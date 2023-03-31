HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. CUMA NAMAZI KILINIŞI! Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat? İşte 31 Mart 2023 Ankara, İzmir, İstanbul il il cuma vakti!

CUMA NAMAZI KILINIŞI! Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat? İşte 31 Mart 2023 Ankara, İzmir, İstanbul il il cuma vakti!

31.03.2023 08:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cuma namazı kılınışı, Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il cuma vakitlerini yayımlamasının ardından araştırılmaya başlandı. Bugün birçok kişi camiye gidecek, eller semaya kalkacak, dualar edilecek. Cuma namazı İstanbul'da 13:13'te, Ankara'da 12:58'de, İzmir'de ise 13:21'de kılınacak. Peki, Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat?

CUMA NAMAZI KILINIŞI! Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat? İşte 31 Mart 2023 Ankara, İzmir, İstanbul il il cuma vakti!

Cuma namazı kılınışı ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan bilgileri incelemek isteyen birçok kişi arama motorlarında konuya dair sorgulama yapıyor. Cuma namazı kılınışı ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte Diyanet'in yayımladığı bilgilere göre adım adım cuma namazı kılınışı...

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Cuma namazı, farz namazlardan olup, cuma günü öğle namazı vaktinde kılınır. Cuma namazının özelliklerinden birisi de namazdan önce hutbe okunmasıdır.

Cuma namazı 10 rekattır ama nafile namazlarla birlikte 16 rekat namaz kılınır.


22


İlk 4 Rekat Cuma Namazının İlk Sünneti;

  • İlk olarak Niyet edilir (Niyet ettim Allah rızası için bugünkü cuma namazının ilk sünnetini kılmaya),
  • "Allahu Ekber" diyerek İftitah tekbiri alınır,
  • Eller bağlanır ve namaza başlanır. (Erkekler; göbek altında sağ eli sol elin üzerine bağlarlar)

    1. Rekat
  • Sübhaneke okunur, Euzü-Besmele çekilir, Fatiha Sûresi, Namaz Sûresi okunur,
  • "Allahü Ekber" diyerek Rüku'a eğilinir ve üç defa "Sübhane Rabbiye'l-Azim" denir.
  • Rükudan doğrulurken "Semi Allahü Limen Hamideh", tam dik durunca ise "Rabbena Lekel Hamd" denir,
  • "Allahü Ekber" diyerek iki defa Secde'ye gidilir ve üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir,
  • "Allahü Ekber" diyerek Kıyam'a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır.

    2. Rekat
  • Besmele çekilir, Fatiha Sûresi, Namaz Sûresi okunur,
  • "Allahü Ekber" diyerek Rüku'a eğilinir,
    "Allahü Ekber" diyerek iki defa Secde'ye gidilir,
  • Ka'de-i ahîre yani oturuşa geçilir,
    Oturuşta Ettahiyyâtü okunur,
  • "Allahü Ekber" diyerek Kıyam'a geçilir yani ayağa kalkılarak üçüncü rekata başlanır.

    3. Rekat
  • Besmele çekilir, Fatiha Sûresi okunur, Namaz Sûresi okunur,
  • "Allahü Ekber" diyerek Rüku'a eğilinir,
  • "Allahü Ekber" diyerek iki defa Secde'ye gidilir,
  • "Allahü Ekber" diyerek Kıyam'a geçilir yani ayağa kalkılarak dördüncü rekata başlanır.

    4. Rekat
  • Besmele çekilir, Fatiha Sûresi, Namaz Sûresi okunur,
  • "Allahü Ekber" diyerek Rüku'a eğilinir,
  • "Allahü Ekber" diyerek iki defa Secde'ye gidilir,
  • Ka'de-i ahîre yani son oturuşa geçilir,
  • Oturuşta Ettahiyyâtü, Allahümme Salli - Allahümme Barik, Rabbena Atina - Rabbena Firli okunur,
  • "Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah" diye selam verilerek ilk sünnet tamamlanır.

2 Rekat Cuma namazının farzı;

  • İlk sünnet kılındıktan ve imam minbere çıkıp oturduktan sonra, müezzin cami içinde ikinci ezanı okur. İmam hutbeyi okur ve dua eder. Daha sonra müezzin kamet getirir ve cuma namazın farzı için herkes ayağa kalkar.
  • İlk olarak Niyet edilir "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü cuma namazının farzını kılmaya, uydum hazır olan imama",
  • "Allahu Ekber" diyerek imam İftitah tekbiri alır, bizde kendi içimizden tekbir alırız,
  • Eller bağlanır ve namaza başlanır.

