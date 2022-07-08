CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA? 8 Temmuz 2022 Cuma namazı hangi ilde saat kaçta kılınacak? İşte 8 Temmuz 2022 İstanbul, Ankara, İzmir il il cuma namazı vakti!

Cuma namazı saati; 8 Temmuz Cuma günü vatandaşlar tarafından merak edildi. Müslümanların haftalık bayramı olarak kabul edilen cuma günü münasebetiyle, cemaatle birlikte namaz kılmak isteyen kişiler arama motorlarınsa sorgulama yapıyor. Diyanet web sitesinde İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa başta olmak üzere 81 il için konuya ilişkin bilgileri yayımladı. Peki Cuma namazı bugün saat kaçta? 8 Temmuz günü için Diyanet işleri Başkanlığı tarafından açıklanan İstanbul, Ankara, İzmir il il Cuma vakitleri ile ilgili bilgiler ve detaylar haberimizde...

CUMA NAMAZI BUGÜN SAAT KAÇTA KILINACAK? 8 TEMMUZ 2022 CUMA

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Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 8 Temmuz Cuma günü paylaştığı bilgilere göre bu hafta cuma namazı saati İstanbul'da 13:14'te Ankara'da 12:59'da, İzmir'de 13:21'de, Bursa'da ise 13:14'te olacak.

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR, BURSA, CUMA VAKİTLERİ!

Cuma namazı saat bilgisi 8 Temmuz Cuma günü için belli oldu. Cuma namazı saatleri Diyanet takvimine göre şöyle olacak;

İSTANBUL: 13:14

ANKARA:12:59

İZMİR: 13:21

BURSA: 13:14

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan il il Cuma namazı vakitleri için aşağıdaki linke tıklayın:

https://namazvakitleri.diyanet.gov.tr/tr-TR/9541/istanbul-icin-namaz-vakti

8 TEMMUZ CUMA HUTBESİ KONUSU NEDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 8 Temmuz Cuma hutbesini yayınladı.

8 Temmuz Cuma hutbesinin konusu 'Kurban Bayramı' oldu.

İşte 8 Temmuz Cuma hutbesi:

Muhterem Müslümanlar!

Hicretin ikinci yılıydı. Peygamber Efendimiz (s.a.s) ashabıyla birlikte ilk kez kurban bayramını idrak edecekti. Allah adına kurbanlar kesilecek, müminler büyük bir sevinçle birlik ve dirlik içinde bayram yapacaklardı. Bayramın coşku ve heyecanı herkesi sarmıştı. Allah Resûlü (s.a.s) namazgâha varınca ashabına selam verdi. Allah’a hamd ve sena ettikten sonra şöyle buyurdu: “Bugün ilk işimiz, bayram namazını kılmak, sonra dönüp kurban kesmektir. Kim böyle yaparsa sünnetimize uymuş olur.”

Aziz Müminler!

Kurban sadece kan akıtmak değil; takvaya ulaşma ve Allah’a yakın olma arayışıdır. İhlas ve samimiyetle Rahmân’a yönelişin sembolüdür. Allah sevgisinin tezahürü, Hak yolunda fedakârlığın nişanesidir. Yüce Rabbimizin, “De ki: Şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm, âlemlerin Rabbi olan Allah içindir.” buyruğuna yürekten bağlılığın ifadesidir. Kurban bayramı ise Cenâb-ı Hakkın muttaki kullarına ihsanıdır. Hz. İbrahim’in imanını, Hz. Hacer’in sadakatini, Hz. İsmail’in sabır ve teslimiyetini kuşananlara ikramıdır.

Kıymetli Müslümanlar!

Bayram günlerini, ibadet bilinciyle geçirmenin gayretinde olalım. Allah’a yaklaşmanın sembolü olan kurbanlarımıza şefkat ve merhametle muamele edelim. Onları incitmemeye özen gösterelim.

Kurbanlarımızı resmi mercilerce belirlenen yerlerde keselim. “Temizlik imanın yarısıdır” buyuran Sevgili Peygamberimize kulak verelim. Her zaman olduğu gibi kurban kesimi esnasında ve sonrasında da çevre temizliğine riayet edelim. Kurbanlık hayvanlarımızdan çıkabilecek hasta görünümlü et ve sakatatları derin çukurlara gömerek muhtemel bulaşıcı hastalıklardan korunalım.

Değerli Müminler!

