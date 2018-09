Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? (Video) (Diyanet 21 Eylül Cuma hutbesi)

Aziz Müminler!

Bizler, sabah ve akşam namazlarından sonra Haşr sûresinin son üç ayetini okuruz. Allah'ın varlığını, birliğini, yüceliğini hatırlar, en güzel isimleriyle O'nu tesbih ederiz. Peygamberimiz (s.a.s)'in sabah ve akşam bu ayetleri okuyanlara meleklerin dua edeceği müjdesine nail olmaya çalışırız.1

Kıymetli Müslümanlar!

Haşr sûresinin son üç âyeti, هُوَ ا ه لٰلُّ الَٰذ۪ي اَ لَ اِهلهَ اِلََٰ هُوَ “Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur” şeklindeki tevhid ilkesiyle başlar. Her insana, bu hakikati gönülden kabul

etmesi ve Allah'a samimiyetle bağlanması gerektiğini öğretir. عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَٰهَادَةَِۚ هُوَ الرَٰحْ ه منُ الرَٰح۪يمُ Rabbimiz, gizli ve aşikâr olanı, görüleni ve görülmeyeni hakkıyla bilendir.

Rahmân'dır; dünyada bütün insanlara karşı çok şefkatlidir. Rahîm'dir; âhirette ise sadece müminlere merhamet edendir.

Mümin, Allah'ın kendisini her an ve her yerde gördüğünün, her türlü niyetini bildiğinin farkında olarak yaşar. Çünkü o, Rabbinin kendisine şah damarından

daha yakın olduğuna inanmıştır.2