    1. Rekat
  • Sübhaneke okunur, İmam Fatiha suresi ve namaz suresi okur, bizde imamı dinleriz,
  • İmam "Allahü Ekber" der ve "Rüku"a eğilinir ve üç defa "Sübhane Rabbiye'l-Azim" denir.
  • Rükudan doğrulurken imam "Semi Allahü Limen Hamideh" der, tam dik durunca bizde "Rabbena Lekel Hamd" deriz,
  • İmam "Allahü Ekber" der ve iki defa "Secde"ye gidilir ve secdede üçer defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" deriz,
  • İmam "Allahü Ekber" der ve "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır...

    2. Rekat
  • İmam Fatiha suresi ve namaz suresi okur, bizde imamı dinleriz,
  • İmam "Allahü Ekber" der ve "Rüku"a eğilinir,
  • İmam "Allahü Ekber" der ve iki defa "Secde"ye gidilir,
  • "Ka'de-i ahîre" yani son oturuşa geçilir,
  • Oturuşta Ettahiyyâtü, Allahümme Salli - Allahümme Barik, Rabbena Atina - Rabbena Firli okuruz,
  • İmam "Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah" diye selam verir, bizde kendi içimizden selam vererek farzı tamamlarız.

    4 Rekat Cuma namazının Son Sünneti;
  • İlk olarak Niyet edilir (Niyet ettim Allah rızası için bugünkü cuma namazının son sünnetini kılmaya),
  • "Allahu Ekber" diyerek İftitah tekbiri alınır,
  • Eller bağlanır ve namaza başlanır (Erkekler; göbek altında sağ eli sol elin üzerine bağlarlar)

    1. Rekat
  • Sübhaneke okunur, Euzü-Besmele çekilir, Fatiha Sûresi, Namaz Sûresi okunur,
  • "Allahü Ekber" diyerek Rüku'a eğilinir ve üç defa "Sübhane Rabbiye'l-Azim" denir.
  • Rükudan doğrulurken "Semi Allahü Limen Hamideh", tam dik durunca ise "Rabbena Lekel Hamd" denir,
  • "Allahü Ekber" diyerek iki defa Secde'ye gidilir ve üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir,
  • "Allahü Ekber" diyerek Kıyam'a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır.

    2. Rekat
  • Besmele çekilir, Fatiha Sûresi, Namaz Sûresi okunur,
  • "Allahü Ekber" diyerek Rüku'a eğilinir,
  • "Allahü Ekber" diyerek iki defa Secde'ye gidilir,
  • Ka'de-i ahîre yani oturuşa geçilir,
  • Oturuşta Ettahiyyâtü okunur,
  • "Allahü Ekber" diyerek Kıyam'a geçilir yani ayağa kalkılarak üçüncü rekata başlanır.

    3. Rekat
  • Besmele çekilir, Fatiha Sûresi, Namaz Sûresi okunur,
  • "Allahü Ekber" diyerek Rüku'a eğilinir,
  • "Allahü Ekber" diyerek iki defa Secde'ye gidilir,
  • "Allahü Ekber" diyerek Kıyam'a geçilir yani ayağa kalkılarak dördüncü rekata başlanır.

    4. Rekat
  • Besmele çekilir, Fatiha Sûresi, Namaz Sûresi okunur,
  • "Allahü Ekber" diyerek Rüku'a eğilinir,
  • "Allahü Ekber" diyerek iki defa Secde'ye gidilir,
  • Ka'de-i ahîre yani son oturuşa geçilir,
  • Oturuşta Ettahiyyâtü, Allahümme Salli - Allahümme Barik, Rabbena Atina - Rabbena Firli okunur,
  • "Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah" diye selam verilerek namaz tamamlanır.

    Kılınan bu 10 rekat namaz cuma namazıdır. (4 rekat ilk sünnet, 2 rekat cumanın farzı ve 4 rekat cumanın son sünneti)

    Bundan sonraki 4 rekat zuhr-i ahir namazı ve 2 rekat vaktin sünneti de nafile namazdır, isteyenler kılar. Ancak, nafile namazlarında sevabı ve kazançı çok olduğundan bunlarında kılınması önemlidir. Bu namazlardan sonra imam ve cemaatle tesbihatlar yapılması ve dualar edilmesi büyük önem taşımaktadır.

    CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?


    Cuma namazının 4 rekatı ilk sünnet, 2 rekatı farz ve 4 rekatı son sünnet olmak üzere sekiz 10 rekattan oluşur.