Bayramlar, Allah yolunda infak ve paylaşma günleridir. Bayramlar, hatırlama ve hatırlanma zamanlarıdır. O halde, komşunun, akrabanın, yoksulun, yetimin ve ihtiyaç sahiplerinin de hakkını ve hatırını gözetelim. Maddi imkânlarımızın yanında onlarla sevgi ve muhabbetimizi de paylaşalım. Bayramların özü sıla-i rahimdir. Anne babamızdan başlayarak aile büyüklerimizi ve dostlarımızı, akraba ve komşularımızı ziyaret ederek hayır dualarını alalım. Hastaları, yaşlıları ve kimsesizleri bayram sevincine ortak edelim.

Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı ve gençlerimizi bayramın manevi ikliminden mahrum bırakmayalım. Bayramlar iman kardeşliğinin zirveye ulaştığı müstesna vakitlerdir. Öyleyse kırılan kalpleri, darılan gönülleri, bayramın bereketi ve güzelliğiyle imar edelim. Kardeşlerimizle aramızdaki çekişme ve küskünlüklere son verelim. Birliğimize ve kardeşliğimize zarar veren kin ve hasetten, gıybet ve iftiradan uzak duralım.

Aziz Müslümanlar!

Bayramlar, ümmet olma bilincimizi pekiştiren günlerdir. Bayramı kan ve gözyaşıyla karşılayan mazlum ve mağdur din kardeşlerimize kavli ve fiili dualarımızla destek olalım. İslam beldelerinin huzur ve güven içinde geçireceği bayramlar için Yüce Rabbimize niyazda bulunalım. Bu vesileyle kurban bayramını, ruhlarımızın sükûnetine, hanelerimizin bereketine, ülkemizin ve İslam âleminin huzuruna vesile kılmasını Cenâb-ı Hak’tan niyaz ediyorum. Bayramımız mübarek olsun.

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre Cuma namazının kılınışı şu şekildedir;

Öğle ezânı okununca, önce dört rek'at Cum'a namazının ilk sünneti kılınır.

Niyet ederken

"Niyet ettim, Allah rızası için Cuma Namazının ilk sünnetini kılmaya" denilir.

Bu namaz aynı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır.

İlk rekatta önce Sübhaneke okunur. Sonra Euzü Besmele çekilir.

Bütün rekatlarda Fâtiha ve zamm-ı süre okunur.

İlk oturuşta sadece Etteahiyyatü okunur.

Son oturuşta:

Sonra, câmi' içinde, ikinci ezân okunur

Sonra, İmam hutbe okumak için minbere çıkar. Hutbe okunur.

Hutbe okunurken cemâ'atin namaz kılması ve konuşması tahrimen mekruhdur.

Hatîb efendi duâ ederken, cemâ'at sesli âmîn demez. İçinden sessiz denir

Namaz kılarken yapması harâm olan her şey, hutbe dinlerken de harâmdır.

Hutbe okunup bittikten sonra müezzin kamet getirir.

Sonra, cemâ'at ile iki rek'at Cum'a namazının farzı kılınır. Bu namaz aynı sabah namazının farzı gibi kılınır.

Niyet şöyle edilir: "Niyet ettim, Allah rızası için Cuma namazının farzını kılmaya, uydum hazır olan imama"

Sonra, dört rek'at son sünneti, Niyeti şöyledir: "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının son sünnetini kılmaya".

Bu sünnetde aynı ilk sünnet gibi kılınır. Böylece esas itibariyle Cuma namazı farzı ve sünnetleriyle birlikte kılınmış olur.

Son sünnetin ardından zuhr-i ahir, niyetiyle dört rekat daha namaz kılınmaktadır. Niyet edilirken şöyle denilir: "Niyet ettim Allah rızası için edâsı üzerime olup da henüz üzerimden sâkıt olmayan en son öğle namazının farzına". Bu şekilde niyet edilirse, eğer o günün cuma namaz şartlarında bir noksanlıktan dolayı kabul olunmamışsa, öğle namazı kılınış olur. Kabul olunmuşsa, en son kazaya kalmış öğle namazına sayılır.

Bundan sonra, iki rek'at vaktin sünneti kılınır. "Niyet ettim Allah rızası için Vaktin sünnetine" diye niyet edilir. Cum'a sahîh olmadı ise, bu on rek'at, öğle namazı olur. Bundan sonra, Âyet-el-kürsi ve tesbîhler okunup, duâ edilir.

CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).

İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir.

