir.

Rükudan doğrulurken "Semi Allahü Limen Hamideh", tam dik durunca ise "Rabbena Lekel Hamd" denir,

"Allahü Ekber" diyerek iki defa Secde'ye gidilir ve üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir,

"Allahü Ekber" diyerek Kıyam'a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır.

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2. Rekat

​

​ ​ Besmele çekilir, Fatiha Sûresi, Namaz Sûresi okunur,

"Allahü Ekber" diyerek Rüku'a eğilinir,

"Allahü Ekber" diyerek iki defa Secde'ye gidilir,

Ka'de-i ahîre yani oturuşa geçilir,

Oturuşta Ettahiyyâtü okunur,

"Allahü Ekber" diyerek Kıyam'a geçilir yani ayağa kalkılarak üçüncü rekata başlanır.

​

3. Rekat

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​ ​ Besmele çekilir, Fatiha Sûresi, Namaz Sûresi okunur,

"Allahü Ekber" diyerek Rüku'a eğilinir,

"Allahü Ekber" diyerek iki defa Secde'ye gidilir,

"Allahü Ekber" diyerek Kıyam'a geçilir yani ayağa kalkılarak dördüncü rekata başlanır.

​

4. Rekat

​

​ ​ Besmele çekilir, Fatiha Sûresi, Namaz Sûresi okunur,

"Allahü Ekber" diyerek Rüku'a eğilinir,

"Allahü Ekber" diyerek iki defa Secde'ye gidilir,

Ka'de-i ahîre yani son oturuşa geçilir,

Oturuşta Ettahiyyâtü, Allahümme Salli - Allahümme Barik, Rabbena Atina - Rabbena Firli okunur,

"Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah" diye selam verilerek namaz tamamlanır.

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Kılınan bu 10 rekat namaz cuma namazıdır. (4 rekat ilk sünnet, 2 rekat cumanın farzı ve 4 rekat cumanın son sünneti)

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Bundan sonraki 4 rekat zuhr-i ahir namazı ve 2 rekat vaktin sünneti de nafile namazdır, isteyenler kılar. Ancak, nafile namazlarında sevabı ve kazançı çok olduğundan bunlarında kılınması önemlidir. Bu namazlardan sonra imam ve cemaatle tesbihatlar yapılması ve dualar edilmesi büyük önem taşımaktadır.

​ CUMA NAMAZI KAÇ REKAT? ​

Cuma namazının 4 rekatı ilk sünnet, 2 rekatı farz ve 4 rekatı son sünnet olmak üzere sekiz 10 rekattan oluşur.

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CUMA NAMAZI DUA VE SURELERİ

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Cuma namazı kılarken okunacak dualar ve sureler şu şekildedir:

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Sübhaneke,

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Ettehiyyatü,

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Allahümme Salli,

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Allahümme Barik,

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Rabbena Atina,

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Rabbenağfirli

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Fatiha,

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Tebbet,

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İhlas,

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Felak,

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Nas sureleri.

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA? 31 MART 2023

Cuma namazı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşıldı.

İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer tüm illerde ibadet görevini yerine getirecek olanlar internette konuya ilişkin araştırma yapıyor. İşte cuma namazı saatleri...

İSTANBUL CUMA NAMAZI SAATİ:13:13

ANKARA CUMA NAMAZI SAATİ:12:58

İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ:13:21

BURSA CUMA NAMAZI SAATİ:13:13

ADANA CUMA NAMAZI SAATİ: 12:48

KONYA CUMA NAMAZI SAATİ: 12:59

DİYARBAKIR CUMA NAMAZI SAATİ: 12:29

31 MART 2023 CUMA VAKTİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan illere göre 81 ilin cuma namazı saatleri için aşağıdaki bağlantıya tıklayın:

81 İL İÇİN CUMA NAMAZI SAATLERİ