    CUMA NAMAZI DUA VE SURELERİ

    Cuma namazı kılarken okunacak dualar ve sureler şu şekildedir:

    Sübhaneke,

    Ettehiyyatü,

    Allahümme Salli,

    Allahümme Barik,

    Rabbena Atina,

    Rabbenağfirli

    Fatiha,

    Tebbet,

    İhlas,

    Felak,

    Nas sureleri.

n2

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA? 31 MART 2023

Cuma namazı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşıldı.

İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer tüm illerde ibadet görevini yerine getirecek olanlar internette konuya ilişkin araştırma yapıyor. İşte cuma namazı saatleri...

n3

İSTANBUL CUMA NAMAZI SAATİ:13:13

ANKARA CUMA NAMAZI SAATİ:12:58

İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ:13:21

BURSA CUMA NAMAZI SAATİ:13:13

ADANA CUMA NAMAZI SAATİ: 12:48

KONYA CUMA NAMAZI SAATİ: 12:59

DİYARBAKIR CUMA NAMAZI SAATİ: 12:29

n4

31 MART 2023 CUMA VAKTİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan illere göre 81 ilin cuma namazı saatleri için aşağıdaki bağlantıya tıklayın:

81 İL İÇİN CUMA NAMAZI SAATLERİ

n5

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şehit savcı Kiraz'la ilgili skandal paylaşım! Şüpheli gözaltına alındı, İBB açıklama yaptı…Şehit savcı Kiraz'la ilgili skandal paylaşım! Şüpheli gözaltına alındı, İBB açıklama yaptı…
YÖK Başkanı Özvar'dan yeni açıklama! Yüz yüze eğitim için tarih verildiYÖK Başkanı Özvar'dan yeni açıklama! Yüz yüze eğitim için tarih verildi
Lise öğrencisi dehşet saçtı! 1 öğrenci öldü, 5 kişi yaralandıLise öğrencisi dehşet saçtı! 1 öğrenci öldü, 5 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Cuma namazı cuma namazı kılınışı cuma namazı nasıl kılınır cuma namazı nasıl kılınır resimli istanbul cuma namazı

En Çok Okunan Haberler

Var Mısın Yok Musun’un Hamdi Bey’i bakın kim çıktı! Görenlerin ağızları açık kaldı

Var Mısın Yok Musun’un Hamdi Bey’i bakın kim çıktı! Görenlerin ağızları açık kaldı

Şişeleri 1 TL'ye alıp Avrupa'ya 50 euroya satıyor!

Şişeleri 1 TL'ye alıp Avrupa'ya 50 euroya satıyor!

İrfan Değirmenci milletvekili adayı oldu! O partinin genel başkanı duyurdu

İrfan Değirmenci milletvekili adayı oldu! O partinin genel başkanı duyurdu

'Cumhurbaşkanı olsanız ilk neyi değiştirirsiniz?' sorusuna yanıtı gündem oldu!

'Cumhurbaşkanı olsanız ilk neyi değiştirirsiniz?' sorusuna yanıtı gündem oldu!

'Çekilecek' iddialarına en net yanıt: "Yolumuza devam ederiz"

'Çekilecek' iddialarına en net yanıt: "Yolumuza devam ederiz"

Film gibi senaryo! Almanya'dan Balıkesir'e yerleşti, planını devreye soktu: Sülale boyu dolandırıcılık

Film gibi senaryo! Almanya'dan Balıkesir'e yerleşti, planını devreye soktu: Sülale boyu dolandırıcılık

İlginizi Çekebilir

AK Parti'den teklif aldığı iddiasıyla gündemdeydi! "Telefonum susmuyor" diyerek paylaştı

AK Parti'den teklif aldığı iddiasıyla gündemdeydi! "Telefonum susmuyor" diyerek paylaştı

Şoke eden soru! "Fulya Öztürk'ün ayağını mı kaydırdın?"

Şoke eden soru! "Fulya Öztürk'ün ayağını mı kaydırdın?"

Bahar Fırsatları'na özel modadan teknolojiye binlerce üründe %60'a varan indirimler

Bahar Fırsatları'na özel modadan teknolojiye binlerce üründe %60'a varan indirimler

Ünlü isimden lüks araçlara tepki! "Halkımız 1 kilo kıyma bile alamazken..."

Ünlü isimden lüks araçlara tepki! "Halkımız 1 kilo kıyma bile alamazken..."

Sürekli papyonla! Nedeni çok romantikmiş...

Sürekli papyonla! Nedeni çok romantikmiş...

Fiyatı 3 bin 999 TL'ye düştü! Kullananların çok sevdiği Cosori airfryerda indirim

Fiyatı 3 bin 999 TL'ye düştü! Kullananların çok sevdiği Cosori airfryerda indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.